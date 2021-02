Kemal Kaya ile İzmit üzerine…

Kemal Bey, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1951 İstanbul Küçükpazar doğumluyum. İlkokulu İstanbul’da okuduktan sonra Sakarya Arifiye İlk Öğretmen Okulundan mezun oldum,1962 model İzmitliyim.(Hanım tarafından).Daha sonra Manisa Spor Akademisini bitirerek İlkokullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği, Kütahya ve İzmit’in çeşitli okullarında görev yaparak gelen emeklilik yıllarım.

Bu arada şimdi mazi olan Mert Kırtasiyenin sahibiydim.

1962 den beri yurt dışına çıkış,1971 den itibaren Eşim ile birlikte Dünya gezileri, yüz yirmiden fazla ülkeye gidiş, bazılarına birden fazla olmak üzere geçen bir ömür... Hayalleri olan, macerayı seven, hata yapmaktan korkmayan, kafasına taktığı şeyi mutlaka gerçekleştiren, özgüveni olan, kendisi ile barışık, yaşadığı ülkeyi ve kenti çok fazla seven vs. bir kişiliğim.

Hasbelkader fotoğrafa da bulaşan, şu anda Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği Başkanı…

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği nasıl ve ne zaman kuruldu?

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği önce topluluk olarak kuruldu.

Dediğim gibi, hayallerimiz, yapmak istediklerimiz vardı. Onları gerçekleştirmek, bu kent adına güzel işler yapmak için arkadaşlarla bir araya geldik.

Büyük hedeflerimiz olduğundan büyük projeler üreterek, bu kenti yönetenlerin hepsine defalarca gidip, projelerimizi, yapmak istediklerimizi ve kendimizi anlatmaya çalıştık. Ancak bu ülkede Siz kimsiniz? Titriniz nedir? Soruları ile karşılaştık.

Türkiye’de birilerine bir şey anlatabilmek için ya şirket ya dernek ya da vakıf olmanız gerekiyor. Diğer türlü hiç kimse sizi kale almıyor. O nedenle dernek olmaya karar verdik. Gerekli evrakları tamamlayarak 2 Şubat 2019 da resmen dernek olarak tescil edildik.

2 Şubat 2021’de üç yaşına girdik. Ancak kat ettiğimiz yol otuz - kırk senelik derneklerin kat ettiği yola yakın…

Aynı zamanda İlimizin en aktif sivil toplum örgütü…

Kimi sanatsal etkinliklerimiz online üzerinde gerçekleşiyor, kimisi erteleniyor. Pandemi döneminde hepimiz değişik bir karmaşa içindeyiz. Sizin üç yıldır düzenlediğiniz “Cemal Turgay Ulusal Fotoğraf Yarışması”bu süre içinde nasıl olacak, devam edecek mi?

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği olarak öncelikli düsturlarımızın başında, verdiğimiz sözleri ve vaatleri yerine getirmek gelir. Her ne kadar zor zamanlar geçirdiysek de ‘’Kol kırılır, yen içinde kalır’’ misali, tüm sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz.

Sabırla, sebatla devam ettiğimiz, büyük usta Cemal Turgay adına düzenlediğimiz yarışma sonucunda 1. İlhan Kılınç (KOCAELİ) 2. Murat Özçelik (AFYON) 3. Feyzullah Tunç (DARENDE) dereceye girmişler, kupaları (Pandemi dolayısı ile Kargo ile) teslim edilmiştir.

Fotoğraf dışında başka bir sanat dalıyla ilgileniyor musunuz?

Müzik, benim hayatımın vazgeçilmez parçası. Amatörce (yaylı sazlar) haricinde, tüm enstrümanları çalabilirim.

“Çocuklar Geleceğimizdir'' Projesi nasıl bir proje acaba, bu projenin çocuklara nasıl bir faydası olacak?

Öncelikle bu projeyi neden ortaya koyduk? Nedenleri ve çözüm yolları neydi.

