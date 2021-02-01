Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Berat Albayrak’a karşı Sefa Sirmen’i haklı buldu!    

Sevgili okurlar…

Bugünkü yazımda Sefa Sirmen ile Berat Albayrak arasında yaşanan davayı anlatacağım.

Sefa Sirmen, 2014 yılında yapılan seçimlerde CHP’den İzmit Belediye Başkan adayı oldu…

Sirmen, seçim çalışmaları sırasında İzmit İkizliçeşme’de esnaf ve vatandaşlarla kahvaltıda buluştu…

Orada Yuvacık Barajı ile ilgili bir konuşma yaptı…

YUVACIK BARAJ SUYUNUN BOŞALTILMASI

Sirmen’in konuşması şu şekildeydi;

; “…buraya baktığımda yapılan değişikliğin çeşme olduğunu görüyorum. Üstüne hiçbir şey konulmamış. Türkiye’de baraj yapan tek belediye biz olduk.

Kentimizin en büyük sorunu olan su kesintilerinin önüne geçtik. AKP iktidarı barajı kötülemeye başladı.

Seçim çalışmaları başlayınca da barajın dibini gösterip, su çekmeye başladılar. Bunu nasıl yaptılar?

Barajın kapaklarını zaman zaman açıp nehirleri besleyeceğiz deyip suyu harcayarak.

Sapanca gölünden su çekmek için 100 trilyon lira para harcadılar.

Bu işin başındaki firmanın sahibi de başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın damadıdır (Berat Albayrak). İşte bunların hepsi oyun.

Devletin 36 yılda yapamadığı barajı, 30 ayda yaptık diye beni yargıladılar…”

GAZETELER HABER YAPTI

Etik Gazetecilik Yayıncılık Matbaacılık İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve Koga Kocaeli Gazetecilik Matbaacılık Tic. A.Ş., Sirmen’in bu konuşmasını haber yaptı…

Haberi; "Yolsuzluğu örtbas etmeye çalışıyorlar" başlığıyla verdiler…

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Yuvacık Barajı-Sapanca Gölü hattını yapan firma; GAP İnşaat ve Yatırım Dış Ticaret A.Ş. idi…

O dönem firmanın genel müdürü, Berat Albayrak’tı…

Berat Albayrak, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı.

BERAT ALBAYRAK’TAN SEFA SİRMEN’E TAZMİNAT DAVASI

Berat Albayrak, eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'in gazetelerde yer alan açıklamasında, kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtı…

Berat Albayrak'ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Sefa Sirmen'in yaptığı açıklamalarda Albayrak'ın kişilik haklarını zedelediği iddia edildi. Dilekçede, "Yolsuzluğu örtbas etmeye çalışıyorlar" başlıklı haber nedeniyle, Sefa Sirmen'den 50 bin, gazete yetkililerinde ise 100 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

10’AR BİN LİRA TAZMİNAT

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar verildi. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Sirmen ile söz konusu 2 gazete yetkililerinin Berat Albayrak'a 10'ar bin TL ödemesine hükmetti.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Sefa Sirmen, karara itiraz etti…

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, dosyayı inceledi…

Şu kararı verdi;

“… Davaya konu yayın bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Yuvacık Barajı inşaat işini yapan GAP İnşaat ve Yatırım Dış Ticaret A.Ş.’nin davacının genel müdürlüğünü yaptığı holdinge bağlı bir şirket olduğu, davalının ise belediye başkan adayı ve gazeteciler oldukları, davaya konu yazının mahalli seçimler öncesi davalı belediye başkan adayı sefa Sirmen’in Yuvacık barajıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle kaleme alındığı, yapılan haber ve kullanılan başlığın gazetecilik mesleği gereği okuyucunun dikkatini çekmek için kullanıldığı, özle biçim arasındaki dengenin bozulmadığı, olayların meydana geliş biçimi ile yazının bütünlüğü göz önüne tutulduğunda; davacının konumu gereği bu eleştirilere ağır da olsa katlanmak zorunda olduğu, davaya konu yazının davacıya yönelik sert eleştiri mahiyetinde olduğu, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı anlaşılmakta, davanın tümden reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ;

Temyiz edilen kararın yukarıda (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle davalı Sefa Sirmen yararına, (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle davalılar Etik Gazetecilik Yayıncılık Matbaacılık İnş.San. ve Tic. A.Ş. Güngör Arslan, Koga Kocaeli Gazetecilik Matbaacılık Tic.A.Ş. ve Şive Bağdiken yararına BOZULMASINA; bozma nedenine göre davacının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve davalı Sefa Sirmen yararına takdir olunan 2.037.00 TL. duruşma avukatlık ücretinin davacıya yükletilmesine, temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine oy birliğiyle karar verildi.”

YARGITAY’DAN SİRMEN LEHİNE KARAR

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin kararını yukarıda sizinle paylaştım…

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını bozdu…

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, dosyayı İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne geri gönderdi…

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, 11 Mart 2021 tarihinde saat 10.20’de Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin kendisine gönderdiği dosyayla ilgili karar verecek…

Ya Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin kararına uyup, dosyayı kapatacak…

Ya da Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin kararına uymayıp, kendi kararının doğru olduğunu diretecek.

Bakalım İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi nasıl bir karar verecek.