Erkekler yüzde 84, kadınlar yüzde 73 oranında “online”  

Salgın döneminde iş yerlerinin kapanması, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması gibi sosyal hareketliliği kısıtlayan önlemler, online alışverişlerin önemli oranda artmasını sağladı. TÜİK tarafından gerçekleştirilen “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” verilerine göre, 2020 yılında ülkemizdeki 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı yüzde 79’a ulaştı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 75,3 olduğu belirtilen araştırmada internet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkeklerde yüzde 84,7 kadınlarda yüzde 73,3 olduğu görüldü.

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Araştırma verilerine göre, internet üzerinden ürün siparişi veren ya da satın alan bireylerin yüzde 60,9'u giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Sıralamayı yüzde 26,1 ile basılı kitap, dergi ve gazeteler takip eti. Online alışverişte en çok sipariş edilen diğer kategoriler ise yüzde 22,5 ile gıda, yüzde 21,1 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 17,6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüzde 17 ile mobilya, ev aksesuarları, bahçe malzemeleri oldu. (EG Bilişim Teknolojileri)

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Araştırmaya bakılırsa, roller değişiyor..

Pandemi öncesinde kadınlar daha çok alışveriş yapıyordu, pandemi sonrası erkekler daha çok alışveriş yapmaya başladı…

Pandemi alışkanlıkları değiştirdi deniyor ya, bunun en güzel örneği, yukarıda…

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Bu defa kur değil plastik vuracak

Yüzde 85 oranında dışa bağımlı olduğumuz plastik hammaddelerinde son aylarda dolar cinsinden yüzde 100'ü aşan fiyat artışı oldu. Hem fiyat artışı hem de tedarik sıkıntısı yaşadıklarını belirten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, "devlet müdahale etmezse kullandığımız hemen her üründe fiyat artışları olacak" diyor.

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PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, plastikte hammadde fiyatlarındaki artışın, hayatımızı doğrudan nasıl etkileyeceğini pet şişe örneğiyle anlatıyor. Klasik yarım litelik bir pet sişe suyun maliyetinin yüzde 80'inin pet şişe, yüzde 20'sinin su olduğunu belirten Eroğlu, “Dolayısıyla pet hammaddesi yüzde 50 artarsa, su fiyatı yüzde 40 artar” diyor. Yani anlayacağınız, yeni zamlar kapıda…

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2020’de günde beş lokanta kapandı

Corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren yiyecek - içecek sektöründe pandeminin etkisi ortaya çıktı. 2020 yılında lokanta ve yemek hizmeti veren toplam bin 733 firma kapandı. Perakende gıda ticareti veren 2 bin 858 şirketin de kapısına kilit vuruldu. Böyle giderse, lokantalar, birer birer kapanmaya devam edecek.

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Hamsi avı

yasağı uzatıldı

Eski yıllarda hamsiye doyardık… Ama bu yıl yanlış avlanma yüzünden hamsiler gelişimini tamamlayamadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı av yasağını 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzattı. Bu yıl hamsi yiyemedik… 7 Şubat’tan sonra bakarsınız, bir uzatma daha gelir…

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Avukatlar

risk altında

Aşı listesinde, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler sıralamasında Barolar Birliği’nin de yer alması gerektiğini aktaran Avukat Latif Cem Baran, avukatların hem taşıyıcılık hem de temas olarak yüksek risk altında olduğunu vurguladı. Baran, “İlgili listede 2. Grupta Adalet Bakanlığı yer alırken maalesef meslektaşlarımız, Barolar Birliği yer almamaktadır. Konunun yeniden değerlendirilerek, avukatların taşıdığı riskin göz önüne alınması gerekmektedir. Günlük temas edilen kişi ve dosya sayısı ve hastalığı ağır geçirme, hastalığa maruz kalma riski de gözetilerek, 2 aşama sektör listesine Barolar Birliği de alınmalıdır” dedi. Adalet bakanlığı personeli öncelik listede yer alıyorsa, bence avukatlar de yer almalı.