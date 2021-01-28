Hereke’de nöbetçi eczane neden yok  

Uzun yıllar belde olan ve daha sonra Körfez İlçesi sınırlarına dahil edilen Hereke, artık mahalle statüsünde.

Mahalle olan Hereke zaman zaman yaşadığı eksikliklerden mustarip. Bu eksikliklerden biri de eczane olayı. Nöbetçi eczane uygulamasının bulunmadığı Hereke’de, vatandaşlar belli bir saatten sonra acil ilaç ihtiyaçlarını Körfez’in diğer mahallelerine giderek görmek zorundalar.

Gece vakti acil ilaç ihtiyaçları durumunda özellikle aracı bulunmayan vatandaşlar hayli zorlanıyor. Bölge sakinleri Hereke’de de nöbetçi eczane uygulamasının başlatılmasını istiyor. Bir zamanlar belde olarak yönetilen Hereke’de, nöbetçi eczane olmaması mahallelinin tepkisine neden oluyor.

TÜVTÜRK yoğunluğu önümüzdeki ay sona erecek

Önceki gün araç muayyene istasyonu olarak ilimizde de 3 nokta da hizmet veren TÜVTÜRK’ü köşeme konu etmiştim. TÜVTÜRK istasyonlarında randevu ile ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirmiştim. Muayyene randevularının, özellikle ağır tonajlı araçlar için geç tarihlere verilmesi sorun oluyor demiştik.

İlgili kurum bu yazının ardından bir bilgilendirme yaparak pandemi yasakları nedeniyle benzer sorunlar yaşandığını diye geliştirdi.

Haftalık çalışma saatlerinin düşmesi, yaşa göre uygulanan sokağa çıkma yasakları gibi sebeplerden ötürü bir yığılma olduğunu bildiren TÜVTÜRK, birkaç hafta içerisinde sorunun çözülmüş ve yoğunluğun eritilmiş olacağını söyledi.

Bilnet Okulları, milli sporcuyla online söyleşi yapacak

Bilnet Okulları tarafından düzenlenen, Artistik Jimnastik Dünya ve Avrupa Şampiyonu millî sporcu İbrahim Çolak ile başarı hikâyesi organizasyonu gerçekleştirecek. İnstagram sayfasından canlı olarak yayınlanacak olan program bugün saat 20.00’da başlayacak.

Derince Belediyesi’nden örnek bir proje

Derince Belediyesi tarafından bugün hizmete açılacak olan “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi” bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Numara 58/2’de bugün hizmete alınacak olan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi için saat 14.30’da açılış yapılacak.

Yapılandırma fırsatını kaçırmayın

Yapılandırma ve faiz indirimi uygulaması için zaman daraldı. 7256 Sayılı Kanun Kapsamında, Belediyemize olan “Harçlar, kiralar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, yangın sigorta vergisi, elektrik tüketim vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan reklam vergisi” borçların yapılandırma süreci 1 Şubat’ta sona eriyor. Yapılandırma ve ödeme işlemlerin kaçırmayın.