Futbolda kurallar değişir mi?..

Futbol maçı esnasında zaman geçtikçe ve gol olmayınca keyfimiz bozuluyor. Maçlarında takımlarımız gol atmak için çok çaba gösteriyorlar. Ama bu gayret bazen yetmiyor. Bunun sebebi iyi antrenman yapamamaktır. İyi antrenman yapmanın koşulu bilgiden geçer. Bilgi yok, plan yok, program yoksa orada iyi bir antrenman gerçekleşemez.

İşin bir başka tarafı maç koşulları ile antrenman koşullarının bir araya getirilememesidir. Antrenmanı iyi yapabilmek için çok iyi analiz beceriniz olmalıdır. Rakip takım, hakemler, taraftar, yayıncı kuruluş, reklâmlar, sponsorlar antrenmanı şekillendirmede önemli parametreler içinde yer alır. Yeterli midir? Hayır, kendi takımınız ne durumda, onu da bilmek zorundasınız… Sakat oyuncularınız, düşük motivasyon, sürekli kaygı gibi çeşitli sağlık ve psikolojik sorunlar antrenmanı negatif olarak etkileyecektir.

İşin bir başka yanı, futbolda sürenin uzun olmasının tartışılmaya başlanmasıdır. Bu durum antrenman metodiğini negatif etkilemektedir. Doksan dakikalık bir oyun için en 120 dakika antrenman yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yüklenmeler, dinlenmeler, toparlanmalar derken süre bazen iki saati de geçmektedir.

Bugünlerde, gizli tutulmaya çalışılsada, futbolda maç süresi nasıl kısaltılır tartışmaları yapılmaktadır. Yayıncı kuruluşlar oyun süresi azaltılmış futbola sıcak bakmaktadırlar. Unutmadan ilave edeyim, maç esnasında 2 hakem görev yapmaya başlayacak. Süre bilgisi vereyim; maç 2 x 30 dakika oynanacak.

Bu görüşlerimi uçuk kaçık bulabilirsiniz. Unutmayın, sentetik zeminlerin bu özellikleri ile kanserojen tehlikesi yarattığını bundan neredeyse 15 yıl önce yazmıştım. 5 sene önce NASA bu zeminlerin kanser riski taşıdığını ilân etti. Ama inanıyorum ki, uygun bir malzeme geliştirilirse bu alanlar kanserojen olma özelliğini kaybedecektir. Malzeme bilimciler ellerini çabuk tutsunlar…

Tekrar konu başlığına gelirsek, futbolda oyun kuralları değişecek. Önce maç süresi sonra hakem sayısında bir çoğalma yaşanacak. VAR kalkacak, oyunun doğal güzelliği korunmaya çalışılacak. Oyun sahası ölçüleri değişir mi sorusuna şimdilik cevap alamadım. Şöyle deniliyor; eğer saha ölçüleri küçülmez ise hücumda kendi sahanızdan rakip alana geçmek için size 90 saniyelik bir süre tanınacak. Orta çizgiyi bu sürede geçemeyen takıma serbest atış cezası verilecek…

İşte böyle sevgili okurlarım. Kiminize şaka gibi gelecek ama durum böyle. Kendim için yarattığım yapay zekam bugün bu bilgileri masamın üzerine bırakmış. Okuyunca sizlerle paylaşayım dedim…