Bir özgürlük savaşı: Futbol

Yoksulluğa isyanın vardır, ya da yetmeyene haykırmak istersin. Yeteri kadar paran yoktur. İsyan edersin. Ya da yeteri kadar paran vardır ama, bağımlılıklarından özgür hareket edemezsin. Mahalle baskısı vardır. Aile bağın vardır. Sorumlulukların vardır.

Gençliğinde özgürlük peşinde koşarsın. Bedenin, ruhun özgür olsun istersin. Maddi imkânın yeterliyse de, ailenden bağımsız kalmak için koşarsın. Ekonomik bağımsızlığını kazanmak için bedenini, ruhunu devreye sokarsın. Maddi imkânın yok ise, yine ekonomik güç kazanmak için, zaten koşup cebini doldurmak zorundasındır.

Spor insan bedeni ve ruhunu özgürlüğe kavuşturan en önde gelen aktivitelerden biridir. Futbol da, spor branşları içerisinde en ucuz, en kolay olanıdır. Mahalle arasında, kumsalda, dağda, ovada, hem de hele hele yemyeşil ovada olsan bile, dikersin iki çubuk ya da parke taşı, kurarsın takımı, topun yok mu, yuvarlarsın biz bez parçasını, ya da kağıdı, sonra peşinden koşmaya, birbirinden onu kapmaya ya da kaptırmamaya başlarsın. Sahiplenme duygusu, rakibini yenme coşkusu, koşarken tenine değen rüzgârın muhteşem özgürlük hissi kaplar tüm ruhunu ve bedenini. Hele hele beraber olduğun yoldaşların, senin sayende kazandıysa, bu da bir başka tattır. Ama her mutluluk ve mutsuzluk devamlı olmadığı için, bu mutluluğun da biter ve yine eksikli yaşamına dönersin. Ama o birkaç saat yaşadığın özgürlüğün tutkusu, peşini bırakmaz. Yeniden bir kaç saat özgür kalabilmek için, bir sonraki günün planlarını yaparsın.

Futbolu oynayan da, yöneten de, izleyen de, bu duygularla kaplanmıştır. Para şan, şöhret daha sonra gelir. İster profesyonel ol, ister amatör ol, futbol oynuyorsan, birkaç saatliğine de olsa, artık bambaşka bir dünyaya adım atmışsın demektir. Gençliğinde oynarsın, orta ya ve yaşlılığında yönetirsin ya da benim gibi yazarsın.

Futbol özgürlüktür, kendine zaman ayırmaktır, bambaşka bir dünyada ortalama 2 saat sürse de bir ömre bedel hayattır.

Ünlü bir filozof olan Albert Camus, tüberküloza yakalanınca futbolu bırakmak zorunda kalmıştır. 1950'li yıllarda bir spor dergisine futbol hakkında bir yazı yazması rica edilince şöyle demiştir:

“Ahlak ve insanın yükümlülükleri hakkında güvenebileceğim ne biliyorsam onu futbola borçluyum.”

Nokta…