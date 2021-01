Sayın Kocaeli Valim, siz mi taş ocağı istiyorsunuz?..            

15 Ocak günü Karamürsel’in Kızderbent mahallesine taş ocağı yapılması için ÇED raporu özel bir şirket tarafından hazırlandı halkın haberi olmadan görüşe sunuldu.

Tabi rapor tek başına taş ocağı açılmasına yetmiyor. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Kaymakamlığı ve Karamürsel Belediyesi Kızderbent, Semetler mahalle halkına da sorarak görüş vermeleri gerekiyor. Bu görüşlerin iki tanesi “yapılmamalı” dediğinde bu taş ocağının açılması imkânsızlaşıyor.

Bu dört kurumdan ikisinin başına yani Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanlığına da dört koca dönem İsmail Yıldırım seçildiler.

Herkesin bildiği gibi Karamürsel halkının oyları ile halk adına il ve ilçemizi temsil etmek hem de halkın haklarını korumak üzere seçildiler.

Vali ve Kaymakam gelip geçici görevliler. En fazla 5 yıl görev yapar ve giderler. Karamürsel ile ilgili bir bağları olamayabileceği gibi korumak için de çok çaba içinde olmaz, olamazlar. Genellikle de iktidardaki siyasilerin dediğinin dışında da iş yapmazlar.

Ve maalesef yine siyasiler de köşeye sıkıştıkları zaman “Ben istemiyorum Valilik istiyor.” ya da “Kaymakamlık istiyor ondan yapılıyor.” Der işin içinden çıkmaya çalışırlar.

Amma bu sefer kazın ayağı öyle değil.

Halkı aptal yerine, saf yerine koymaya ne Milletvekili İlyas Şeker’in, ne Tahir Büyükakın’ın ne de İsmail Yıldırım’ın hakları var.

Ben istemiyorum Vali istiyor demek işin en kolayı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız geçenlerde Tahir başkanı ziyaret etti başkanı bir şeylerin karşılığında ikna etti. Bu tablo görülüyor. Ziyaret tam da ÇED raporu yayın dönemine geldi ne hikmetse.

Ve Tahir Büyükakın bugünlerde diyor ki; “- En kaliteli taş orada da ondan taş ocağı açılacak” Bu sözü söyleyen adama da; “ Yahu! Tahir Başkan sen çocuk mu kandırıyorsun? Madem öyle sen İhsaniye Barajını yaparken neden 3 kilometre ötede ki Bayındır’da bulunan taş ocaklarından taş aldın. Sen bize bunu mu layık gördün?” Derler. Yazık bu sözü söyleyen Kocaaaa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı.

Pekala! Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın Haziran ayında Kızderbent Muhtarı Recep Akbağ’a yüreği yetmediği için kapalı kapılar ardında söylediği “ben kesinlikle karşıyımm.” Demesine ne demeli? (Sakın muhtar da korkup bu sözü inkâr etmesin. Ben bizzat kendi ağzından dinledim.)

Vallahi ayıp siz koskoca Kızderbent mahallemizi yok etmeye yemin etmişsiniz.

Kızderbent halkı da ses çıkartamazsa yuh olsun başka bir şey demeyeceğim.

ÇED raporunu okudum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi danışıklı döğüş sormuş DSİ’ye özetle; “Taş ocağı yapılmak istenen Ormanlık alanın yanında İSU’ya ait su tesis ve kaynağımız var. Burada atılacak dinamitler ve toz bulutları su kaynağını yok eder mi? “

DSİ cevap vermiş özetle; “daha dikkatli, kontrollü patlatma yaparız ve 50 metre su kaynağından geri çekiliriz. “ Vallahi yönetmeliğe hem de ortama ıkınmadan sıkınmadan uydurulmuş yöntem.

Ey! Devlet “Su” İşleri ( DSİ ) ve Başkanlar,

Yahu; Susuzluğu canlı yaşadığımız bu dönemde taş ocağındaki her patlatma sonunda 3,5 şiddetinde deprem hasarı oluşacak ve üstelik toz, gürültü cabası. Sarsıntılar hem insanları hem de hayvanları etkileyecek. Hereke gibi yok olan doğa yanında her şey basit kalır. Her tür canlılık bitecek.

Ocaktan çıkarılacak andezit kayası içindeki demir, alüminyum, manganez ve benzeri ağır metaller çamur halinde dereden aşağı akacak. Deredeki doğal yaşam bitirecek. Oluşan patlatmalar toprak altında bulunan su kaynaklarını yok edecek. İSU’nun Kızderbent deresi vasıtası ile 6 köyün içme suyu sağladığı su ve arıtma tesisi su olmayınca ne işe yarayacak? Susuz yıllar başlayacak. Meyvecilik, tarım, hayvancılık bitecek.

Hayvancılık derken bir komik tiyatro daha anlatayım size; Taş Ocağı yapılacak ormanlık alanın sağında Kızderbent deresi olduğu gibi sol tarafında da bitişik Kocaeli’nin en büyük merası var.

Mera nedir sanırım yetkililerimiz bilirler. Mera alanına bu yaz döneminde Ziraat Fakültesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortak kaliteli ot çıksın diye 60 bin liralık gübre attı. Üstelik muhtarın deyimi ile gelen tırlardan gübreyi indirecek adam bulamayınca para ile adam tutup indirmiş mera alanına serptirmiş.

Ne için? Hayvanlar doğal ve güçlü ot ile beslensin diye.

Be mübarekler madem Taş ocağı yapıp alanı öldüreceksiniz milletin parasını niye harcıyorsunuz? Gübreyi neden boşuna döktünüz?

Buraya taş ocağı yapılırsa Kızderbent, Semetler, Valideköprü yok olacak. Tarım, hayvancılık bitecek sonucunda da ekonomi zarar görecek halk yiyecek bulamayacak.

Ve bunların vebali eğer olumsuz görüş vermezlerse İsmail YILDIRIM ve AKParti Karamürsel ilçe teşkilatının olacak. Tahir BÜYÜKAKIN ve AK Parti İl yönetiminin ve milletvekillerinin olacak. Milletvekillerinin en başında da vebal İlyas Şeker’in olacak. Ve ses çıkarmayan herkesin olacak. Bu iş pankart yakmaya benzemez.

Eğer bu taş ocağı yapılırsa elime mikrofonu alır her gittikleri yerde yüzlerine vururum. Utandırana kadar devam ederim. Haberiniz ola.

Yeter Karamürsel düşmanlığınız.