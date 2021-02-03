Gıda fiyatları neden artıyor? Esnaf günah keçisi mi?

Son olarak yaşadığımız Ayçiçek yağındaki fahiş artıştan sonra, siyasi iktidar kendince önlemler almaya çalışıyor! Bu arada, sanki asıl sorumlu ve günahkar esnafmış gibi bir algı oluşturuluyor!

Öncelikle ve altını çizerek belirtelim ki;

yaşadığımız bu sorunun asıl kaynağı YANLIŞ TARIM POLİTİKASIDIR!

Son birkaç yıl içinde yaşadıklarımızla anımsatarak, bu iddiamıza birkaç örnek olayla açıklık getirelim.

· 2002-2018 yılları arasında toplam tarım alanımız yüzde 12.7 azaldı. Ekili tarım alanlarının yüzde 13.9’unda ise artık tarım yapılmıyor! 16 yılda Hollanda, İsrail, Ermenistan ve Belçika büyüklüğünde tarım alanı kaybettik! ( 25.3.2019)

· Jeotermal santraller, Ege’nin incirini bitirdi! ( 1.11.2019)

· Tarımsal Sit alanı olan Çarşamba ovası sanayiye açılıyor! (9.11.2019)

· 153 ülkeden gıda ithal ediyoruz! Son 18 yılda, tarım ürünü ithalatına 104.6 milyar dolar ödedik! ( Kaynak: TÜİK)

Bu işten, “İTHALATÇILAR” çok güzel para kazanıyorlar! Çünkü, arpa, buğday, mısır, pirinç başta olmak üzere hemen tün gıda ürünlerinin ithalatında GÜMRÜK vergisi yok! Suriye’den bile gıda ürünü ithal ediyoruz! Mercimek tohumunu bizden alan Kanada’dan mercimek, buğday, kuru fasulye ithal ediyoruz!

· Pamukta üretim azalırken ithalat artıyor. Pamuk ekim alanları yüzde 55 daraldı. ( 28.9.2020)

· “KÖYLER MAHALLE OLUNCA” ne oldu? Köy tüzel kişiliğine ait araziler köylünün elinden çıktı! MERALAR gitti! Köylü artık meralara parayla giriyor! Tarım ve hayvancılık bitiyor.

· Son karar; Amasya, Bolu ve Trabzon’da 15 yaylanın “yayla” statüsü kaldırıldı! Doğa harikası 15 yayla imara açıldı! (31.1.2021)

· Köylünün tarım arazileri termik santral, biyogaz tesisi, siyanürle altın arama ya da yapılanmaya açma gibi nedenlerle “ACELE KAMULAŞTIRMA” yöntemiyle elinden alınıyor. Üstelik, Yargı yoluyla hak aramak hem pahalı hem de zor bir yol!

· Çiftçiye destekleme fiyatı ile gübre veren fabrikalar özel sektöre satıldı. Türkiye artık gübre çeşitlerini de büyük ölçüde ithalat yoluyla sağlıyor. İşte bir haber; “GÜBRE FİYATI UÇTU, YENİ ZAMLAR KAPIDA” (26.1.2021)

· Tohumda da dışa bağımlıyız. İthal tohumla birlikte çeşitli hastalıklar da topraklarımıza giriyor! Tarım Bakanlığı, 31 Ekim 2006’da Meclis’ten “Tohumculuk Kanunu” çıkardı ve yerli tohum satışına yasak getirildi. 2018’den itibaren yalnızca sertifikalı HİBRİT TOHUMLARIN (Bir defa kullanılabilen tohum) destekleneceğini açıkladı!

· Bu ülkede pancar fabrikaları satıldı, 300 bin pancar üretici perişan oldu. Artık şekeri de ithal ediyoruz!

· Fındıkta dünya birincisiyiz, fındık üreticileri dertli; Karadeniz’deki HES-Hidroelektrik Santral furyası, asfalt ve beton siyaseti yüzünden artık seller yaşanıyor. Fındık rekoltesi yüzde 5 düşmüş. Üstelik, piyasaya İtalyanlar hakim! Taban fiyatı çiftçinin yüzünü güldürmüyor.