Çocuklara nasıl faydalı olacaktık. Aşağıda nedenleri

1- Pandemi döneminde, eğitim açısından yitirilen bir nesil,

2- A-Sosyal bir yaşam süreci,

3- Yaşanılan derin bir yalnızlık duygusu,

4- Can sıkıntısı ve Depresyon,

5- Olaylara karşı Aşırı tepki verme ,Asabi hareketler,

6- Bilgisayar ve Televizyon başında geçirilen çok uzun saatler,

7- Elektronik araçlardan alınan radyasyon tehlikesi,

8- Televizyona ve Bilgisayarlara bağlı gelişecek OTİZM tehlikesi,

9- Çevreye duyarsızlık, Arkadaşları ile vakit geçirememe,

10- Hobi edinememe, dikkat eksikliği ve ifade güçlüğü,

Bu sorunları tespit ettikten sonra,

1 – Yukarda sayılan bütün bu olumsuz durumlara karşı Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, Üzerine düşen sorumluluk bilinci ve aynı zamanda bir Sivil Toplum Örgütü Olmanın üzerine yüklediği duyarlılıkla,

a- Geleceğimiz olan çocuklarımızı, Zoom Programı üzerinden, CEP TELEFONU İLE NASIL PROFESYONEL FOTOĞRAFLAR ÇEKEBİLİRİZ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DÜZENLEYECEK.

b- Bu toplantılar 17 Haziran’a kadar devam edecek.

c- Yeni Hobiler kazanmalarına yardımcı olacak,

d- Fotoğraf konusu ile Sosyalleşmelerine katkı sağlayacak,

e- Yeni bir çevre ve yeni arkadaşlar edinmelerine imkan sağlayacak,

f- Uzun süreler ,televizyon, tablet ve bilgisayar karşısında radyasyona maruz kalan çocuklarımıza ,Fotoğraf çekme uğraşısı ile doğaya çıkma, doğa ile haşır neşir olma olanağı sağlayacak.

g- Bilgisayar, tablet ve televizyon bağımlılığı sonucu oluşan, Otizm tehlikesine dikkat çekerek, anne ve babaları bilinçlendirecek.

h- Sanatın her koluna ilgi duyan bireyler yetişmesine katkı sağlayacak.

i- Daha sağlıklı, daha sosyal, çevresi ile iletişim kurabilen, hobileri olan, boş zamanlarını sanatsal faaliyetlerle doldurabilen, kötü alışkanlıklardan uzak bir nesil yetişmesi için Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, her türlü çabayı sarf eder.

Çözüm yolları olarak, yukarıda yazılanları hayata geçirmeye karar verdik.

30 Ocak 2021 de yaptığımız ilk zoom toplantısı rekor sayılacak bir katılım sağladı. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Çocuklarımız adına çok mutlu olduk.

Yapmak istediğiniz diğer projelerden bahseder misiniz?

Sayın Gül Hanım, yaşadığımız kent ile ilgili Projelerin birçoğu, benim şahsi düşüncelerimden oluşan projeler.

Kendinize soruyor musunuz? Siz bir turist olsanız, neden İzmit’e gelmek istersiniz?

Sizi buraya çekecek ne var?

Burası köy-kent modeline uygun yaşam sürülen bir yer. Köy deseniz köy değil, kent deseniz kent değil. Hele Büyükşehir asla değil. Bakımsızlıktan dökülüyor her taraf.

Bir büyük şehirde olması gereken, cep tiyatroları, çeşitli klasik müzik yapan mekanlar, kent müzeleri, şahıs müzeleri, antikacılar, sanatsal galeriler, dünyanın ilgilendiği tarihi mekanlar, dünyada örneği çok az olan mimari mekanlar, Dünya çapında yapılan fuarlar veya sanatsal etkinlikler… Hangisi var, hangisi yapılıyor?

Aslında katma değer olarak en çok üreten bir il. Her şey var. Hiçbir şey yok.

Kent ile ilgili kent yararına projeler üretip, onları dosyalayıp, katalog haline getirip, emek verip, Vali’sinden, Tüm Belediye Başkanlarına götürmek istiyorsunuz, görüşmek ne mümkün ! Görüşebildiklerinizin de sizi dinleme kültürleri ve sabırları yok.

İki örnek verip fazla uzatmayayım.

Geçenlerde Belediyeye gittim. Yaptığım projelerle ilgili bir katalog götürdüm. Orada anlatmaya çalışıyorum. Bu proje şöyle, bu proje böyle, yağmur ve çatı sularının bir merkezde toplanarak tekrar kullanılması ve Belediye Meclisinde karar alarak yeni yapılacak konutlara kuyu ve sarnıç mecburiyeti getirilmesi daha o güne kadar böyle bir konuşma yok. 23 Ocak’ ta Resmi Gazete yazıyor. Yeni yapılacak konutlarda yağmur suları ve çatı suları kuyularda veya sarnıçlarda toplanacak. Belediye kanunları buna göre düzenlenecek. Biz ne yapıyoruz, bir sürü masraf yapıyoruz, şehir içindeki yağmur suyunu, evsel artıklardan ayırmak için borular döşüyoruz, sonrada toplanan yağmur sularını denize atıyoruz…

https://www.facebook.com/kocaelibagimsizfotografcilar/photos/a.236874693524913/842422366303473/

Haber burada… Şimdi, bizim önerdiğimiz zaman kabul etselerdi. Türkiye’ye öncü olacaklardı.

