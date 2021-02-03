Büyükşehir Belediyesi’nin Dijital Medya Okuryazarlık Atölyeleri…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde çok daha önemli hale gelen dijital medya okuryazarlığı konusunda güzel bir çalışma başlatıyor. Bilgievleri ve Akademi Liselerde öğrenci velilerine yönelik olarak bir dizi Dijital Medya Okuryazarlık Atölyesi gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “ Eğitim ile birlikte aileler, çocuklarının oynadığı oyunlar, izlediği dijital kanallar ve katıldığı sosyal paylaşım sitelerindeki zamanını faydalı geçirmelerine yardımcı olacak bilgiler edinecekler” ifadeleri yer alıyor.

Dijital Medya Okuryazarlık dersleri velilere yönelik olarak ve çevrim içi, yani internet ortamında gerçekleştirilecek. Açıklamadan anladığım kadarıyla atölye çalışmaları belirli bir müfredat üzerinden gerçekleştirilecek ve eğitim sonunda katılımcılara değerlendirme sınavı uygulanarak katılım sertifikası verilecek. Yani eğitim boyunca katılımcıların beklenen kazanımları elde edip etmedikleri de ölçülecek.

Uzun süredir dijital medya okuryazarlığı ve siber zorbalık gibi çevrim içi riskler üzerine çalışan birisi olarak bu çalışmanın çok önemli olduğunu belirtmeliyim. Özellikle de yetişkinlerin dijital okuryazarlık becerileri genellikle ihmal edilen konulardan birisi. Çocuklar ve gençler üzerine çok çalışma yapılırken ebeveynler biraz ihmal ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması, bu alana el atması açısından da önemli.

Dijital Medya Okuryazarlık Atölyesi'nde yer alacak konu başlıklarından bazıları şöyle; “Kuşaklar, Çocuklar ve Geçip Giden Zamanda Yeni Değerler Tesisi, Dijitalleşme, Hız ve Karmaşa, Ebeveyn Beyni, Dijital Ebeveynlik Nedir? Yaratıcı Ebeveynler ve Kriz Çözen Ebeveyn, Salgın Gibi Belirsiz ve Karmaşık Dönemlerde Ebeveynlik, Psikolojik Direnç, Öğrenme ve Esnek Ebeveynlik”... Konu başlıkları da oldukça ilgi çekici ve yararlı görünüyor.

Kent Kendi Kaynaklarıyla Buluşabilmeli…

Belediye’den gelen açıklamayı görür görmez çalışmada eğitimci olarak kimler yer alıyor acaba diye merak ettim ve İstanbul’dan değerli bir akademisyenin ismini gördüm. Çalışma güzel, eğitmen de değerli ama yine de bu kentte bu eğitimleri verebilecek birçok isim varken “neden İstanbul?” diye sormaktan kendimi alamadım. Kişisel bir alınganlık içinde olduğum düşünülmesin. Sitemim kendi şahsımla ilgili değil. İletişim Fakültesi’nde ve başka fakültelerde böyle çalışmaları yürütebilecek değerli isimler olduğunu biliyorum.

Beni tanıyanlar, akademide her zaman değer yaratmaya odaklandığımı, ekip çalışmasına ve paylaşıma ne kadar önem verdiğimi bilirler. Yine beni tanıyanlar, bu şehrin yerlisi olmasam da kentle bir aidiyet kurmaya çalıştığıma, akademik çalışmalarımın yoğunluğuna rağmen kentle bağ kuracak çalışmalara zaman ayırdığıma da tanıklardır. Ama nedense bu kent yıllardır yüzünü İstanbul’a çevirmiştir. Bu nedenle de kendi kaynaklarına kimi zaman hak ettiği değeri vermediğini düşünmüşümdür.

Pek çok konuda çalışma yapılırken İstanbul’daki firmalarla, eğitimcilerle, yazarlarla çalışıldığını görürüm. İzmit Belediyesi Başkanlığı’na seçilmeden önce Fatma Kaplan Hürriyet hanımla bir toplantıda bir araya geldiğimizde onunla da paylaşmıştım. Özellikle medya ve iletişim alanında çoğu çalışmanın İstanbul üzerinden yürütüldüğünü ve bizim mezunlarımıza Kocaeli’de çalışabilecekleri alanlar yaratılmadığını söylemiştim. Öğrencilerin ve akademisyenlerin İstanbul’a gitmek istemelerinden yakınıyoruz ama kent olarak biz de kendi kaynaklarımıza yeterince sahip çıkmıyoruz. Sanırım bu, İstanbul gibi büyük bir kente komşu olmanın dez avantajlarından biri. Ancak bu büyük kente yakınlığın dezavantajlarını değil, avantajlarını ön plana çıkartmak gerekiyor.