· ÇAY ÜRETİCİSİNE İTHAL ÇAY DARBESİ…Çay hasadı yapıldığı bir dönemde ithal çay girişine izin veriliyor! Tarım Bakanı “ithalatta sınırlama yok” diyor! ( 19.9.2020)

· TÜTÜNDE KAÇAK PATLADI! Sigarada paket fiyatının yüzde 86’sı vergi olunca kaçakçılık hızla arttı. Yabancı sigara firmalarının kontrolündeki sigara sektörü büyük ölçüde ithal tütüne yöneldiği için yerli tütün ekicilerini perişan oldu. ( 17.10.2010)

SONUÇ;

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışan köylümüz, çiftçimiz, besicimiz, “İTHALAT DÜZENİ” ile terbiye ediliyor!

Hak ettiği desteklemeleri bile tam olarak alamıyor.

Üretim girdileri “tohum, gübre, ilaç, elektrik, su ve emek” maliyetini ve kendi emeğini karşılayacak ürün fiyatını alamıyor. Zarar ediyor. Bir sonraki dönemde kazanma umudu ile aldığı krediyi ödeyemiyor, tarlası traktörü haczediliyor.

Çiftçiyi desteklemek görevi olan Ziraat Bankası “toprak zengini” olmuş!

Banka yöneticilerinin maaşları, ikramiyeleri ve yan gelirleri ise dudak uçuklatıyor!(Sayıştay Raporu. 25.1.2021)

GELELİM AYÇİÇEĞİ OLAYINA

Ayçiçeği fiyatlarındaki fahiş artışın gerçek nedeni de yukarıda verdiğimiz örneklerden kaynaklanıyor.

Türkiye, bir zamanlar ayçiçeği İHRAÇ eden ülke iken, son yıllarda giderek artan miktarda ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği ithal ediyor. Ayçiçeği ve mercimek ithalatına gümrük teşviki sağlanmış, vergi oranı yüzde 19.3’den yüzde 9’a düşürülmüş! (6.11.2020) Moldova’dan, Romanya’dan, Rusya’dan ayçiçeği alıyoruz. İhtiyacımızın yüzde 65-75’i dışarıdan sağlanıyor!

Dolardaki artış nedeniyle geçtiğimiz yılın Ekim ayı başında 5 litresi 40 TL. olan ayçiçeği yağı bir ay içinde 60 TL. olmuş! (2.10.2020)

Yalnızca dolardaki artış değil elbette; Pandemi döneminde gıda üretiminin düşmesi ve kapitalist ekonomik düzenin gereği fiyatı yükseliyor! Sıcakların artması da verim düşüklüğü yaratıyor. Ürün az olunca da fiyatlar artıyor! “Arz-talep meselesi!” Birileri böyle kriz dönemlerinde büyük vurgunlar vuruyor!

Bugün, ayçiçeği yağının 84 TL’ye çıktığını görüyoruz. Konunun uzmanları kısa sürede 100 TL’ye çıkacağını öngörüyorlar!

Yakın bir zamanda daha da pahalılaşacağını ve o fiyattan almayı göze alsak bile zor bulacağımızı düşünüyorum!

NE YAPILIYOR, NE YAPILMALI?

Siyasi iktidar, “fahiş fiyat” konusunda “günah keçisini” buldu; ESNAF bu olayda yargısız infaza uğratıldı!

Şimdi, GIDA KOMİTESİ kurularak, ERKEN UYARI SİSTEMİ devreye girecekmiş! Ve yine, ısrarla; “Geçici dış ticaret tedbirleri uygulanacak mış!” Rahmetli Erbakan’ın deyimi ile “pansuman çözümü!”

Üstelik, bu sorunun ASIL NEDENİ olan İTHALAT!

İlginç olan şu ki; “Gıda ve Tarımsal Erken Uyarı Sistemi” 2016’da kurulmuş!

Adama sormazlar mı; “O günden bugüne ne yaptın arkadaş?” diye!...

Şimdi, ayçiçeği yağını PTT’den alacakmışız!

Bu PTT, 2018’de kuyumculuk yapmak isterken 2 milyon dolar zarar etmedi mi?

Maske dağıtımında çuvallamadı mı?

SAYIŞTAY raporunsa, PTT’nin 2019 yılında 1.2 milyar lira zarar ettiği açıklanıyor!

