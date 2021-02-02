Eğitime gareziniz mi var?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Mart 2020’den beri okullar kapalı. Zaman zaman kademeli olarak açılan okullar ise iyi niyetten uzak bir politikanın mahsulü. Yeni dönemde okullar açıldı, okul kayıtları, alışverişleri ve ödemeleri yapıldı, ardından okullar yeniden kapatıldı.

Yazın, tatil merkezleri açık, kışın oteller açık, pazarlar kurulmaya devam ediyor, siyasi toplantılar devam ediyor, banka önlerinde ve ATM önlerindeki kuyruklar görmezden geliniyor, tüm fabrikalar aktif olarak çalışıyor ama sıra okullara gelince kapatılıyor.

En çok önemi vermemiz gereken ve tetirlerini alarak her ne şartta olursa olsun devam ettirmesi gereken eğitim Türkiye’de bir yıldır yok.

Okulların açık olduğu dönemde hassasiyetle çocukların birbirlerine olan mesafelerinden yüzlerindeki maskelerine kadar kontrol eden eğitimciler, sıkıntısız bir eğitim dönemi geçirmek için ellerinden geleni yapıyordu.

Yaz bitti, tatilciler evlerine döndü, hemen ardından okullar kapatıldı. Hayat yine kısıtlamalara takıldı.

Kocaeli de yaklaşık 330 bin öğrenci bulunuyor. Bu 330 bin öğrenci 1150 farklı okulda okuyor.

Yine ilimizde 604 bin aktif sigortalı insan bulunuyor. Yani okula gidenlerin iki katı kadar işe giden insan var. Bu bir risk ise risk ikiye katlanıyor. Eğitimin de üretim kadar önemli olduğunu unutuyoruz. 15 Şubatta açılması beklenen okullar şimdi 1 Mart’a ertelendi. Yeni bilgiye göre okullar 1 Mart’ta ve kademeli olarak açılacak. Bu duruma çok üzülüyorum çok…

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğunun çocuklara yönelik eğitimi büyük ilgi görüyor

İlimizin en aktif, en faal sivil toplum kuruluşlarında biri olan, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, Sosyal Sorumluluk Projesi ''Çocuklar Geleceğimizdir'' kapsamında yaptığı CEP TELEFONU İLE PROFESYONEL FOTOĞRAF ÇEKİMİ etkinliği, rekor sayıda katılımcı çocuğumuzun ilgisi ile karşılandı. Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği Başkanı Kemal Kaya, her hafta cumartesi günü saat 14.00-14.25 arası Zoom uygulaması üzerinden devam edecek olan eğitimlerin ücretsiz olup, “Bütün çocuklarımıza ve gençlerimize açık olarak devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Kilometresi yüksek araçlara rağbet artmış

Arabam.com sitesi ilginç bir araştırmayı kamuoyuyla paylaştı. Firma, 2020 ve 2021 yılını değerlendirdi ve ulaştığı sonuçları paylaştı. Gelen açıklama şöyle, “2020 Aralık ayında tüketiciler pandemi sebebiyle hem kısıtlamaların devam etmesi hem de kış aylarının etkisiyle zamanlarının çoğunluğunu evde geçirirken, fiyatlardaki yüksek artış ve kurun da etkisiyle araç almayı ötelemiş, ay sonuna doğru bu etkenler fiyatlarda yaklaşık %15 civarında düşüşe neden olmuştu.. Ocak 2021 itibari ile aşılama çalışmalarının başlaması, vaka sayılarının düşmeye başlaması yavaş yavaş normalleşme sürecine geçişin sinyallerini veriyor. Sinyalleri alan tüketiciler, bütçelerine uygun araçları araştırmaya başladı. arabam.com’da önceki aylara nazaran 50.000 TL – 100.000 TL aralığındaki ve kilometresi yüksek olan araç ilan sayılarındaki artış, tüketicinin bütçesine uygun araç arayışında olduğunu destekliyor. 2020 boyunca 300.000 km. ve üzerinde araç ilanı bulunmazken, 2021 Ocak ayında 300.000 km. ve üzerindeki ilanların oranı %7’lik dilimi oluşturuyor.

Arabam.com, ocak ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Ocak ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %72’sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.”

Uyanık olun!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis birimi, telefon dolandırıcılığın karşı vatandaşı uyaran afişler bastırdı. “Mesajınız var” başlığıyla hazırlanan afişlerde, dolandırıcıların başvurduğu teknikler anlatılıyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis birimi, kentin her yerini bu afişlerle doldurdu. Afiş üzerinde “Hediye” mesajına kanmayın. Tanımadığınız şahıslara para, altın, değerli eşyalarınızı, bankamatik ve kredi kartı bilgilerini vermeyin. Telefonla gelen, “Ödül kazandınız”, “Hakkınızda icra takibi başlatıldı”, “Sigorta borcunuz var”, “krediniz çıktı” ve benzeri şekilde gelen mesajlara itibar etmeyin” ibareleri bulunuyor.