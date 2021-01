Kendinizi keşfedin

Merhaba, Pandemi süreci malum... Kurallara uyan ve diğer insanları da biz ve bizim gibiler, bu sebeple bir yıldır evlerimize hapsolmuş durumdayız. Sevdiklerimizden, yakınlarımızdan uzak bir yıl... Bir yıldır anneciğimden ve babacığımdan uzağım. Riske atmamak için ne biz Türkiye’ye gidebildik, ne de ailem gelebildi ki; zaten sınırlar kapatıldı. 1 Kasım 2020’den itibaren de Almanya’da yeniden kısıtlamalar başladı ve devam ediyor. Her ne kadar vaka sayıları azalsa da tedbirler gevşetilmeyecek ve kısıtlamalar belli bir süre daha devam edecek.

Evde olduğumuz bu süre boyunca eşim ve ben, bir şeyler yapalım dedik. Yazılarımı okuyanlar, bilirler ki; asıl mesleğimiz bilgisayar mühendisliği ve pandemiden dolayı da evimizden çalışmaya devam etsek de pandeminin iyi bir tarafı var ki; o da insanın kendini keşfetmesi farklı yönlerinin de olduğunun farkına varması... Ben, bu ayki yazımda sizlere Almanya’yı anlatmayacağım. Bu süreçte keşfettiğimiz farklı yönümüzle yaptıklarımızdan bahsedeceğim. Biz; aşağıda fotoğraflarını göreceğiniz minyatür odaları, elimizdeki birçok malzemeyi çöpe atmaktansa geri dönüşüm olarak kullandık. Sizlere bunlardan kısaca bahsetmek isterim.

İlk Minyatür Odamız

Alsında her şeyin başlangıcı, fotoğrafını gördüğünüz bu minik çalışmadır; bizim ilk yaptığımız minyatür odadır. Kırmızı renkte, yılbaşı temalı bir oda. Bu kutu, 6 cm × 6 cm ahşap bir ilaç kutusuydu aslında ve doğal ahşap renkteydi. Ahşap kutuyu atmaya kıyamadık ve “Nasıl değerlendirsek acaba?” diye düşünürken eşime "Bu kutuyu minyatür odaya dönüştürsek, nasıl olur?" dedim ve başladık çalışmaya. Tabii, boyutu küçük olduğu için çalışırıken bizi zorlasa da ilk yaptığımız tasarım olması açısından gözümüzün bebeği...

Tüm boyaması ve işçiliği tarafımıza aittir. Elimizdeki dondurma çubukları ile pencere çerçevesini ve kitaplığı yaptık. Şişelerin plastik kapağı ile sobanın gövdesini ve önündeki pufu yaptık. Pipet ile soba borusunu yaptık. Elimizdeki hediye paketini duvar kağıdı olarak kullandık. Elimizdeki parça kumaşların arasında duran keçeden halı yaptık ve halının kenarlarındaki dikişlerini eşim yaptı. Kütüphanenin kitaplarını elimizdeki magazin dergilerinden minik minik keserek yaptık. Minik çam ağacımız boyasız duruyordu; boyadık ve minik boncuklarla süsledik. Elimizdeki kurdeleler ile de tabureyi ve çam ağacının alt kısmını kapladık. Pencere manzarasını ise yüksek kalitede yazıcıdan çıkardık. Sobanın yanında duran minik odunlarımız ise budadığımız çiçeğimizin dallarıdır. Kutunun üzerini de elimizdeki yapay çiçekle süsledik.

