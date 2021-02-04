Darıca, Fethiye’yi ‘Ölüdeniz’ yaptı

Muhabirlik döneminde yıllarca takip ettiğim adeta uzmanı olduğum Darıca’yı, son olarak kupa maçında Galatasaray karşısında izlerken değişi duygulara kapılmış ve gurur duymuştum…

Kupa maçında Galatasaray, Belhanda’nın penaltısıyla galip gelirken, Darıcalı çocuklarının onur savaşı beni duygulandırmıştı…

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Zamanında adını San Siro Stadı’na rekortmen olarak yazdıran Darıca, 36 maç yenilmemişti. Bu da Güvenç Kurtar ile gelmişti…

Toto Ali abi (Kaptan Ali Özdinçer), İbrahim Erestin, Vural Acar, Erdoğan Güven (Birol Güven’in babası), rahmetli Tulgay Güler…

Ve de efsane belediye başkanı ANAP’lı Zeki Bozkurt…

Hepsini çok çok özledim…

Bu duygular içerisinde dün ekran karşısına geçtim ve tarihi Darıca’nın, lider Fethiye karşısındaki direnişini izledim…

Tahminim, Darıca’nın yine sürpriz yapacağıydı…

Ancak erken gelen gol benim bile moralimi bozdu…

Çocukların moralini nasıl bozmasın ?..

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Ama pes etme geleneğini ardında bırakan Darıca, ilk yarı saldırmaya başladı, ikinci yarının hemen başındaki golle beraberliği sağlayınca da, maçın son dakikasına kadar lidere kök söktürdü…

1-2-3-4…

İnanılmaz goller kaçtı…

Çocuklar son darbeyi vuramadı…

İnanılmaz güçlü ve inatçı savunmasıyla rakibine kene gibi yapışan gençler, rakip yarı alanda ise sahada adeta tek başına koşuyordu…

Fethiyelilerin nefesi yetmiyordu…

Yapacakları en küçük şeyi yaptılar…

Darıcalı çocukları acımasızca tekmelemeye başladılar…

Sarı Yeşilliler oralı olmadı ve sahada işini yaptı…

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Lidere hem futbol dersi verdi, hem liderlikten indirdi ve hem de profesyonelliği öğretti…

Fethiye fark yemediğine dua etti…

Tebrikler çocuklar ve ilk yarı çok eleştirilen Ender Alkan’a alkışlar…