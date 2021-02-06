Lahana boğaz uru hastalığı

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bilhassa havası serin ve rutubetli yerlerde lahana ve karnabahar gibi sebzelerde ve hatta aynı familyadan otlarda görülen tehlikeli bir hastalıktır. Buna tutulan lahana ve karnabaharlar, iyi büyüyüp baş bağlayamazlar. Hasta bitkilerin köklerinde, içleri bitkisel bir doku ile dolu olan uzun veya yuvarlakça şişkinlikler görülür. Hastalığı yapan mantar, fide yastıklarında ve bahçe toprağında bitkiye bulaşır; tohumla taşınmaz. Lahanaların toplanmasından sonra yumrulu kökler toprakta çürürlerse hastalığı yapan mantarın milyonlarca tohumcuğu “spor” toprağa yayılır. Bunlar toprakta soğuk, yaşlık ve hatta orta kuraklıktan zarar görmeden altı yıl kadar yaşayabilirler. Asit topraklar, hastalık için elverişlidirler.

Çaresi:

Hastalık çıkan fideliklerde bütün fideleri yok etmelidir.

Münavebeye önem verilmeli ve lahana türleri ancak uzun zaman aralıklarıyla yetiştirilmelidir.

Çok nemli topraklarda lahana ve karnabahar gibi sebzeler yetiştirilmemeli, icabında toprak kurutulmalıdır.

Haddinden fazla hayvan gübresi veya gübre şerbeti kullanılmamalıdır. 5-

Toprakta kireç azsa kireçlenmelidir.

Hastalıklı lahana köklerini, çürümelerine meydan bırakmadan kökleyip yakmalı; hayvanlara yedirilmemelidir.

Fide yastığı toprağını hastalığa karşı uygun ilaçlarla üzerindeki tarif namesine göre ilaçlamalı, tarlada da icabında ilaç kullanılmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,