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Makale Yazısı-02 Şub 2021 - 20:00

65 yaş üstü!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Devletin küçük bir memuriyetinde yıllarca görev yaparsın. 

O yaşa gelene  kadar neler gördüğün, neler yaşadığın, nasıl deneyimler edindiğin, hangi bilgileri biriktirdiğine kimse bakmaz.

Derler ki 65 yaşını doldurmakla  artık senin hizmet etme yeteneğin ve  yeterliliğin kullanamayacak duruma  geldi.

Kaba  tabirle bir noktada “ beynin sulandı” diyorlar yani…   

“Yaş haddi” nedeniyle haydi sana  güle güle. 

Bazıları  gönderilirken şanslıdır.

Uğurlama  töreni, veda  yemeği filan düzenlerler. 

Şöyle  hizmet etti, böyle iyi bir memurdu, böyle başarılara imza attı… diye  gönül alıcı  lacivert laflar söylerler.  

Sonra da eline  bir plaket belki yanında    bir veya  birkaç küçük  hediye tutuştururlar; bunlar da  bizi  unutmayasın  diye  derler.

Ardından bir alkış, o arada  süzülen  göz yaşlarını bile  görmezler…

Çoğuna da böyle bir uğurlama  bile nasip olmaz… 

Amaaa, gel gelelim sıra  yüksek mevkilere gelince;

Bu  kural işlemez. Çünkü bu  düzenlemeyi yapanlar kendi bindikleri dalı keser mi ? 

Eğer atanmışlardan ise 65 yaş ve üstüne devletin ufak bir birimindeki  görevi  yaptırmalar. Eğer  tayin edilmiş değil de seçilmişlerden ise; Devletin  varlığını, bütünlüğünü,  geleceğini, ekonomisini, mali kaynakları  hakkında bütün  yetkileri  kapsayan  her türlü  görevi en üst  seviyeye kadar  teslim ederler!  Atanmışların 65 yaşını doldurmakla  kaybettikleri özellikleri kaybedip kaybetmediklerine  hiç bakmazlar. O kadar ki  bir sağlık kontrolüne bile  gerek görmezler… 

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Şimdi gelelim  65 yaş üstüne  getirilen kısıtlamalara. Bu yaşa  gelmiş  insanlar her şeyden önce bu yaşın altındakilerden daha   çok  hayata  sarılırlar.  Az kaldığını düşündükleri ömrün kalan süresinin, sağlıklı ve  olabildiğince uzun geçmesi için, gençlerden  çok daha  fazla  özen gösterirler.  Bilgi, birikim ve  deneyimleriyle  de bunu gençlere oranla  çok daha iyi takip eder ve  yaparlar. Eminim ki bu uygulamalara karar verenlerin çoğunluğu da  bu yaş  gurubu içerisinde olmalarına  veya  yakın olmalarına  rağmen bu gerçekleri  fark edemeyecek  kadar  düşünceden yoksun davranıyorlar… 

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Bir gün  kendilerinin  de   65 yaş üstüne  geleceklerini düşünemiyorlar. Sanki toplumda  yaşanan felaketin en önemli   nedeni  65  yaş ve üstü  insanlarımızmış  gibi bir kabul  ediyorlar. Mantık   dairesine  sığmayan  bir düşünceyle, Yaşam  haklarının ellerinden alınmasına neden oluyorlar.  Gelecekte  kendileri için de   kısıtlama  kapılarını ardına  kadar  açmış olacağından  haberleri yok gibi.  Bu insanlar, kısıtlama  getirmedikleri alt yaş gurubunun  salgının yayılmasındaki falsolarını  yapmazlar. Falso  yapanları, farkında olmayanları, umursamayanları uyarmak konusunda  da  çok daha  dikkatli ve aktif davranırlar…  

 

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 Neyse veda ile ilgili bir fıkra ile bağlayalım. 

Trabzon’da  düzenlenen bir seminere  davet edilen Amerikalı uzman,  seminerden birkaç gün  önce  Trabzon’a  gelmiş. Seminer öncesi kendisini bir güzel ağırlamış gezdirmişler. Adam çok beğenmiş, çok da memnun kalmış. 

Seminer bitmiş. Bütün katılımcılar ülkelerine gitmişler ama  Amerikalı  güzelliği   bırakıp gidememiş, bir uzunca  bir müddet  daha kalıp  gezisini sürdürmüş. Bu arada   Trabzonlularla da muhabbeti ilerletmiş. 

Gitmeye karar vermiş. Trabzon eşrafı bir araya  gelmiş. Bu adam bizi sevdi. Buna  bir veda  yemeği düzenleyelim demişler. Kabul görmüş. Bir de hediye verelim ki gidince bizleri unutmasın diye bir fikir ortaya  atılmış. O da kabul görmüş.Sıra  gelmiş, hediye olarak ne verelim? 

Birisi demiş ki aramızda para toplayıp para verelim. Demişler ki olmaz. Parayı harcar bitirir, bizi unutur. 

Bir takım güzel elbise alalım. O da olmaz. Elbise eskir, yıpranır atılır, yine bizi unutur. 

Uzatmayalım birisi demiş ki bizi  hiç unutmayacağı hediyenun ne olduğuni ben diyeyim mi? de bakalum: 

Amerikali’yi sünnet etturelum ki bizi  hiç unutamasun…  

 

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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