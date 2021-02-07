Bunun adı Cumhuriyet’e meydan okumadır

Kafamızı kuma gömdük, ha bire ıvır zıvır şeylerle uğraşıyor, yaratılan suni gündemlerin peşinden koşturup duruyoruz.

Ekonomik krizdi, pandemiydi, anayasa değişikliğiydi, Boğaziçi rektörüydü, halkın geçim derdiydi…

Oydu, buydu…

Olduydu, olmadıydı…

“Cambaza bak” deyip; Türkiye’nin, Cumhuriyet rejiminin, Atatürk ilkelerinin altını oyuyorlar.

Bakıyorum da, yaşadıklarımız, çoğu kişinin umurunda değil.

Ne olup bittiğinin farkında olanlar da, “kör, sağır, dilsiz” numarası yapıyorlar.

Görmüyorlar… Duymuyorlar… Konuşmuyorlar…

“İskilipli Atıf’ın, ölüm yıldönümünde devlet tarafından anılması” olayından söz ediyorum.

Duymadınız, okumadınız değil mi?

Şaşırmadım, çünkü Türkiye’de böylesine önemli bir olayı yazacak, duyuracak, peşini bırakmayıp tartışma ortamı yaratacak, kavgasını verecek medya kalmadı.

Ve ne yazık ki, direkt rejimi tehdit olan böyle bir olayın üzerine gidecek siyasi parti de yok.

Hepsi sus pus!

Veya ayıp olmasın diye bir iki kem küm!

Önce olayı anlatayım:

4 Şubat 2021 Perşembe günü, Çorum’un İskilip İlçesi’nde, akıllara durgunluk veren ve yurtseverlerin vicdanlarını sızlatan bir “anma töreni” vardı.

Milli Mücadele döneminde İngilizlerin yönlendirmesiyle gerici isyanlara destek veren, Kuvayı Milliye düşmanı İskilipli Atıf, ölümünün 95.yılında “devlet erkânı” ve “ AKP’liler” tarafından mezarının başında anıldı.

Kimler vardı bu anma töreninde?

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi…

AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu…

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın…

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk…

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül…

Ve Atıf Derneği yöneticileri…

AKP Milletvekili Erol Kavuncu, mezarı başında bir konuşma yaptı, İskilipli Atıf Hoca’nın, talimatla kurulan idam mangaları tarafından “vatanı, milleti ve inancı uğruna idam edildiğini” söyledi.

Çorum Valiliği, sosyal medya hesabından “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95.yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı” diyerek anmaya ait fotoğrafları paylaştı.

Cumhuriyet’e meydan okuma

Sevgili okurlarım, bu yapılan Cumhuriyet rejimine tam meydan okumadır.

Çünkü İskilipli Atıf, “tescilli” Milli Mücadele düşmanı, yani vatan hainidir.

Atıf’ın ikinci başkanlığını yaptığı Teali İslam Cemiyeti, 26 Eylül 1919’da yayımladığı Milli Mücadele karşıtı bildiride, Kuvayı Milliyeciler için “adi eşkıya” ve “kudurmuş haydutlar” ifadelerini kullandı.

Söz konusu bu bildiri Yunan uçakları tarafından Anadolu’nun çeşitli yerlerine atılarak Milli Mücadele’nin önünün kesilmesi amaçlandı.

Şimdi böyle birisi için “anma töreni” düzenleniyor ve bu törene “devlet erkânı” da katılıyor.

Anmaya ailesi, yakınları, aynı görüşte olanlar, katılabilir.

Ama “milli mücadele karşıtı” ve “vatan hainliği tescilli” böyle bir kişinin anma törenine vali, kaymakam, rektör ve belediye başkanı katılıyorsa, bu düpedüz “Cumhuriyet’e meydan okuma”dır.

Cumhuriyet rejiminin “ayaklar altına” alınmasıdır…

AKP, yıllardır bunu hep yapıyor

Yeni değil, bu zihniyetin tohumları yıllar öncesinden atıldı.

AKP iktidara geldiğinden beri her fırsatta “Cumhuriyet”le hesaplaşıyor.

Onlarca, yüzlerce örneği var.

Notlarımı karıştırdım, 6 Haziran 2011’de bu konuda yazı da yazmışım, dönemin Başbakanı Erdoğan Çorum’da yaptığı mitingde, Çorum’un gurur duyulacak isimleri arasında İskilipli Atıf’ın ismini de saymış.

