Demokratik siyaset ZOR ZANAAT!..

İnsanlık, binlerce yıllık geçmişinde büyük çileler çekmiş.

Egemen güce köle olmuş, efendiler köle emeği ile zengin olmuş.

Bir sülalenin egemenliğinde yüzyıllarca yoksulluk ve baskı altında inlemiş.

Emeği ile yaşamaya çalışan ve örgütsüz geniş kitleler, örgütlü bir gücün egemenliğinde yoksulluğu “kader” saymış.

Zamanla, “İNSAN” kimliğinin bilincine varan “HALK ÖNDERLERİ” insanca yaşama hakkı için mücadele bayrağı açmış.

Çoğu, cezaevlerinde çile çekmiş, ya da canı ile bedel ödemiş!

Örneğin; “8 saatlik çalışma hakkı” için mücadele eden ABD’li sendikacılar, “siyaset-mafya işbirliği” ile katledilmiş!

Egemen güçler, kendi aralarındaki “çıkar kavgası” uğruna savaşlar çıkarmış, bedelini yine emeği ile yaşayanlar ödemiş!

İkindi Dünya Savaşı sonrası, ezilenlerin gazını almak için, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ile dünyanın masum insanlarına “DEMOKRASİ, HUKUK DEVLETİ, HAK ve ÖZGÜRLÜKLER” üzerine söz vermişler.

Ama, kimi ülkelerde siyasal egemenler yine bildiklerini okumuşlar!

“Demokrasi zengin ülkelerin rejimidir” diyordu Toktamış Ateş.

Demokrasiye saygılı olduğu iddiasındaki kimi siyasetçiler, demokrasiyi yalnızca “SEÇİM” olarak görürken, demokrasinin olmazsa olmaz koşulları “İnsan hakları ve Hukuk Devleti” ilkelerini yok saymışlar!

Bu olumsuz koşullara karşın, yine de insandan umut kesilmiyor.

Kimi “farklı siyasetçi” ve “hukuk devleti” örnekleri çıkıyor karşımıza.

İşte, birkaç örnek;

· ABD’de Federal Yargıç Beyaz Saray çalışanlarının da Kongre önünde ifade vermesi gerektiğine hükmetti ve dedi ki; “Kimse hukukun üstünde değildir. Başkanlar kral değildir.” ( 27.11.2019)

· Almanya’da hükümetin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler, Almanya’nın dört bir yanından traktörlerle Berlin’e akın ettiler. Trafik felç oldu. Ama engel olan polis yoktu! (27.11.2019)

· Meksika Devlet Başkanı Obrador, Başkanlık Sarayı’nı koronovirüsle mücadele eden sağlıkçılara açtı. (6.5.2020)

· ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray önündeki protestolar sürerken elinde tuttuğu İncil’le yürümesi kamuoyunda tepkilere yol açtı! ( 3.6.2020 )

· “GAZETECİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPACAĞIM” diyen Alman İçişleri Bakanı Seehofer, eleştirilerin hedefi oldu. (23.6.2020)

· Fransa’nın eski başbakanı François Fillon’un yolsuzlukla yargılandığı dava sonuçlandı. Fillon’a 5 yıl hapis ve 375 bin Euro para cezası verildi. ( 1.7.2020 )

· Brezilya lideri Bolsonaro, iyi olduğunu kanıtlamak için, basın toplantısında maskesini çıkardı, muhabirler; “hayatımızı tehlikeye attınız” diye dava açma kararı aldılar! ( 10.7.2020)

· Avusturya Çalışma Bakanı Christine Aschbacher, bitirme tezi çalıntı çıkınca istifa etti! ( 11.1.2021)

· İspanya Genelkurmay Başkanı sırası gelmeden aşı yaptırınca tepkiyle karşılaştı ve istifa etti! ( 25.1.2021)

· Moğolistan’da Covid 19 kapmış bir anne ve yeni doğan bebeğinin tedavisinde “ihmal ve özensizlik” gösterdiği ortaya çıkınca ülke protestolara sahne oldu. Başbakan ve Sağlık Bakanı istifa ettiler! ( 22.1.2021)

Daha başka örnekler de var. Ama “Arif olana bu kadarı yeter!

Ezcümle; Demokratik siyaset zor zanaattır!..