Yıkılan Balık Pazarının oraya Büyükşehir Belediye nefis bir yer yaptı. O’nun için de bir öneri verdik. Burası Büyükşehir Kent/Sanat Galerisi olsun diye. Pişmaniye alanı olarak düzenleneceğini öğrendik. Tam bir fiyasko... Yol üstünde 1500 tane pişmaniyeci var…

Bu kentin simit’i en az pişmaniye kadar ön plana çıkarılmayı hak ediyor. Üstelik Coğrafi işaret de almış. Onunla ilgili bir etkinlik düzenlense, marka haline getirilse kent için ne kadar iyi olur. Hem pişmaniyesi, hem de simidi meşhur bir il.

Evet, bu konuyu da fazla uzatmayalım.

Velhasıl Proje çok ama kime nasıl anlatacağız.

Bu arada hakkını yemeyeyim Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e sonsuz teşekkürler. En azından Hereke ve Körfez ile ilgili projelerimi dinleme lütfunu gösterdiler.

Bugüne kadar uyguladığınız projeler hangileri ve sonuçları nasıl size göre?

Sayın Gül Hanım, Sanatsal anlamda Türkiye’nin en büyük Fotoğrafçılarını bu kente getirdik. Kimler gelmedi ki, Mehmet Turgut’tan, Coşkun Aral’a kadar fotoğrafla uğraşan kim varsa, hepsi davetimizi kırmadı, bütün duayenler İzmit’e geldi. Ancak ne İzmit halkından ne de üniversite çevresinden yeterli katılımlar olmadı. Bizim düşüncemiz sanatsal açıdan level atlatmaktı ancak ilgisizlik mi, vurdumduymazlık mı, ne diyeceğimi bilemiyorum sonuç hüsrandı. Ama yılmadık sonuna kadar yani pandemiye kadar devam ettik... İstanbul’da olsa belli bir ücret ödeyerek dinleyeceklerdi, izleyeceklerdi bu insanları…

İnsanlara sanatın güzel yanlarını göstermek için, eğitmek için birçok sergiler açtık. Tüm AVM’ leri dolaştırdık. Sırf daha çok insana ulaşalım. Daha çok insanın hayatına dokunalım diye…

Pandemi Dönemi ile birlikte sanal platform devreye girdi. Eğitim çalışmalarımız ve etkinliklerimiz sekteye uğradı.

Eğer sekteye uğramasaydı, İzmit Belediyesi ile birlikte eylül ayından itibaren uluslararası fotoğraf sergileri açacaktık. Bütün Uluslararası fotoğraf sanatçıları ile irtibatlar kurulmuş, sözleri alınmıştı.

Bu sefer Sanal Medya üzerinden Uluslararası fotoğraf sunumları olarak bir proje hazırladık ve dünyanın en önde gelen fotoğrafçıları olmak üzere kırk yedi gün aralıksız her akşam saat 22.00 de sitemiz üzerinden fotoğraf sunumları yaptık. Dünyanın her tarafından ilgi ile izlendi.

Cemal Turgay Hocamızın adına düzenlediğimiz Ulusal Fotoğraf yarışmasını tamamladık ve Kupaları kazananlara verdik.

Pandemi ile ilgili farkındalık yaratacak bir fotoğraf çalışması yaptık. Gerekli Makamlardan izinler alınarak Hastanelerde (arkadaşlarımız kendilerini de tehlikeye atarak) pandemiyi fotoğrafladık. Şimdi onu sergi haline getirmek için finans arayışlarımız devam ediyor. Yakında çok güzel gelişmeler olabilir o’nu da gerçekleştiği zaman açıklarım.

Kocaeli Fotoğrafının önemli isimlerinden Faruk Ertunç ağabeyimizin son arzusunu yerine getirdik. Ölmeden önce çok görkemli bir fotoğraf sergisi ile çok istediği fotoğraf kitabını hazırladık ve bastırdık. https://www.facebook.com/kocaelibagimsizfotografcilar/photos/610226542856391

Kadınlar Günü ile ilgili Cihan Hastanesinde, 41 Burda AVM de, İzmit Sanat Galerisinde fotoğraf sergileri açtık.

Yazmaya kalksam yer yetmeyecek. Bu konuyu da burada bitirelim.

Pandemi süresinde projeler dışında topluluk olarak uyguladığınız çalışmalar var mı?

