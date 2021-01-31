Kardeşler vizeyi kaldırdı  

Yıllardır herkesin istediği sivil toplum örgütü olarak Federasyonumuzun da birçok kez yetkili makamlarda dile getirdiğimiz vize mecburiyeti artık yoktur.

‘Bir Millet İki Devletiz’ diyoruz, kardeşiz diyoruz hem de vize mecburiyeti uyguluyoruz. Vize uygulamasına sağlam bir gerekçe bulunamıyordu.

Federasyonumuz olarak büyük bir yükten kurtulduk. Vize vermede ve almada hiçbir yetki ve sorumluluğumuz olmamasına rağmen Azerbaycan'a gitmek isteyen yüzlerce kişi arıyordu. Vize için neler gerekiyor gibi benzer soruları sorup cevap istiyordu. Vize almak için zaman kaybı en büyük sorun oluyordu.

Evet, 29 Ocak 2021 tarihi ile 3145 sayılı Milletlerarası Antlaşma olarak resmi gazetede Cumhurbaşkanı R. Tayyib Erdoğan imzası ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Hayırlı uğurlu olsun. Artık tıpkı Kıbrıs'a gittiğimiz gibi Azerbaycan'a da nüfus cüzdanı ile gidilecektir.

Aliyev, Erdoğan'ı telefonla aradı

30 Ocak günü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak bilgilendirmede bulundu.

Ağdam bölgesinde bulunan Türk - Rus Ortak İzleme Merkezinin açılışı için tebrik ediyor.

10 Kasım da imzalanan üçlü bildiri ile hayata geçirilen izleme merkezini önemli görevler bekliyor. Merkezde eşit sayıda Türk ve Rus askerleri aynı yerlerde görev icra edecekler.

Aliyev telefonda Azerbaycan'da restorasyon ve yeniden yapılandırma çalışmaları ile de Türk şirketlerinin aktif katılmaları ile de bilgi alışverişi yapıldığı biliniyor.

Evet, vizeyi ortadan kaldırma kararları için sayın Cumhurbaşkanlarımızı bizlerde tebrik ve teşekkür ediyoruz. Milletimize ve Türk dünyasına hayırlı uğurlu olsun temennisiyle darısı diğer Türk Cumhuriyetlerine diyoruz.

Eskişehir dünyanın güvenli şehri seçildi

Evet 431 şehrin yer aldığı ilk elinin içinde sadece Eskişehir yer aldı.

Bir önceki yıl 15 sırada.

Geçen yıl 10 sırada.

Şimdi 8 sıraya yükseldi.

Tabi ki ülkemiz adına gurur vericidir.

Eskişehir 'i sıradan bir Anadolu şehri durumundan bugünkü duruma gelişinin mimarı belediye başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen hocadır. Önceden Anadolu Üniversitesini kurup başarılı duruma getiren yine Yılmaz Büyükerşen hocadır.

1975 yılında kısa dönem askerlikte İzmir Gaziemir de kendisini tanımıştık. İlk günlerde sabah yürüyüş ve koşusunda nefes nefese kalmıştık. Bize talim yaptıran asteğmen İbrahim sert bir şekilde Musa hoca koş durma yağların erisin demişti!

Meğer İbrahim asteğmen Doç. Dr. Musa hocanın çift dikiş giden bir öğrencisiymiş.

Konumuza dönersek, Eskişehir'i 1968 yılından itibaren çok iyi tanıyor ve biliyorum.

Eskişehir adeta sil baştan ele alınarak, büyük bir emek verilerek bugünkü duruma getirildi. Porsuk çayı bataklık konumundan üzerinde gondollarla gezilir hale getirildi. Denizi yok. Ama yapay plajında kum üzerinde serinleyip yüzebiliyorsunuz. Sanat eserleri, müzeler, parklar 100 üzerinde beş yıldızlı otelleri, misafirhaneler, özürlülerin yürüyüş yolları, bakım evleri hatırınıza ne gelirse hepsinin karşılığı düşünülmüş ve yapılmış.

Yok diye bir şey yok. Hepsi var. Çok büyük miktarda turist akını var.

Özellikle incelenip araştırma yapılarak örnek alınacak çok konu var

Köylüye destek verilerek üretimleri yönlendirilerek ve denetim altına alınarak azami kazanç sağlamaları gerçekleştiriliyor. Tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konularda danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.

Tek tek saymak tabii ki mümkün değildir.

Ama mazeret üretmeden samimi duygu ve düşüncelerle aklın ve bilimin öncülüğünde işbirliği ve elbirliği ile çalışarak yeni "Güvenli Şehir" unvanına sahip yerlerimizin sayısının çoğalması dilek ve temennisiyle Eskişehir'imizi ve emek verenleri tebrik ediyorum.