Doğa virüsle insanoğlundan intikam mı alıyor ?  

Dünyada 236 tane devletin varlığından söz edilir.

İnsanoğlu,varoluşundan bu yana kurduğu devletlerle diğer insanlara ve dünyaya hakim olmaya çalışmıştır.

Dünya’da insandan başka kendi ırkını öldüren bir canlı olduğunu zannetmiyorum.Aynı şekilde doğaya bu kadar zarar veren bir canlı olduğunu söylemek de çok zor.

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İnsan ve doğa sömürüsü sanayi devrimiyle birlikte daha da hızlanmış, doğal kaynakların ölçüsüz kullanımı artmıştır.

Doğal kaynaklara ulaşmak için insanlık halen birbirini öldürmeye,birbirleri ile savaşmaya ,doğayı da çok kötü biçimde tahrib etmeye devam ediyor.

Bu bağlamda ,doğa katliamları ve iklimsel değişimler dahil olmak üzere birçok çevre sorununun kaynağında insan faktörünün olduğu artık tartışmasız bir gerçektir.

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Bacon, Descartes ve Newton gibi bilim insanlarının doğanın insanın emrine sunulmuş tüketilebilecek bir ürün olduğuna dair değerlendirmeleri ve sanayileşme,bu katliamın boyutunun daha da artmasına neden olmuştur.

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Teknolojik ilerlemeyi en üst seviyede başaran insanoğlu bu başarısını insan-doğa ilişkisini belirlemede gösterememiştir.

Toplumsal yapımız tüketime yönelik ve her şeyin talan edildiği bir anlayışa dönüşmüştür.

İşte bu süreç insanın etik değerlerden uzaklaşarak hem kendine hem de doğaya karşı insafsız ve acımasız olmasına olmuştur.

Karbon salınımından nükleer bomba denemelerine ve canlıların genetiğinin değiştirilmesine kadar insan oğlu doğanın dengesini acımasızca bozmaya devam etmiştir.

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Doğanın yapısının,canlıların genetik yapılarının bozulması ,mevsimlerdeki değişiklikler insanoğlunun bu tükenmez sömürü ve tüketme duygusunun sonuçlarıdır.insanoğlu hayatın ve dünyanın kendisine verilen çok değerli bir mükafat olduğunu,esasında dünyada misafir olduğunu unutmuş,kendi hırslarının esiri olmuştur.

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Doğanın efendisi olduğunu iddia eden insanoğlu esasında doğadaki ciddi bozulmaya neden olmakla kendisini cezalandırmakta,kendi nesline zarar vermektedir.

Korona virus ile her ne kadar doğanın insandan intikam aldığı düşünülmekte ise de;tarih boyunca insan oğlunun geldiği bu toplumsal virus ciddi doğa tahribatını beraberinde getirmiş ve bu durum insanoğlunun kendi sonunu kendisinin hazırlamakta olduğunu hatırlatmaktadır.

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Bacon, Descartes, Galileo ve Newton gibi düşünürlerin dile getirdiği insan merkezli evren tasarımı yerine doğanın canlı bir organizma olduğunu savunan ekolojik görüşlerin oluşturduğu organik evren tasarımına öncelik verilmelidir.

Doğayı sömürmek ve onun üzerinde her türlü tahribatı yapmak yerine kendi evimiz olan doğayı anlamak ve onu canlı bir varlık olarak kabul edecek bir toplumsal yaşam biçimine evrilmemiz gerekmektedir.

Hatta bir an önce insan oğlunun birleşmiş milletler düzeyinde ekolojik anayasasını oluyşturması ve buna uymayanlara karşı önlem alması gerekmektedir.

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Ne yazık ki bu denli ağır bir virus krizi bile insanoğlunu kendi hırslarını yenerek aklını başına almasını sağlayamamaktadır.

Asıl üzücü olan da budur.