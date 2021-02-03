Kocaelispor, Manisa karşısında kötü bir futbol oynadı…

Daha doğrusu Manisa çok iyi bir futbol sergiledi…

Bize 6 atan Manisa ile bunun arasında dağlar kadar fark vardı…

Yeşil Siyahlılar, dünkü maçta çok iyi oynamadı…

Sarıyer maçıyla alakası bile yoktu oyunun…

Ama doğrusu, biz oynamadıktan öte, “Manisa bizi oynatmadı”…

Adamlar çalışmışlar…

İyi analiz etmişler ve kilitleyeceği adamları da çok iyi adamlarla kilitlemişler…

Burak Süleyman’ı oynatmadılar…

Batuhan’ı pes ettirdiler…

Kaleci Bayram da olağanüstü kurtarışlar yapınca, daha da fark atabilecekleri maçı 2 golle bıraktılar…

Neyse bu maçı geride bıraktık...

Bir puan almalıydık, olmadı…

Erhan hoca gitti diye üzülüp de, bu yenilgiyle sevinecek bir ‘Sözde Kocaelisporlu’ varsa, onlara ‘selam’larımı gönderiyorum…

Biz hep buradayız ve Kocaelisporluyuz…

Yola devam edeceğiz ve sıkı durun:

1.Lig’e çı-ka-cağ-ız…

Skor tahminim bu maç için 4-1’di. Çünkü 6 yediğimiz maçı ancak plakayı yazarak telafi edebilirdik…

Benim yüreğimden geçen sonuçtu…

Yoksa, elbette Manisa’ya 4 atmak öyle kolay değil…

Temenniydi…

Tutmadı…

Bu arada liderlerle randevumuz devam ediyor…

Dün Kocaelispor lider Manisa’ya yenildi…

Bugün Darıca lider Fethiye’ye konuk olacak, Gölcükspor lider Soma’yı ağırlayacak…

Beklentimiz galibiyetler…

Bu maçlar için tahmin yapamayacağım; moralim bozuk çünkü…