Şimdi, ucuz yağ temini için online satışa başlayan PTT, Konya Sanayi Odası Başkanı’nın şirketinden aldığı yağı piyasaya sürüyor. Ama, iddialar o ki, piyasaya göre yüzde 15-20 arasında daha pahalı satıyormuş!? 10 litrelik yağı şirkete göre 12 TL zamlı veriyormuş!?

Doğal olarak insanın aklına şu da geliyor; Konya Sanayi Odası Başkanı’nın ayçiçeği üreten fabrikası mı var, yoksa ithalatçı mı?

ÜRETİCİMİZİN ve TARIMIN ASIL SORUNU

Üretici para kazanamıyor. Borçlanıyor ve borcu da ödeyemiyor, traktörü, tarlası, bahçesi, hayvanları haczediliyor.

Neden?

· Üretim girdileri “gübre, ilaç, akaryakıt, elektrik) pahalı, çünkü büyük ölçüde dolar üzerinden ithalata bağlı.

· Üreticinin ürünü para etmiyor. Üreticiden sonra o malı alıp verenler kazanıyor.

· Ürün, güney illerinden İstanbul ve benzeri illere gelirken, kamyonlar ve TIR araçları, YAP-İŞET-DEVRET düzeni ile dolar karşılığı yerli-yabancı ortaklığına yaptırılan pahalı otoyol ve köprülerden geçmeye MECBUR kılınıyor! Osmangazi Köprüsü geçişi kamyon için 371.50 TL, TIR için 468.50 TL. Yavuz Sultan Selim Köprüsü kamyon 171.50, TIR 213 50. Bu araçların bir de yük bulamadıklarını ve boş döndüklerini düşünün!

· Üretici bir de İTHALAT LOBİSİ ile mücadele ediyor!

O halde;

Tarımın esas sorunu PLANSIZLIK ve İTHALAT DÜZENİDİR!

Bakın; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda 115 bini aşkın insan çalışıyor. 30 Ziraat Fakültemizi, 50 tane Tarım Araştırma Enstitümüz var.

30 bin kadar da işsiz Ziraat Mühendisimiz var!

Buna rağmen tarında “DIŞA BAĞIMLI” olmak utanç ve utanmazlık değilse nedir?

Dışarıdan alınan tohumun patronu İSRAİL! “Hibrit” denilen ve yalnızca bir kez ürün veren tohum. Üstelik, toprağı kirletme, insan sağlığına zarar verme riski var.

Uzmanlar; “50-60 yıl içinde toprak kanserojen maddelerle dolacak ve kullanılmaz hale gelecek” diyor!

Nitekim, birkaç bölgemizde yetişen patateslerde kanserojen maddeye rastlandı.

Tohumlarıyla tarım ürünlerine hastalık taşıyan İsrail, tarım ilaçlarıyla da bizi sömürüyor!

İsrail’e atıp tutan sahte pehlivanlar bu gerçekleri göremiyorlar mı?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir tarihte; “Ülkeler artık ordularla değil, şirketlerle istila ediliyor” demişti! Bakkal ve marketlerdeki tarımsal ürünleri dikkatle inceleyin, çoğunun yabancı menşeli olduğunu göreceksiniz!

Yapılan bir araştırma; “Raftaki her 3 üründen 1’i ithal” diyor!

Öte yandan, “BİZİM” sandığımız, “YERLİ ve MİLLİ” sandığımız pek çok ürün yabancı şirketlerce satın alınan fabrikalarda üretiliyor. Örnek mi? SÖKE UN birkaç yıldır İngiliz firmasının malı!

Son bir ileti ile yazımızı noktalayalım;

“Gıda ve Tarım ile ilgili haberlere ceza geliyor!”

Yeni Gıda Yasası ile, “gıda güvenliği ve güvenilirliği” hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratan “gerçeğe aykırı” yayınlara para cezası getiriliyor! (14.10.2020)

Bu yazı sonunda, Ayçiçek yağının fiyat artışında “sorumlu” olanın ESNAF olmadığını görebildik mi?

Şu pandemi sürecinde esnafımızın pek çoğu battı, dükkanları kapandı, kalanlar can çekişiyor. Can derdine düşmüş esnafı “GÜNAH KEÇİSİ” yapmak, hak mı, insaf mı?

Yoksa, HEDEF ŞAŞIRTMAK mı?

Ne dersiniz?