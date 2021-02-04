“Tarım” denince neden akla hep Hollanda geliyor?

Tarımda, her gün artan sebze ve meyve fiyatlarını konuşuyoruz…

Tarımda, sürekli gıda ithalatını konuşuyoruz…

Tarımda, ziraat arazilerinin gittikçe azalmasını konuşuyoruz…

Hep lagara lugara!

Hepsi, geyik muhabbeti!

Sonuç?

Sonuç yok.

Sorun var, sonuç yok!

Ülkemiz tarım yönünden dünyanın en avantajlı iklim kuşağında bulunuyor, ama biz bu avantajı değerlendiremiyoruz.

Bırakın ihracat yapıp dış gelirimizi artırmayı, kendi kendimize dahi yetemiyoruz.

Akıllara durgunluk verecek bir olay!

Türkiye, Hollanda olamaz mı?

“Tarım” denince, benim aklıma Hollanda gelir.

Gerçi bizim siyasiler akıllarınca Hollanda’yı hep tiye alıp küçümserler.

“Türkiye’nin kürdan cebi kadar” derler…

Konya ile kıyaslamaya kalkarlar…

Bugüne kadar “Yahu Hollanda tarımda başarıyı nasıl yakalamış, ne yapmış, gidip bakalım deneyimlerinden yararlanalım” diye düşünmediler.

Aksine “tarımı geliştirmek” yerine, “tarımı bitirmek” için çalıştılar.

“Kendi çiftçimizi desteklemek” yerine, “sürekli tarım ürünü ithal ederek” başka ülkelerin çiftçilerini desteklediler.

“Ürüne destek primi” vereceklerine, “doğrudan destek” uygulamasıyla boş tarlaya, tembelliğe, üretimsizliğe para dağıttılar.

Dış güçlerle el ele vererek, tarımı bilinçli olarak bitirdiler.

Gıdada da milletimizi “dışa bağımlı” hale getirdiler.

Virüs bile aklımızı başımıza getiremedi.

Bugünlerde toprağa dönme, gıda ihtiyacımızı tamamen kendimiz karşılama konusunda olumlu bir adım atıldığını görmüyorum.

Yurt dışından borç alıyoruz, bunun bir kısmını da boğazımıza harcıyoruz.

Yazık değil mi?

İnanın bize gülüyorlar, bizimle dalga geçiyorlar, bizi “saf” buluyorlar.

Ama bu böyle gitmez.

Ekonomik kriz nedeniyle eninde sonunda toprağa döneceğiz, yiyeceğimizi içeceğimizi yeniden kendimiz üretir duruma geleceğiz.

Başka çaremiz yok.

İşte bu nedenle “Türkiye, Hollanda olamaz mı?” diye soruyorum.

Yani hem kendi kendimize yetelim, hem dünyayı besleyelim.

Hollanda ve Türkiye ile ilgili birkaç rakam

*Türkiye’nin nüfusu 83, Hollanda’nın nüfusu 17 milyon.

*Türkiye, toprak yönünden Hollanda’nın 23 katı büyüklüğünde. Hep Konya ile kıyaslanır, ama Hollanda Konya’dan biraz daha büyük. Hollanda’nın büyüklüğü 41 bin kilometrekare, Konya’nın büyüklüğü ise 38 bin kilometre kare. Aralarında 3 bin kilometrekarelik fark var.

*Madem kıyaslıyoruz, Hollanda ve Konya’nın “tarımsal ürün değerlerine” de bakalım. Hollanda, 2020’de 116.3 milyar dolarlık tarımsal ürün ihraç etmiş. Konya’nın 2018 yılı tarımsal üretim değeri ise sadece 19 milyar lira.

*Konya’yı bırakıp Hollanda’yı Türkiye ile kıyaslarsak… Hollanda’nın 2020 toplam ihracatı 758 milyar dolar. Bunun 116.3 milyar doları tarımdan. Türkiye’nin 2020 ihracatı 169.5 milyar dolar, bunun sadece 20.7 milyar doları tarımdan.

*Hollanda’nın kişi başı milli geliri, 56 bin 670 dolar. Türkiye’deki kişi başı milli gelir ise 7 bin 715 dolar.

*Hollanda, Türkiye’nin dış borç aldığı üçüncü ülke… İki yakamızı bir araya getiremeyip, elimizi dışarı açtığımızda bize elini uzatan bir ülke… Dahası, pek çok Türk şirketi Hollanda sermayesinin elinde!

Rakamlara bakar mısınız?

Minnacık bir ülke, ama ekonomide bize sürekli “nanik” yapıyor.

Bizim toplam ihracatımız 169.5 milyar dolar…

Hollanda’nın sadece tarım ürünü ihracatı 116.3 milyar dolar.

Hollanda’da kişi başı milli gelir, 56 bin 670 dolar…

Türkiye’de kişi başı milli gelir, sadece 7 bin 715 dolar.

