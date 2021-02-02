Keşke bütün ülkelerin başında birer Merkel bulunsa…

Alman kamuoyu, ona “ulusun annesi” adını verdi.

Dünya siyasetinde Almanya’nın ağırlığını hissettirmesi, ona “dünyanın en güçlü kadını” itibarını getirdi.

Özgür ülkeler, onu “özgür dünyanın lideri” olarak gösterdi.

Ama her şeyin bir sonu var.

Önemli olan oturmasını bildiğin kadar, “tartışılmadan” kalkmasını da bilmek.

Angela Merkel, bunu yaptı.

2000 yılından buyana sürdürdüğü Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığı’nı geçtiğimiz ay bıraktı, 26 Eylül 2021’de yapılacak seçimlerden sonra da başbakanlık görevinden ayrılacak.

Böylece 2021, 16 yıllık Merkel döneminin sonu olacak.

Merkel, siyaseti bırakacağını ve herhangi bir uluslararası kuruluşta da görev almayacağını şimdiden ilan etti.

Merkel, başarılı hizmetlere imza attı.

Almanya; 2007 mali, 2010 Euro ve 2015 mülteci krizlerinden hep kazançlı çıktı.

Almanya, Merkel’den önce “Avrupa’nın hasta adamı” olarak anılmaya başlamıştı.

Merkel 22 Kasım 2005’te başbakanlık koltuğuna oturdu, bu tarihten itibaren Almanya sürekli büyüme sürecine girdi.

OECD verilerine göre, Almanya’nın kişi başına gayri safi milli geliri 15 yılda 16 kat arttı.

Ekonomisi ortalama yüzde 1.6 büyüdü, 6 milyona yakın yeni işyeri açıldı, işsizlik yüzde 11’lerden yüzde 3.4’lere geriledi.

Merkel, Almanya’yı “Avrupa’nın lokomotifi ve istikrar çapası” yaptı.

Euro bölgesinde güç dengesini değiştirdi, siyasi ağırlığı Fransa’nın elinden aldı.

Almanya’nın bugün Merkel sayesinde geldiği nokta, gurur verici.

332 yıl önce doğan Fransız Politik Düşünür Montesquieu, “Her toplum layık olduğu şekilde yönetilir” demiş.

Bu söz, bugün de geçerliliğini koruyor.

Eğitimli, kültürlü, çalışkan ve üretken bir topluma sahip Almanya’nın, 16 yıl boyunca Merkel gibi bir kişilik tarafından yönetilmesi boşuna değil.

Merkel’in siyaset dünyasında iz bırakacak özellikleri

*Ülkesini Avrupa’nın en güçlü, en sözü geçer ülkesi haline getirdiği halde yaptıklarıyla bir kez bile övünmedi.

*Elde ettiği başarıları çalışma arkadaşlarıyla ve halkla sürekli paylaştı.

*Muhalefetle hiçbir zaman kavga etmedi, muhalefeti hiçbir zaman suçlamadı.

*Muhalefete kapısını kapatmadı, ülkesi için yararlı olabilecek önerileri tereddütsüz uyguladı.

*Yaptığı atamalarda, partisini ve yakın çevresini hiçbir zaman kayırmadı.

*Kendisi gibi düşünsün düşünmesin herkesi dinledi.

*Hiçbir zaman yalan söylemedi.

*Adı yolsuzlukla hiç anılmadı.

Bu özellikleri nedeniyle en büyük siyasal rakibi sosyal demokratlar dahil, herkesin güvenini karşıladı.

Devam edelim!

*Sade bir vatandaş gibi yaşadı.

*Avrupa’nın en güçlü ülkesini yönetmesine rağmen, özel uçakla seyahat etmedi, saraylarda oturmadı, sözü edilecek bir varlığa sahip olmadı.

*Başbakan olmadan hangi evde oturuyorsa, o evde oturmaya devam etti. Bir apartman katında…

*Sıradan bir makam arabası kullandı, koruma ordusuyla dolaşmadı, her yere tek bir korumayla gidip geldi.

*Market alışverişini kendisi yaptı, evde yardımcı kullanmadı, yemeği kendisi pişirdi, evini kendisi temizledi, çamaşırını kendisi yıkadı.

*Yaşamında onu halktan ayıran en küçük lüksü yoktu. Lüksten, şatafattan, ihtişamdan, israftan hep kaçındı.

*”Eski bir Doğu Alman vatandaşı” olarak geçmişte yaşadığı sıkıntıları, darlıkları, yoklukları unutmadı.

Gazeteciler ne sordu, Merkel sorulara ne cevap verdi?

Merkel’in “sade yaşamı” biliniyordu, ama gazeteciler basın toplantısında özel hayatıyla ilgili soru sormadan yine de geri duramadılar.

Bir kadın gazetecinin sorusu:

“Bizler dikkat ediyoruz, siz genellikle aynı elbiseleri giyiyorsunuz. Sizin başka elbiseniz yok mu?”

Merkel, gülerek şu cevabı verdi:

“Ben bir kamu çalışanıyım, top model değil.”

Bir başka gazetecinin sorusu:

“Sizin evinizde evi temizleyen, yemekleri hazırlayan, ev işlerine bakan bir yardımcınız var mı?”

Merkel, yine aynı gülümsemeyle şöyle cevapladı:

“Yok… Zaten öyle bir yardımcıya ihtiyacım da yok. Eşim ve ben, evde kendi işimizi kendimiz görüyoruz.”

Sorular devam etti…

“Evde çamaşırları kim yıkıyor, siz mi, eşiniz mi?”

Merkel, cevap verirken gülümsemesini hiç eksik etmedi:

“Çamaşırları ben ayarlıyorum, ama çamaşır makinesini eşim çalıştırıyor. Özellikle akşamları… Çünkü bu işlere ancak akşam zaman bulabiliyoruz. Neyse ki, oturduğumuz apartmanın duvarları kalın olduğu için komşulara rahatsızlık vermiyoruz, çamaşır makinesinin çıkardığı sesten onları rahatsız etmiyoruz.”

Soru faslı bittikten sonra Merkel gazetecilere döndü, “Ben de size bir soru sormak istiyorum” diye söze girdi ve şöyle devam etti:

“Özel yaşamıma ait sorularınızdan hiç rahatsız olmadım, ama bir konuyu merak ediyorum. Bana neden hükümetteki çalışmalarım, hatalarım ve yanlışlarımla ilgili hiç soru sormadınız? Bunu merak ediyorum…”

Bu defa gülümseme sırası gazetecilerindi.

Merkel, bence bu yüzyılın simge ismi

Öyle sanıyorum, Merkel “bu yüzyılın simge ismi” olarak hep anılacak.

Başarılarıyla…

Kararlı tutumuyla…

Sade yaşamıyla…

Alçakgönüllü davranışıyla…

Keşke bütün ülkelerin başında birer Merkel bulunsa.

İnanın dünyanın görüntüsü bambaşka olurdu.

Merkel, ülke yöneticilerine “rol model” olmalı.

Ülkeleri yönetenlerin Merkel’den öğrenecekleri çok şey var.