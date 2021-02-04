Herkes mühendis olursa berber kim olacak?

Herkesin hayalidir, çocuğunun okuması ve iyi bir meslek sahibi olması. Kimi çocuğunun doktor olması için, kimi mühendis olması için kimi de mimar olması için çabalar.

Bu çabaya çocuklarını da ortak ederler. Anaokulundan itibaren çocuklarını bir yarışçı gibi hayata hazırlarlar. Aileler arasında da bir yarış başlar, benim çocuğum şu okulu kazandı, onun çocuğu bu okulu kazandı diye…

Okuyan öğrenci sayısı arttıkça da bazı meslekler yok olmaya yüz tutar hale geldi.

Eskiden her berber koltuğunun başında birde mesleği öğrenmek için ustasını izleyen bir çırak olurdu. Hani, tıraştan sonra müşterinin üzerini fırçalayan çıraklar…

Şimdi ise neredeyse hiçbir berberin çırağı bulunmuyor. Berber çıraklarına tek tük denk gelir olduk. Ama zamanla o çıkarlar tamamen yok olacak. Bundan 15-20 yıl sonra tıraş olacak berber bulamayacağız.

BERBER AYHAN ANLATTI;

Aslında bu sözlerin sahibi sürekli tıraş olduğum berberim Ayhan İlhan…

25 yıldır berberlik yapan ve son 21 yılda da kendi berber salonunu işleten Ayhan İlhan iş yeri İzmit Fevziye Camiinin hemen yanında. Tam da yürüyüş yoluna cephesi bulunuyor.

Yani göz önünde bulunan bir berber salonu. Ama buna rağmen son 5 yılda 1 ya da 2 kişi çıraklık için başvuruda bulunmuş.

Aysan İlhan, işinin ehli bir usta, müşterileri kendisinden hayli memnun ama ilerleyen zaman o da emekli olunca arkasından yeni mesleği sürdürecek biri yok.

Bu sadece berberler için geçerli değil, günümüzde kalaycılık, marangozluk, terzi, kaportacı, boyacı gibi mesleklerde aynı tehdit altında.

Alttan mesleği sürdürecek bir nesil gelmiyor. Suriyeli mülteciler çıkar açığını ya da personel açığını dolduruyor ama onlar da gittiğinde geride bu sanatları sürdürecek kişiler bulunamayacak.

Berber Ayhan, “ Herkes çocuğunu okutmak istiyor ama herkes üniversiteye gidince de geleceğin ustaları yetişmiyor. Şu kapıdan yıllardır bir çırak girmedi desem yalan olmaz. Bu üzücü bir durum. Bugünden yıllar sonra berber ve benzeri mesleklerde çalışan insan sayısı oldukça düşecek. Meslek ya kabiliyetsiz ellere teslim edilecek ya da yok olacak. Tıraş olacak bir berber dahi bulunamayacak” diyor.

Bu gidişata bir önlem almak gerekiyor…

Pandemi tekstili de vurmaya başladı

Pandemi döneminin etkilediği meslek gruplarına şimdi de tekstil sektörü ekleniyor. Kısıtlı yaşam koşullarında mağazaların açılış kapanış saatleri değişti, AVM’lere çocuklar alınmadığı için aileler de AVM’lere girmez oldu. Sadece aileler mi, gençler de AVM’lerden ellerini ayaklarını çekti.

Boşalan AVM’lerdeki kaybı internet satışlarından amorti etmek isteyen markalar, internet üzerinden yaptığı satışlarda indirime gitti. Kargo firmaları tekstil ürünleri taşımaya başladı. Tabi durum böyle olunca belli bir ciro kaybı yaşandı. Tekstil spotları dolup taştı, mağazalar ise satış yapamadığı için sıkıntılı bir yıl geçirdi. Birçoğunun dayanacak gücü kalmadı. Yüksek kiralar, artan personel giderleri varken, tekstil sektörü daha ne kadar dayanır bilinmez.

Mağazalar ve mağazalara mal sağlayan markalar, o eski dönemdeki yüksek karlı ciroları özler durumda…

Biz böyle yaptıkça virüs bu ülkeyi terk etmez

“Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 90 yaşındaki bir vatandaş koronavirüse yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören vatandaş, durumunda iyileşme olunca tedavisine evde devam edilmek üzere taburcu edildi. Vatandaşın evde devam eden tedavisi sırasında hasta ziyaretine gelen 30 akrabasında koronavirüs tespit edildi. Farklı adreslerde oturan 30 akraba testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.” Bu örnekten de anladığımız gibi, bu virüsü bizler yaşatıyoruz. Kalabalık ortamlar, aile ziyaretleri, cenaze merasimleri ve benzeri organizasyonlar virüsün artarak hızla yayılmasını sağlıyor. Bir aileden 30 kişinin pozitif çıkması, yenilir yutulur bir olay değil. İhmalin ve kural tanımamazlığın sonuçları böyle ağır oluyor.