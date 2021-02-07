Asılsız Ermeni iddiaları projesi

Ermeniler yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu içerisinde sadık vatandaş görüntüsü vererek imtiyazlı bir şekilde yaşamışlardır. Nitekim, bu görüntü sayesinde en yüksek mevkilere gelmişler. Orduda Ermeni asıllı 19 paşa, 22 bakan bunların içerisinde Dışişleri,Maliye, Bayındırlık, Hazine ve Ulaşım gibi önemli bakanlıklar. On milletvekili, beş müsteşar büyükelçilik ve Başkonsolosluk gibi kilit noktalara gelmişler.

Bu imtiyazlı durumlarına rağmen birinci dünya savaşında Rusların ve Fransızların kışkırtmaları ve kendilerine vaat edilen büyük Ermenistan hayali ile yüzlerce birlikte yaşadıkları Osmanlı Türk'ü komşularını kitlesel halde katliam yaptılar. Sırf Kars, Erzurum ve Ağrı'da onbin Müslüman Türk camilere ve samanlıklara doldurularak toplu katliam ve işkence ile öldürülüyorlar.

Bunun üzerine 1915 yılında çıkarılan tehcir (mecburi göç) kanunu ile yine Osmanlı toprağı olan Suriye başta olmak üzere İran ve Irak'a gidiyorlar.

Gittikleri yerde toprak veriliyor, maddi her türlü imkan veriliyor. Savaş hali devam ediyor, ayrıca tifo, tifüs, kolere gibi salgın hastalıklar yaygın vaziyettedir.

Tehcir bir noktada Ermenileri koruma amacını taşımaktadır.

Burada bir tarihi gerçek ise Ermeniler bu sırada mevcut mal ve gayrimenkullerinin büyük bir kısmını satarak gidiyorlar. Gidenlerden bir kısımı da zaman içinde geriye dönüyorlar. Bir kısımı da kimlik değişikliği yaparak Müslüman adı ve görüntüsü ile yaşamlarına sorunsuz devam etmişler.

AMERİKA ARŞİVLERİNE GÖRE GERÇEKLER

Amerika Başkanı Ronald Reagen 1981’de Ermeni iddiaları ile bir tarihi araştırma yapılmasını istiyor.

Danışmanı anayasa hukukçu Bruce Fine bir çok ülkenin ve Osmanlı arşivleri dahil olmak üzere ciddi araştırmalar yapıyorlar.

Ermenistan arşivlerini de incelemek istiyorlar. Ama Ermeniler arşivlerini açmıyor ve inceletmiyorlar.

Komisyonun hazırladığı rapora göre Ermeniler kesinlikle yalan söylüyor deniyor. Araştırmaya göre Ermeniler iki milyon Osmanlı Türk'ünü öldürdükleri ortaya çıkıyor.

Buna karşılık Osmanlı'nın öldürdüğü Ermeni sayısı Beşyüz bin olarak kayıtlara geçiyor

Ermenilerin ilk Başbakanı Kaçaznuni Roma'da yapılan konferansa durumu bildiren bir rapor isteniyor.

"Roma'ya gönderdiği raporda bize vaat edilen ve verilen destekle ölümleri biz başlattık ve

çok Türk'ü öldürdüklerini raporda yazıyor."

Bu kadar tarihi gerçeklere rağmen Ermeniler kendilerinin bile gerçekten inanmadıkları yalanlar ile mevzi kazanmak adına bilerek sistematik bir şekilde koro halinde kendilerine soykırım yapıldığını ileri sürerek yalanları ile taraftar toplamaya ve inandırmaya büyük çaba sarf ediyorlar.

AZERBAYCAN YAPILAN KATLİAMLAR

Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiği zaman düzenli bir ordusu ve elinde savaşacak bir silahı yoktu. Bunu fırsat bilen Ermeniler Rusların da desteği ile Hocalı başta olmak üzere tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir şekilde işkence ile katliam ve soykırım yaptılar. Çocuk yaşta kızlar kirletilerek, vücutları yakılıp, ölülerin kafa derileri soyularak vahşet bir durum yarattılar. Hocalı da bir gecede 613 çoluk çocuk ve genç yaşlı demeden soykırım yaptılar.

Ne yazık ki bu orantısız savaşta Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisi işgal edildi. Burada Azerbaycan izini silmek için yakıp yıktılar.

HAYDAR ALİYEV KÜLTÜR EVİMİZİN ORTAK PROJESİ

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Haydar Aliyev Kültür Evimizin Asılsız Ermeni iddialarına Açıklık Getirme Projesi uyarınca önemli çalışmaları gerçekleştirdik.

26 Eylül 2020 cumartesi günü Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde Kocaeli milletvekilimiz sayın İlyas Şeker beyin açılışını yaptığı konferansımızı Azerbaycan’dan konuşmacıların da iştirak ettiği bir katılımla gerçekleştirdik. Aynı zamanda Ermenilerin yaptığı katliamların fotoğraflarında sergisini kamuoyu ile paylaştık.

44 SÜREN ZAFER SAVAŞI

İlahi takdire bakınız bizim konferansımızdan sadece 12 saat sonra Ermeniler Azerbaycan'a saldırı başlattı. İşte sonun başlangıcı oldu. Şanlı Azerbaycan Ordusu Ermenistanı perişan ederek işgal altındaki topraklarını tek tek geri aldı.

Bu tarihi unutulmaz zaferde Türkiye tek yürek halinde kardeş Azerbaycan'ın yanında oldu. Kocaeli yine ilk sırada yerini aldı. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Azerin'i getirip Zaferi kutlayan kardeş konserini verdirdik. Milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partiler heyetler halinde Haydar Aliyev Kültür Evimize ve Federasyonumuza gelerek desteklerini verdiler.

Proje etkinliklerimiz Kocaeli TV de ve Azerbaycan TV’lerinde yayınlanarak geniş kitleleri bilgilendirilmiş olduk.

Projede destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.

Başarı birlikteliğimizdedir.