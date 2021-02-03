İzmit, Tuncel Kurtiz’i unutmadı

“1 Şubat 1936, İzmit…”

Özgeçmişinde Tuncel Kurtiz’in doğum tarihi ve yeri böyle yazar.

İzmit Belediyesi, bu tarihi unutmamış, bir tarafa not etmiş, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü doğumunun 85’inci yıldönümünde Tuncel Kurtiz’i anma programı düzenledi.

Bu etkinlik nedeniyle belediye yönetimini kutluyorum.

“İzmit Unutmaz” etkinlikleri, pandemiye rağmen iyi gidiyor.

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Tuncel Kurtiz ismini ilk Yılmaz Güney’den duymuştum.

Yıl 1978…

43 yıl önce…

Yılmaz Güney, Yumurtalık Yargıcı Sefa Mutlu’yu öldürmekten 19 yıl hapse mahkûm olmuş, 13 Temmuz 1976 tarihinde tutuklanmış, bir süre Ankara cezaevinde kaldıktan sonra İzmit Cezaevi’ne nakledilmişti.

Çok ünlüydü…

Gazetemiz yayın hayatına yeni başlamıştı.

Hepimiz gece gündüz haber peşinde koşuyorduk.

Yılmaz Güney’in İzmit Cezaevi’ne getirilişini görüntüleyip haber yapabilmek için, rahmetli Cevat Çetin’le gece yarılarına kadar cezaevi önünde beklemiştik.

Sonunda başarmış, Yılmaz Güney’in jandarmalar arasında cezaevi arabasından indirilişini, gecenin karanlığına rağmen çok güzel fotoğraflamıştık.

Kendisinden bir röportaj sözü de almıştık.

Çektiğimiz o fotoğraflar hem kendi gazetemizde hem de kardeş gazete Günaydın’da eşzamanlı olarak yayınlanmıştı.

Söz almıştık ya, hemen Adalet Bakanlığı’na izin için başvurdum, “Yılmaz Güney’in cezaevindeki bir gününü haber yapmak, kendisiyle konuşmak istiyorum” dedim.

İzin geldi, “Yılmaz Güney’le cezaevinde bir gün” başlığı altında çok ilgi uyandıran bir röportaj yapmıştım.

İşte ilk kez bu röportaj sırasında duymuştum Tuncel Kurtiz ismini.

Yılmaz Güney, “Tuncel Kurtiz iki gün önce buradaydı. Yeni bir filme başlayacağız. İsmi Sürü… Tuncel, Hamo Ağa’yı oynayacak. Tuncel’i tanımıyor musun? İzmitli…” diye sormuştu.

Tanımıyordum…

Daha ünlenmemişti…

Sinema dünyasıyla da yakından ilgili değildim.

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Röportajın gazetede yayınlandığı gün rahmetli Nazmi Oğuz aradı.

“Tuncel Kurtiz benim yeğenim, nasıl tanımazsın?” dedi.

Vay canına!

Demek Tuncel Kurtiz İzmitliydi ve Nazmi Oğuz’un yeğeniydi.

Nazmi Bey açıklamasını da yapmıştı:

“Tuncel, bizim Müfide’nin oğlu… Bahçecik’te öğretmenken Nahiye Müdürü Vala Bey’le tanışıp evlendiler. Tuncel, 1936 Bahçecik doğumludur. Biraz inatçıdır. Ele avuca sığmaz. Babası da çok kuralcı… Liseyi bitirdi, evi terk etti. O okula gitti, bu okula gitti, hiç birini bitiremedi. Artist oldu…”

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Sonraki yıllarda Tuncel Kurtiz’i dikkatle izledik.

Ne de olsa İzmitliydi.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki başarılarından gurur duyduk.

Sanatına, özgürlüğüne hayran kaldık.

Hele EZEL dizisindeki “Ramiz Dayı” tiplemesine…

Ne diyordu bir repliğinde:

“Bir gün öleceğiz yeğen, mesele geride ne bıraktığın. Herkes ölür yeğen, kimi toprağa gömülür, kimi yüreğe…”

Ramiz Dayı, “yüreğe gömülenlerden” oldu.

Kendisini tanıyan, kendisini sinema ve tiyatroda izleyen herkesin gönlünde taht kurdu…

Hayata veda ederken, dizide söylediği o sözü adeta yaşama geçirmişti.

Tuncel Kurtiz 27 Eylül 2013’te aramızdan ayrıldı, ama yüreklerimizde yaşamaya devam ediyor.

“İzmit Unutmaz!”

Tuncel Kurtiz’i unutturmadığı için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ederiz.

Tuncel Kurtiz’in unutulmaz sözleri

*Bazı insanları kırmak gerekir yeğen, aslında kim olduklarını görmek için.

*Acı çekmiş hiç kimse, artık eskisi gibi değildir.

*Bir insanı yalanla kazanmak yerine, doğrularla kaybetmeyi tercih edin.

*Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada, güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen?

*Bazen sırf hayatımızda kalmalarını istediğimiz için insanları affederiz.

*Ben senin için boşa kürek çektiğimi, sen bir başka gemiye bindiğinde anladım.

*Oyunun sonuna geldiğinde, çoktan tükenmiştir gidecek olduğun yerlerin.

*Öldürmek için gelen öldürmeden dönebilir, ama ölmek için gelen ölmeden dönmez.

*Yaptıkları için küçülenler, laflarıyla büyüdüklerini sanmasınlar.

*Seni saçma sapan sevmişler Selma, benimkisi ağır geldi tabii…