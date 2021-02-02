65 yaş üstü!

Devletin küçük bir memuriyetinde yıllarca görev yaparsın.

O yaşa gelene kadar neler gördüğün, neler yaşadığın, nasıl deneyimler edindiğin, hangi bilgileri biriktirdiğine kimse bakmaz.

Derler ki 65 yaşını doldurmakla artık senin hizmet etme yeteneğin ve yeterliliğin kullanamayacak duruma geldi.

Kaba tabirle bir noktada “ beynin sulandı” diyorlar yani…

“Yaş haddi” nedeniyle haydi sana güle güle.

Bazıları gönderilirken şanslıdır.

Uğurlama töreni, veda yemeği filan düzenlerler.

Şöyle hizmet etti, böyle iyi bir memurdu, böyle başarılara imza attı… diye gönül alıcı lacivert laflar söylerler.

Sonra da eline bir plaket belki yanında bir veya birkaç küçük hediye tutuştururlar; bunlar da bizi unutmayasın diye derler.

Ardından bir alkış, o arada süzülen göz yaşlarını bile görmezler…

Çoğuna da böyle bir uğurlama bile nasip olmaz…

Amaaa, gel gelelim sıra yüksek mevkilere gelince;

Bu kural işlemez. Çünkü bu düzenlemeyi yapanlar kendi bindikleri dalı keser mi ?

Eğer atanmışlardan ise 65 yaş ve üstüne devletin ufak bir birimindeki görevi yaptırmalar. Eğer tayin edilmiş değil de seçilmişlerden ise; Devletin varlığını, bütünlüğünü, geleceğini, ekonomisini, mali kaynakları hakkında bütün yetkileri kapsayan her türlü görevi en üst seviyeye kadar teslim ederler! Atanmışların 65 yaşını doldurmakla kaybettikleri özellikleri kaybedip kaybetmediklerine hiç bakmazlar. O kadar ki bir sağlık kontrolüne bile gerek görmezler…

**

Şimdi gelelim 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamalara. Bu yaşa gelmiş insanlar her şeyden önce bu yaşın altındakilerden daha çok hayata sarılırlar. Az kaldığını düşündükleri ömrün kalan süresinin, sağlıklı ve olabildiğince uzun geçmesi için, gençlerden çok daha fazla özen gösterirler. Bilgi, birikim ve deneyimleriyle de bunu gençlere oranla çok daha iyi takip eder ve yaparlar. Eminim ki bu uygulamalara karar verenlerin çoğunluğu da bu yaş gurubu içerisinde olmalarına veya yakın olmalarına rağmen bu gerçekleri fark edemeyecek kadar düşünceden yoksun davranıyorlar…

**

Bir gün kendilerinin de 65 yaş üstüne geleceklerini düşünemiyorlar. Sanki toplumda yaşanan felaketin en önemli nedeni 65 yaş ve üstü insanlarımızmış gibi bir kabul ediyorlar. Mantık dairesine sığmayan bir düşünceyle, Yaşam haklarının ellerinden alınmasına neden oluyorlar. Gelecekte kendileri için de kısıtlama kapılarını ardına kadar açmış olacağından haberleri yok gibi. Bu insanlar, kısıtlama getirmedikleri alt yaş gurubunun salgının yayılmasındaki falsolarını yapmazlar. Falso yapanları, farkında olmayanları, umursamayanları uyarmak konusunda da çok daha dikkatli ve aktif davranırlar…

**

Neyse veda ile ilgili bir fıkra ile bağlayalım.

Trabzon’da düzenlenen bir seminere davet edilen Amerikalı uzman, seminerden birkaç gün önce Trabzon’a gelmiş. Seminer öncesi kendisini bir güzel ağırlamış gezdirmişler. Adam çok beğenmiş, çok da memnun kalmış.

Seminer bitmiş. Bütün katılımcılar ülkelerine gitmişler ama Amerikalı güzelliği bırakıp gidememiş, bir uzunca bir müddet daha kalıp gezisini sürdürmüş. Bu arada Trabzonlularla da muhabbeti ilerletmiş.

Gitmeye karar vermiş. Trabzon eşrafı bir araya gelmiş. Bu adam bizi sevdi. Buna bir veda yemeği düzenleyelim demişler. Kabul görmüş. Bir de hediye verelim ki gidince bizleri unutmasın diye bir fikir ortaya atılmış. O da kabul görmüş.Sıra gelmiş, hediye olarak ne verelim?

Birisi demiş ki aramızda para toplayıp para verelim. Demişler ki olmaz. Parayı harcar bitirir, bizi unutur.

Bir takım güzel elbise alalım. O da olmaz. Elbise eskir, yıpranır atılır, yine bizi unutur.

Uzatmayalım birisi demiş ki bizi hiç unutmayacağı hediyenun ne olduğuni ben diyeyim mi? de bakalum:

Amerikali’yi sünnet etturelum ki bizi hiç unutamasun…