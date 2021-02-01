Şirketim ne olsun?            

Sermaye şirketi kurma düşüncesinde olanlar Anonim Şirket mi – Limited Şirket mi kurayım ikilemi yaşarlar. Bizlere de sıkça sorulan sorulardan biridir. Daha öncede bu konuya kısmen değinmiştim. Bu haftada daha geniş boyutta iki şirketin karşılaştırmasını yapmaya çalışacağım. Son karar girişimcilerin olsun.
- ORTAKLARIN DURUMU
Anonim şirketler tek ortakla kurulur. Ortak sınırlaması yoktur.
Limited şirketler tek ortak olabilir. Ortak sayısı 50’yi geçemez.
- SERMAYE
Anonim şirketlerde asgari sermaye 50.000 TL.
Limited şirketlerde asgari sermaye 10.000 TL.
Anonim şirketlerde ½ kararla sermaye artışı yapılır.
Limited şirketlerde 2/3 kararla sermaye artışı yapılabilir.
- PAY DEVRİ
Anonim şirketlerde pay devri için noter onayı gerekmez. Ortak sahip olduğu hisseyi devir sözleşmesi ile devreder. Pay basılmış ise, ciro yolu ile devredilir. Ticaret siciline tescil zorunluluğu yoktur. Ortak pay defterine işlenir.
Limited şirketlerde hisse devri noterce onaylı alan ve satan arasında yazılı bir devir sözleşmesi ile olur. İşlemin genel kurulda onaylanması gerekir. Devir işlemi ticaret siciline tescil ettirilir. Şirket pay defterine kayıt yapılır.
- HALKA AÇILMA
Anonim şirketler halka açılabilir.
Limited şirketler halka açılamaz.
- TAHVİL ÇIKARMA
Anonim şirketlerde tahvil çıkarılabilir.
Limited şirketler çıkaramaz.
- KAMU BORÇLARINA SORUMLULUK
Anonim şirketlerde ortağın kamuya olan vergi ve SGK açısından hiçbir sorumluluğu yok. Ortağın tek borcu sermaye payını ödemek.
Limited şirketlerde ortakların kamu borçlarına karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen kamu borçları, ortakların sermaye payı oranında kendilerinden tahsil edilir.
- VERGİ İSTİSNASI
Anonim şirketlerde hisselerini 2 tam yıl geçtikten sonra satmaları durumunda doğan kar nedeniyle vergi ödemezler. Satıştan doğan değer artış kazancı vergiden istisnadır.
Limited şirket ortakları hisselerini kaç yıl sonra satarsa satsın değer artış kazançları vergiye tabidir. İstisna söz konusu değildir.
- AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
Anonim şirketler sermayesi 250.000 TL üzerinde olanlar avukat bulundurma zorundadır.
Limited şirketlerde böyle bir zorunluluk yoktur.
- ORTAKLARIN ALACAKLARININ ÖDENMESİ
Anonim şirketlerde ortaklar şirkete verdikleri paraları istediklerinde, hiçbir koşul ileri sürülmeden geriye alabilirler.
Limited şirket ortakları verdikleri borçları, ancak tüm alacaklar ödendikten sonra geriye alabilir. Önemli bir ayrıntı.
- ORTAKLARIN ÇIKARILMA
Anonim şirketlerde ortağın cebren mahkeme kararı ile şirketten çıkarılması söz konusu değildir.
Limited şirketlerde (TTK 640) mahkeme kararı ile ortaklıktan çıkarılma veya çıkma mümkündür.
Önemli gördüğümüz konularda iki şirketin karşılaştırılmaları yapılmıştır. Şirket kurarken bu farklılıkların dikkate alınarak kendi bünyesine uygun şirket girişimcilerin tercihidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.