Minyatür Çalışma Odası

İkinci kutumuz ise hayalimizdeki çalışma odasını yakın arkadaşımıza hem doğum günü, hem de yılbaşı hediyesi olsun diye yaptık. Kütüphanesine koyacağı bize ait bir anı olsun ve baktıkça bizi hatırlasın istedik. Bu kutu, 17 cm × 17 cm boyutlarında yine bir ahşap kutu. Bu sefer, biraz daha profesyonel görünsün olsun istedik. Yine tüm boyama, tasarım, elektriğin döşenmesi bize aittir. Kutunun sol tarafına bir pencere koyduk ve pencerenin perdesini elimizdeki dantel fistodan uygun ölçülerde keserek eşim dikimini yaptı. Pencereyi yine dondurma çubuklarından yaptık. Kornişi elimizdeki ince, pirinç çubuktan, masanın üzerindeki kalemi kürdandan yaptık. Yerde, pencerenin altında duran çiçeği, evimizdeki yapay çiçeğin minik dalından; vazosunu ise parfüm şişesi kapağından yaptık. Kutunun çevresindeki çerçeveyi ise evimizdeki boş fotoğraf çerçevesini kutunun boyutlarına göre keserek yeniden birleştirdik. Duvar kağıdı, halı, parke görünümü ve pencere manzarasını yine yüksek kalitede yazıcıdan çıkardık. Tavandaki lambayı kristal görünümlü parfüm şişesinin kapağından yaptık. Masa ve sandalyeyi ise ham haliyle satın alıp birleştirip biz boyadık. Sandalyedeki minderi yine biz, elimizdeki enli kurdeleden diktik. Ayaklı lambayı da satın aldık, tasarıma uysun diye rengini değiştirdik. Kitapları, çaydanlığı ve çerçeveleri hobi mağazasından hazır aldık.

Minyatür Yılbaşı Evi

Yaptığımız üçüncü minyatür oda ise yine yılbaşı temalı bir oda. Bu ise tamamen “Do It Yourself (Kendin Yap)” bir çalışmadır. İstediğimiz tasarımı seçerek tüm malzemeler bize geldi ve en ince ayrıntısına, en ufak detayına kadar, incik cıncık siz yapıyorsunuz. Duvarların birleştirilmesinden, şömineyi inşa etmeye; şömine üzerindeki çerçeveyi, kar küresini, tabakları yapmaktan, duvardaki çerçeveye, lambaya; duvardaki tavan süsleri ve üzerindeki minik topları dizmeye; ağacın süslenmesinden yerdeki halıya; ortadaki sehpanın inşa edilmesinden üzerindeki tüm detaylara; koltuğun inşa edilmesinden kumaşların dikimine kadar her şeyini biz yaptık. Orta sehpanın üzerindeki kareli kumaşın kenarındaki fistoyu, koltuğun yastıklarını, kaplamasını, halının dikimini elimizde yaptık. Sehpa üzerinde minyatür hindinin tepsisi, tepsinin kaplamasını, yerdeki minik hediye paketleri ve üzerindeki kurdeleye, elektriğinin döşenmesi dahil gönderilen malzemeyle sıfırdan bu hale getirerek yine minik bir oda inşa ettik. Bu da ilk minyatür odamız gibi bizim kütüphanemizi süslüyor.

***

Tabii, bunların hepsini biz amatörce yaptık. Eminim, bizden daha profesyonel şekilde yapanlar, bu işin ehli olan insanlar da vardır. Fakat; elimizde torna makinesi, 3D yazıcı, vs gibi aletler olamadan anca bu kadar yapabildik. Sizlerle paylaşmak istedim. İstedim ki; belki, sizlere de ilham olur ve belki, siz de bambaşka yönlerinizi keşfedersiniz. Evet, bu süreçten hepimiz çok sıkıldık. Fakat; şikayet etmek ve sıkılmak, ruh sağlığımızı olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramaz. O yüzden kendimize iyi gelecek şeylerle kendimizi meşgul etmemiz gerek. Dilerim, bu süreci sağlıklı ve sorunsuz atlatır ve en kısa zamanda sevdiklerimize kavuşuruz ve ben de ailemi görebilirim. Bir sonraki ay, yeniden görüşünceye dek sağlıkla ve sevgiyle kalın!