Onlar 17 milyon kişiyle böylesine devasa bir ekonomi yaratmış…

Biz 83 milyon, 7 milyon da sığınmacıları eklersek, toplam 90 milyonla kendi çarklarımızı dahi döndüremiyoruz.

Sığ ve güdük bir ekonomi içinde çırpınıp duruyoruz.

Hollanda tarımsal ihracatta dünya ikincisi

Şimdi düşünün…

ABD ile kıyaslandığında, avuç içi kadar bir ülke…

ABD’nin 270’te, bizim 23’te birimiz kadar.

Konya’dan biraz daha büyük…

Mini minnacık…

Ama Hollanda, bugün dünyanın ABD’den sonra ikinci “en fazla tarımsal ürün ihraç eden” ülkesi!

ABD’nin nüfusu 380 milyon…

Türkiye’nin nüfusu 83 milyon…

17 milyon nüfuslu Hollanda’nın tarımda yakaladığı mucizeye bakın!

ABD’nin 2020 tarımsal ürün ihracatı 150.5 milyar dolar…

Hollanda’nınki 116.3 milyar dolar.

Küçücük bir ülke nasıl oluyor da dünyayı besleyebiliyor?

Bereketli Anadolu topraklarında biz neden en pahalı sebze, meyve ve gıdayı tüketiyoruz?

Neden en pahalı eti biz yiyoruz?

Milli gelire bakarsak, bir Hollandalı bir Türk’ten neden 8 kat daha varlıklı?

Virüslü yaşadığımız şu günlerde, yetkililer hâlâ “Tarımda sıkıntı yok” tekerlemesini dillerinden düşürmüyorlar.

Her konuda olduğu gibi, tarım konusunda da iyimserler.

İşin uzmanlarından uyarı üzerine uyarı gelmesine rağmen, bir planlama, bir düzenleme, bir yol haritası henüz ortaya konmuş değil.

Hollanda, bunu nasıl başarmış?

Hollanda, burnumuzun dibi…

Bizimkiler gidip, tarımda bu mucizeyi nasıl yaratmışlar incelediler mi, çok merak ediyorum.

İnceledilerse, yıllardır neden yararlanmadık?

Neden onların yürüdüğü yolda yürümedik?

Hollanda, başarıyı şöyle yakalamış:

*Bilimi rehber edinmiş.

*Özel sektör, üniversite ve kamu el ele vermiş.

*Suya bağımlılığı, son 20 yılda yüzde 90 oranında azaltmış.

*Kimyasal ilaç ve gübre kullanımını neredeyse sıfırlamış.

*Hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımını yüzde 60 azaltmış.

*ABD’deki Silikon Vadisi benzeri “Gıda Vadisi” oluşturmuş. Dünyanın en büyük gıda araştırma merkezini burada kurmuş.

*Çoğu yerde “sürücüsüz traktör” kullanıyorlar. Toprak ve bitki analizlerini hava araçlarıyla yapıyorlar.

*Üretim ve pazarlamada belirsizlik yok. İç tüketim ve ihracat, organize edilmiş. Üretenler, kaça üreteceğini, kaça satacağını biliyor, kafaları rahat!





Söylemek istediğim şu

*******

Virüs salgınından sonra, dünya yeniden kurulacak.

Tarım, ön plana çıkacak.

En değerli şey “gıda” olacak.

Sağlıklı gıda…

Bizim buna vakit kaybetmeden hazırlanmamız gerekir.

Şunu unutmayalım.

Ülkeler; artık “nicelikleriyle” değil, “nitelikleriyle” ölçülüyor.

Eğer eğitimli ve donanımlı değilse, eğer çalışıp üretmiyorsa, nüfus çokluğunun fazla bir önemi yok.

Yine toprak işlenmiyorsa, “boş toprak” da önemli değil.

Günümüzde; bilgi önemli, bilim önemli, teknoloji önemli, çalışıp üretmek ve artı değer yaratmak önemli!

Ülkeler, artık “üreterek” yarışıyorlar.

Üretime dönük değilse, bilgi ve bilimin de artık bir önemi yok.

Üretime dönük olmayan bilgi, işe yaramaz, “ansiklopedik bilgi” olarak kabul ediliyor.

Eğitim sistemimizi, ekonomik sistemimizi, dünya görüşümüzü buna göre yeniden düzenlemeliyiz.

Dünyada “boş kahramanlıklar” dönemi bitti.

“Çalışmadan, üretmeden, borç alarak keyif çatma” denemi sona erdi.

Eğer geleceğe hazırlanamazsak, geçmişin hataları içinde yok olup gideriz.

Derinleşen cehalet ve giderek dışa bağımlı olmanın girdabından kendimizi kurtarmalıyız.

Zaman daralıyor, aklımızı başımıza alalım!