Erdoğan’ın konuşmasının o bölümü aynen şöyle:

“Millet olarak Çorum’la, Çorum’un yiğitliğiyle, mertliğiyle, gözü pekliğiyle her zaman gurur duyduk.

Nasıl ki Çorum bu topraklardan yetişmiş Akşemsettin Hazretleriyle, Ebussuud Efendiyle, Koyunbaba’yla, İskilipli Atıf Hoca’yla gurur duyuyorsa, bizler de Çorum’la gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz.”

Konuşmada dört isim geçiyor, ikisi “çürük”…

Ebussuud Efendi…

Ve İskilipli Atıf Hoca…

Kim bunlar?

Çorumlular, bu hemşerileri ile neden gurur duysunlar?

Çorum, yüzyıllardır başka adam mı çıkaramamış?

Başbakan, bu iki isimle ilgili Çorumluları neden şartlandırıyor?

“Siz bu isimlerle gurur duyuyorsanız, biz de sizinle gurur duyuyoruz.”

***

Önce, Erdoğan’ın “gurur duyulacak kişi” olarak belirttiği Ebussuud Efendi’yi tanıtayım sizlere.

Yavuz Sultan Selim’in Şeyhülislam’ı…

Gelmiş geçmiş en büyük yobaz.

Bağnaz, iktidar yalakası…

En sevdiği iş, fetva verip Alevi katlettirmek.

“Alevilerin canları, malları, namusları size helaldir” diye fetva veren şerefsiz.

“İster okla, ister mızrakla, ister bıçakla olsun Aleviler’in kestiği mundardır, yenmez” diyen yobaz.

“Müzik şeytan işidir” deyip Anadolu’da sazı yasaklayan kişi.

7 Alevi öldürene cennetin anahtarını vermeyi vaat eden pislik.

“Alevilerin topluca öldürülmesi dinimize göre helaldir. Bu en büyük, en kutsal savaştır” şeklinde fetva veren aşağılık.

Başbakan Erdoğan’ın gurur duyduğu Ebussuud’a sorarlar:

“Elimize geçirdiğimiz Alevi kadınlarını ne yapalım?” diye.

Şerefsizin cevabı:

“Belinize kuvvet!”

İşte Recep Tayyip Bey’in Ebussuud Efendi’si böyle bir ahlaksızmış.

***

Peki, İskilipli Atıf Hoca kimdir?

Bir kez daha üzerine basa basa belirteyim:

İstiklal Savaşı’nda, “Mustafa Kemal isyankârdır, katli vaciptir. Yunan askerleri, padişahımız efendimizin daveti üzerine gelmişlerdir. Onlara saygılı olalım” diye yazılar yazan hain.

Mesajlar yazmış…

Türk askerinin cepheden çekilmesini istemiş…

“Padişahımızın emirlerine karşı gelmeyin! Mustafa Kemal’e karşı gelin!” ifadelerini taşıyan yazıları, Yunan uçakları tarafından cephedeki mevzilere atılmış, askerin dağılması amaçlanmış.

Açıkça düşmanla işbirliği yapan bir vatan haini!

Büyük zaferden sonra İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanmış ve hainliğinin bedelini canıyla ödemiş.

4 Şubat 1926 yılında idam edilmiş.

Vurgulamak istediğim bu

Sevgili okurlarım, benim tam üzerinde durmak istediğim konu bu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 29 Ekim 1923 yılında kuruldu.

İskilipli Atıf, devletimizin ilk yıllarında İngilizlerle işbirliği yaparak vatana ihanet etti ve mahkeme kararıyla 4 Şubat 1926 tarihinde idam edildi.

Adına kurulan bir dernek, Atıf Derneği, 4 Şubat’ta ölümünün yıldönümünde anma töreni düzenledi ve bu anma törenine devlet tam kadro katıldı.

Ben bu katılımların “kişisel kararlarla” olduğunu sanmıyorum.

Büyük olasılıkla “Ankara’nın talimatı” vardır.

Bu da “vahim” bir durum!

Vahim ki, ne vahim!

Tarihi gerçekleri, tarihi belgeleri yok sayıyorlar.

Cumhuriyet’e meydan okuyorlar.

Yeni bir tarih yazma çabasındalar.

Bence Türkiye’nin çözüm bekleyen en önemli sorunu bu!

Rejim elimizden kayıp giderse, zaten 100 yıl önceki bataklığa geri dönüyoruz demektir.

Ne yapıp edip, Cumhuriyet rejimine sahip çıkmalıyız.