Kartepe’de otopark sorunu bitmiyor!  

Kartepe’de otopark sorunu yine bitmedi! İlçenin merkezi konumundaki İstasyon Mahallesi’nde otopark sorununa çözüm bulunmaya çalışılmış ve geçici de olsa otopark alanları oluşturulmuştu. Birçok bölgede otopark alanı oluşturulmasına rağmen yağışlı günlerde bu otoparklar kullanılamadığı gibi çamur deryasına dönüşüyor. Belediye yetkililerinin buralara en azından ince bir beton dökmesi geçici çözüme yine geçici bir fayda sağlayabilir.

Kartepe’de esas trafik sıkıntısı ise şu sıra belediye ve kaymakamlık hizmet binasının etrafında yaşanıyor. Yeni bir ilçe, yeni bir meydan yapılmasına rağmen otopark sorunu en başında planlanmadığı için şu sıra ciddi sorunlar yaşanıyor. Yapılan otoparklara sadece çalışanlar araçları ile girebiliyor. Gelen vatandaş aracını sağa sola çekmeye çalışıyor. Sıkıntı da bundan sonra başlıyor. Park edebilmek için yer bulamayan vatandaşlar yetkililerle tartışıyor. Kaymakamlık polisinin sert ve tehditvari yaklaşımı da üstüne eklenince insanlar adeta çileden çıkıyor. Yüzlerce dönüm alanı kent meydanı ilan edip, belediye ve kaymakamlık hizmet binalarına otopark sığdırılamamasının nasıl bir izahı olabilir, bilemiyorum.

Bir diğer otopark sorunu da Kartepe dağda yaşanıyor. Zirveye giden yola bir tabela dikilmiş. Sağlı sollu kayak yerleri oluşturulmuş ve park etmek de yasaklanmış. Bu dediğim yer, otel sınırları içinde kalan alan değil, bildiğiniz yol, vatandaşların ücretsiz geçip gittiği bir yol! Otel alanı içerisinde kaldığı söylenerek araçların park etmesi yasaklanmış. Kendi dağımıza yabancı kaldığımız yetmiyormuş gibi, arabamızla gitmemize de izin verilmiyor. Yasak deniyor ve bitiyor! Gidemezsin işte, gidersen de şu kadar para vermek zorundasın! Aşağıda park edemiyorsun, yukarıda park edemiyorsun, şehrin merkezinde ücretsiz bir yer buldum park edeyim diyorsun, her yer çamur! Ne yapacak bu vatandaş, biri izah etsin!

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Teleferik Projesi yeniden ihale yapılıyor!

Kartepe’de uzun yıllardır yapımı tartışılan teleferik projesi için ikinci ihale 26 Şubat tarihinde yapılacak. Kartepe Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiği proje için kamuoyunda genel bir iyimserlik havası var. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın işi sahiplenmesi ve bizzat takip etmesi bu durumda mutlaka önemli paya sahiptir. 50 yıllık hayal olarak lanse edilen ve bir türlü yol alınamayan projenin detayları henüz belli değil. Fonksiyonelliğinden tasarımına kadar kamuoyunun da görüşlerinin alınması bu anlamda isabetli olacaktır. “Yaptım oldu”dan ziyade ortak akılla yürütülmesi, olası hataların tek kişiye yüklenmemesi açısından önemli. Bazen bir işin yapılmaması yapılmasından daha çok önem arzeder. Tıpkı bir önceki teleferik projesinin iptali gibi... Benzer hataların yapılmaması için, keşke dememek için gereken her türlü teknik detayın ve sosyal altyapının düşünülerek adım atılması herkesin yararına olacaktır diye düşünüyorum. Kamuoyunun geneli gibi ben de bu kez umutluyum ve projenin detaylarının ortaya çıktıktan sonra hepimizi tatmin edeceğini düşünüyorum.

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Mezar olayı karizmayı fena sarstı!

Birkaç haftadır ülke gündemine bile konu olan tarikat şeyhinin mezarlık yerine, tarikat bahçesine defnedilmesi meselesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tarikata mensup kişiler, yayımladıkları videolar ile belediye başkanı Mustafa Kocaman’a adeta ateş püskürdü. İşin başından beri, Başkan Kocaman’ın durumdan haberdar olduğunu belirten tarikat mensupları, Kocaman’ı sözünün arkasında durmamakla suçluyor. Bu konuda olaya şahit olduğunu söyleyen çok kişi var. Mesele bu haliyle bile genç Başkan’ın karizmasını fena halde sarmış durumda. Başkan Kocaman “böyle bir söz vermedim” diyerek kamuoyunu ikna edecek açıkçası herkes gibi ben de merak ediyorum.