Biz 65+ olduğumuz için yasaklıyız. Dışarı pek çıkamıyoruz. O nedenle sanal medya üzerinden hareket ediyoruz.

Üyelerinizin fotoğraflarından oluşan eserler Kocaeli Devlet Hastanesi’nde sergileniyor.

Böyle bir sergiyi bu dönemde hangi amaçla yaptınız?

Bu sergi savaş, deprem, salgın, su baskınları, yangın vs. gibi afetlerde, toplumsal dayanışma ve birlikteliğimizin ne kadar önemli olduğuna, vurgu yapma ihtiyacından kaynaklandı.

Bu sergiyi, hastaneye gelen hastalar ve onların üzüntülü yakınlarına olduğu kadar, özellikle pandemi sürecinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, canla başla çalışmaktan yorgun düşen, canlarını bu uğurda kaybeden Sağlık çalışanlarına da bir jest olarak, moral kaynağı olması açısından ve her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istediğimizden yaptık.

Üyelerimizin tamamen kendi olanakları ile oluşturduğu sergiye ait fotoğrafların, sonraki günlerde hastanenin duvarlarında sürekli bir biçimde izlenebilecek olması da en büyük mutluluk kaynağımız olacak.

Gerçekleşmesini istediğiniz ve gerçekleşirse güzel sonuçlar doğuracak pek çok çalışmalarınız var. ( Mesela belirli alan ve mekânların gençlik merkezi, sanat merkezi olarak kente kazandırılması gibi ) Sizce nasıl sonuçlar verecek bu çalışmalarınız?

Bu sorunuzun cevabı maalesef çok üzücü… Yukarıda biraz anlatmaya çalışmıştım.

Bizim projelerimiz biraz uçuk geliyor. Her seferinde ya para yok, ya da iş yokuşa sürülerek engellere takılıyor. Bunların hepsine bir bahane üretiliyor. O makamlar bahane üretilmek için değil ki, çözüm bulmak için. Madem bahaneler üreteceksiniz neden talip oluyorsunuz diye sormazlar mı adama... Sonra biz illa bizim projemiz motomot uygulansın demiyoruz ki, geliştirilsin, sağı solu düzeltilsin ama şehir bir şeyler kazansın istiyoruz.

Şimdi yapmak isteyip de gerçekleştiremediğimiz bazı projelerimizden bahsedeyim.

(Bu projelerimizi ilgili yerlerle paylaştık.)

*İstanbul’daki duayen fotoğrafçılardan bazıları birikimlerini bize bağışlamak istiyorlar. Buradan yola çıkarak Türkiye’de çok ses getirecek bir sanat müzesi kurulabilir,

*50.yıl İlköğretim okulunun karşısında, restore edilen hamamı galeri müze olarak çalıştırmayı teklif ettik. Orada başka şeyler oldu. Sonuç alamadık.

*3 Aralık 2019’ den beri en büyük hayalimiz (Dünya Engelliler Gününde) Tekerlekli Sandalye Dans Yarışması tertip etmek istedik... Hala da istiyoruz. Ama bir arpa boyu yol alamadık. Karşımızda muhatap bulamıyoruz.

Tren -Tramvay Müzesi olsun istedik.

Biz sadece böyle bir mekânı gençlere tahsis edelim diye dile getirdik.

En çok arzu ettiğimiz konu tarihi mekânların gün yüzüne çıkarılması, oluşacak zenginlikten bütün toplumun faydalanması.

Köy kalkınmasında kullanılsın diye teklif etmiştik gerekçeleri de vardı ama galiba cami veya mescit olarak kullanılacakmış.

Kocaeli Sanayi Fuarı düzenlensin dedik? Kötü mü yaptık.

Burası buz pateni sahası olsun istedik. Avrupa’dakiler gibi…

Burayı Büyükşehir Sanat Galerisi olsun istedik…

Seka Park’a ‘’ Çocuk Dünyası Oyun Parkı’’ istedik…

En çok önemsediğimiz olaylardan biri de ‘’Kent Meydanı’’ Çocuklar ve gençler için düzenlense iyi olmaz mı?

Gül Hanım Yeriniz yetmeyecek Burada kesiyorum… Daha çok fazla proje var…

Bu kent için bir çivi çakanın kölesi oluruz. Yapılan güzel işleri alkışlıyoruz. Destek veriyoruz. Bizim için parti, Ahmet, Mehmet önemli değil. Yeter ki bu kent kazansın.

Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

Ben bu imkânı sağladığınız için çok teşekkür ederim.