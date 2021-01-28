Haydi bakalım, artık her maç final

2.Lig çilesini doldurmakta olan Kocaelispor, Sarıyer deplasman maçında, sezonun en güzel futbolunu oynadı. Son derece ağır sahada bunu bir de 3 golle süsleyip de, hele hele gol yemeyince, gücünü de göstermiş oldu. Ancak, sol sayfada da okuduğunuz gibi, teknik patron Mustafa Reşit Akçay, kesinlikle gevşemeye izin vermiyor.

“Henüz, sadece bir maç kazandık” diyerek rehavete izin vermeyeceğini açık açık söylüyor. Her maç final havasından maç maç gideceği belli olan Kocaelispor, Akçay ekolünü çabuk benimsediği için, işimizin çok zor olmayacağı ortada bulunuyor. Tabii ki şampiyonluk kolay değil, ama çok uzak bir ihtimal de değil.

İşte fırsat…

Manisa maçı…

Çarşamba günü İzmit’te ağırlayacağımız lider açık ara önde bulunuyor. Ama ikinci yarı da uzun bir maraton. Bu maç ise tam 6 puan değeri taşıyor. Yani lideri yenerek hem 3 puan kazanabiliriz, hem de onu yerinde tutabiliriz. Bu açıdan son derece kritik bir müsabakaya hazırlandığımız bir gerçek olarak ortada duruyor. İnşallah bu maçı da kazanırız. Manisa’nın fren yapmaya niyeti yok ve biz daha çok çalışıp, çarşamba günü kazanmak zorundayız.

Takım bana güven verdi. Sergilenen oyun, mücadele azmi ve stres altında bulunan Bahattin ve Batuhan’ın gol atması onları da kendine getirdi. Tabii ki Burak Süleyman, bu ikiliye de açık bir mesaj verdi. Sezon başında da yazdığımız gibi, 10 numara sıkıntısı nihayet giderildi. Sezona iyi bir 10 numara ile başlasaydık, bu ikili gol rekoru da kırardı. Burak Süleyman imdada yetişti.

Şu anda her şey iyi gidiyor…

Kamp iyi geldi…

Dinlenmek de iyi geldi tabii ki…

Ama Mustafa hoca çok iyi geldi…

Şimdi onun tam yetkiyle görev yaptığı ortamda el ele verilirse, başarıya ulaşılabilir. Birlik ve beraberlik içerisinde dimdik durulursa, 1.Lig’de de aynı başarı aynı hocayla neden gelmesin ?.. Osmanlıspor yaptı, biz neden başaramayalım ki ?..

Disiplinse disiplin…

Tecrübeyse tecrübe…

Bilgiyse bilgi…

Kentteki Trabzon nüfusu da göz önüne alındığında Reşit Akçay kendini gurbette hissetmeyecektir. Yineliyorum, kentteki Trabzonlu dernekler ve iş insanları hemen harekete geçmeli ve bu projeye destek olmalıdır.

Başakşehir-Trabzon maçı çok ağır sahada oynanmış !..



Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan kupa finalinde, ne yalan söyleyeyim gönlüm Trabzon’dan yanaydı…

Taraftarsız takımlara pek ısınamıyorum…

Bir de bu sene Trabzonspor gerçekten çok iyi oynuyor, keyif veriyor. Ama sonuç ta, her maçtaki düşüncemiz ağırlık kazandı…

Hak eden kazansın…

Ancak TV’deki anlatıcı ve yorumcu kardeşlerim beni gülümsetti, sağ olsunlar. Yemyeşil pırıl pırıl saha, yağan kar var ama zeminde hiç bir şey yok.

Spiker kardeşim diyor ki:

“Bu kadar ağır bir sahada gerçekten de çok iyi mücadele veriyorlar’…

Gündüz izlediğim Sarıyer-Kocaelispor maçını hatırlarken, tezatı açık açık anlayabiliyorduk elbette…

Yorumcu kardeşlerim demek ki o maçı izlemiş olsalar. kupa maçı için acaba neler söyleyeceklerdi ?..

SARIYER-KOCAELİSPOR (ALİ KÖKSAL)