Sen hasta olmana bak, biz seni tedavi ederiz

Ülkemizi yönetenler, her fırsatta kasım kasım kasılıyor:

*Devasa modern hastaneler yaptık…

*Bizdeki hastaneler hiçbir ülkede yok…

*Dünyanın en gelişmiş hasta tedavi sistemi bizde…

Söylenenlerin hepsi doğru olabilir.

Söylenenler, halkımızın hoşuna gidebilir.

Ancak bu “tozpembe” görüntünün gerisi, ne yazık ki tam bir “felaket”!

Çünkü çağdaş ülkeler “tedavi edici tıp” anlayışını çoktan bıraktı, “koruyucu ve önleyici tıp” anlayışına geçti.

Bu anlayışta; “hastalıkların tedavisi” değil, “insanların sağlıklı yaşaması” ön planda tutuluyor.

Bütün kaynaklar, “insanların hastalanmadan sağlıklı yaşamasına” aktarılıyor.

Biz ise “Sen hastalanmana bak, merak etme biz seni tedavi ederiz” mantığını sürdürüyoruz.

Bu mantık, özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan “sömürme” mantığıdır.

Tıbbi cihaz satarak sömürüyorlar…

İlaç satarak sömürüyorlar…

Hastane yapımı için kredi satarak sömürüyorlar…

Türkiye’nin sağlık düzeninde de tam bu “sömürme mantığı” çalışıyor.

Baksanıza, bakanlığımızın adı bile aldatmaca.

Sağlık Bakanlığı…

Oysa “Hasta Tedavi Bakanlığı” ismi, verdikleri hizmete daha uygun.

Bakın çevrenize, tanıdıklarınıza kulak verin, Türkiye’de tam bir “hasta patlaması” yaşanıyor.

Hastane sayısı, tıp merkezi sayısı, çığ gibi arttı.

Eczane sayısı, neredeyse bakkal dükkânı sayısını geçti.

Rakamlar ürkütücü

Selçuk Bel, “sağlık sorunları” konusunda uzmanlaşmış bir meslektaşımız.

Bel, CHP’de “Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanlığı” görevini de yürütüyor.

Selçuk Bel’in son topladığı “sağlık verileri” ürkütücü.

Şöyle bir göz atalım!

*2001’de 100 milyon civarında olan “hekime müracaat sayısı” yıldırım hızıyla artarak 2019 yılında 812 milyon 903 bine ulaştı.

*Türkiye’de 2004 yılında 856 milyon kutu ilaç tüketilirken bu sayı 2019 yılında 2 milyar 370 milyon kutuya yükseldi.

*Yine 2004 yılında sağlığa harcanan para 2 milyar 195 milyon lira iken, bu rakam 2019’da 188 milyar 600 milyon lira oldu.

Sağlık, “hizmet”in ötesine geçti, “kâr ve rant” aracı oldu

Sağlık, AKP’den önce, genellikle devletin vatandaşlarına sağladığı “ücretsiz” bir hizmetti.

Ancak ülkemizde öyle hasta patlaması yaşandı ki, devletin hasta tedavisine ayırdığı para o kadar arttı ki, yatırımcıların iştahı kabardı, özel hastane işletmeciliğine ilgi çoğaldı.

İktidar da çevresini, özellikle yandaş işadamlarını “özel hastane yapımına” teşvik etti.

18 yılda “hasta patlaması”na paralel olarak, “özel hastane patlaması” da yaşandı.

Özel hastane sayısı, kısa zamanda ikiye üçe katlandı.

Meslektaşımız Selçuk Bel’in çalışmasında bu konuda şu bilgiler var:

*2001 yılında Sağlık Bakanlığı’na ait hastane sayısı 751 iken, özel hastane sayısı sadece 239’du.

*18 yılda özel hastane sayısı yüzde 300’e yakın arttı, 600’e yaklaştı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane sayısı ise 144 artarak 895’e çıktı.

*Büyük kentlerde özel hastane sayısı, kamu hastane sayısından kat kat fazla. Örneğin İstanbul’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı sadece 54 hastane varken, özel hastane sayısı 165. Yani İstanbul gibi büyük kentlerde, sağlık hizmetleri özel sektörün tekelinde.

Rakamlar nasıl, hoşunuza gitti mi?

Türkiye, pek çok konuda olduğu gibi sağlık konusunda da tam “sömürü kıskacı”nda!

İnsanlar önce hasta ediliyor, sonra da iyileştirmek için iliğine kemiğine kadar sömürülüyor.

Tamam, önümüze pandemi çıkınca bunca sağlık yatırımı bir anda “avantaj” gibi göründü, ama ya sonrası?

Uzun vadeli baktığımızda sağlık konusunda da yürüdüğümüz yol, yol değil!

Vatandaşların sağlıklı yaşaması, temel olmalı.

“Sen hastalan, biz seni tedavi ederiz” mantığı, doğru bir yaklaşım değil.



