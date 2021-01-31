2 Milyar lira nereye gitti ?

Yıl: 1999

asrın depremi,

Marmara’yı yerle bir etti.

Depremin merkezi;

Kocaeli ve Gölcük…

Tabi ki Karamürsel…

Yaralar sarılsın diye;

Herkes işbaşında,

İller Bankası,

depremde zarar gören illere,

“Koordinatör” atıyor.

Kocaeli’nden sorumlu ;

“Altyapı””Koordinatörü,

Karamürsel’i iyi tanıyan biri.

Belediyenin kapısını çalar,

Başkana:

“-Sizin ilçenin alt yapısı için 2 milyar lira ayırdık,

Bu parayla alt yapınızı hemen yaparsınız”

Der.

Başkan, ne düşündüyse,

koordinatörün teklifini kabul etmez,

bu parayı reddeder!

İller Bankası Koordinatörü tüm ısrarına rağmen,

Karamürsel Belediye Başkanına bu parayı kabul ettiremez.

Karamürsel’in alt yapısı,

her yağmur yağdığında; 1999 depremi öncesi ve sonrasında,

olduğu gibi fecaat arz etmekte,caddeler,rögarlar tıkanmakta,

İşyerleri ve bazı binaları su basmaktadır.

Geçenlerde, bir dost meclisinde;

Karamürsel’in durumu görüşülürken yeni tanıştırıldığım biri,

“Bu altyapı” olayını anlattı!

Anlattıkları hayret vericiydi.

Sonunda ;

22 yıl önce Karamürsel’in “ALT YAPISI” için,

İler Bankasından ayrılan paranın,

Karamürsel tarafından kabul edilmeyince,

DEĞİRMENDERE’ye gittiğini ve depremden sonra,

şimdiki Değirmendere sahili yapımında kullanıldığını,

söyledi!

Koordinatör olan kişi;

“-Yahu bu illerden sorumlu benim, Karamürsel için 2 milyar lira para yanımda n’olur alın şu parayı alt yapınızı yapın!” dememe rağmen Başkanı bir türlü ikna edemedim, hazır parayı o zaman Değirmendere Belediye Başkanı olan Ertuğrul Akal’ın Beye teklif ettim ve parayı Değirmendere’ye , verdim”

Dedi.

2 Milyar liranın Karamürsel’den nasıl ,neden niçin gittiğine,

inanmayanlar,

İller Bankasından veya Değirmendere de bunu öğrenebilir,

isterlerse,

Karamürsel’e İHANET edenleri de,

Bir kenara not edebilirler!..