Yeni moda sosyal medya Clubhouse

Geçtiğimiz hafta bugün dünyaca ünlü girişimci ve iş insanı Elon Musk bir twit atarak Clubhouse’ta sohbete katılacağını açıkladı. Bunun üzerine dünya çapında henüz emekleme aşamasında olan bu yeni sosyal medyaya insanlar hücum ettiler.

Mantık olarak mevcut kullandığımız sosyal ağlardan epey ayrılan bir mecra. Kullanıcıların sadece bir tane fotoğrafı olabiliyor o da profil fotoğrafı. Yazı yazmak, video yayınlamak, birbirlerinin içeriklerini beğenmek yorumlamak paylaşmak gibi şeyler yok. “Sosyal podcast” olarak tanımlanan bu mecrada kullanıcılar oluşturdukları odalarda sesli sohbet ediyorlar. Herkes bir oda açıp orada konuşma başlatabiliyor. Bu odaları açan moderatörler diğer dinleyicilere söz hakkı verebiliyor. Eskinin Siyaset Meydanı programı tadında diyebiliriz. Ben topluca radyo yayını yapmak şeklinde bir özet tanım kendimce geliştirdim.

Bir anda ülkemizde de popüler olan ve kullanıcıların kayıt olmak için bir başka üyeden davetiyeye sahip olması ya da kayıt olduktan sonra telefon rehberlerinde yer alan bir kişi eğer sisteme üyeyse onu onaylaması gerekiyor. Referans temelli bir sistem olması bir anda kulaktan kulağa yayılma etkisini tetikledi. Bazı arkadaşlarla buradaki odalarda ettiğimiz sohbetlerde insanların iş yerlerinde birbirlerine davetiye sorduklarını bile duydum. Resmen karaborsa gibi bir durum oluştu. Taze pisliğe sineklerin hücum etmesi misali de diyebiliriz.

FARK YARATAN NOKTALARI ÇOK FAZLA

Bu mecranın diğer yaygın sosyal ağlara göre çok büyük artıları var hem kullanıcı deneyimi hem de geleceğe yönelik olarak sosyal ağların, bu ağlarda pazarlama yapan şirketlerin ve söyleyecek sözü olan insanların hayatını etkileme noktasında.

Öncelikle bir görüntünüz olmadığı için, bir konu hakkında yorum yaparken YouTube kanalı gibi ya da Zoom semineri gibi saçınızı başınızı, kılık kıyafetinizi düzenlemek zorunda değilsiniz. Telefonda konuşurcasına rahat bir şekilde katılımda bulunabiliyorsunuz. Bugüne dek sadece şekil şemal işleriyle uğraşmamak için YouTube yayıncılığından uzak durmuş bir çok genç akademisyen ya da mesleki profesyonel hemen ilk haftadan kendi alanlarıyla ilgili güzel yayınlar yapmaya başladılar. Görüntü çağında, görüntüyle geçen zaman ve uğraşı fuzuli gören nitelikli bir kesim için oldukça rahat hareket etmeye müsait bir alan yarattı.

Bir diğer nokta da bu mecranın gerçekten kavramın “sosyal” tarafına dokunuyor olması. Bir konuşmacı anlık olarak dinleyenlerden reaksiyon alabiliyor, karşı görüşler ya da destekleyici nitelikte argümanları bir ev ortamında ya da kafede arkadaşlarınızla otururmuş da sohbet ediyormuşçasına anlık ve rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. İletişimin gerçekten karşılıklı olduğu ve sese dayalı olmasıyla daha da sıcak ve yakın olan bir mecra olarak Clubhouse sosyal ağların geleceğine dair önemli bir kırılma noktası olacaktır. Ha bu mecra tutmaz, batar, ekonomik olarak büyüyemez belki ancak bu konsept uzun vadede çok kıymetli bir farkındalık yarattı. İşin bir de tabi pandemi etkisi var. İnsanların bir arada sohbet edebilmeyi çok özlediği bir süreçte bu açığı kapatan bir mecra olarak esasen önemli bir duygusal boşluğu kapattı.

Sistemin bir diğer artısı da gerçek hayatta ya da diğer sosyal ağlarda çok rahat bir şekilde karşılıklı iletişime geçemeyeceğiniz insanlarla doğrudan sohbet etme, soru sorma, fikir belirtme gibi imkanları size sunuyor olması. Örneğin bu yazıyı yazmadan yarım saat önce NASA’da görevli ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir değer olan bilim insanı Dr. Umut Yıldız diğer kullanıcılarla bir odada felsefe, uzay bilimi gibi daldan dala arkadaş muhabbeti kıvamında sohbet ediyordu. Gazeteciler, siyasetçiler, bilim insanları ve sanatçılarla gerçek manada doğrudan iletişim kurabiliyor olmak önemli bir nokta ve insanların bir anda hücum etmesinin yegane sebeplerinden.

DİJİTAL REKLAMCILIKTA BİR DÖNÜŞÜMÜ TETİKLEYEBİLİR

Malum artık tüm şirketler reklam bütçelerinin büyük kısmını sosyal ağlara ve dijital platformlara yönlendiriyorlar. Basın yayın şirketlerinin bile gelirlerinin büyük kısmı basılı gazete yerine internet sitelerine alınan reklamlardan oluşuyor.

Özellikle Instagram ve Facebook görsel odaklı bir dijital iletişim dünyasını inşa ettikleri için şirketlerin nitelikli görsel tasarımlara ve bu tasarımları anlamlandıracak nitelikli metinlere ihtiyaç duymaları sebebiyle reklam ajanslarına oldukça yüksek rakamlar ödüyorlar. İşin içine bir de YouTube girdikten sonra şirketlerin video temelli iletişim için ayırmak zorunda oldukları bütçeler daha da yükseldi.

Nitelikli içerik oluşturmak, kaliteli bir prodüksiyona sahip olmak oldukça önemli bir hale geldi. Gerçi dijital devrim öncesinin geleneksel yayıncılık araçlarındaki reklamlara göre yine oldukça düşük rakamlara bu işler halledilebiliyor olsa da en nihayetinde daha iyisi için daha çok para harcanması gereken bir alandı.

Ancak ses temelli bir mecrada pazarlama yapmak için ihtiyacınız olan tek şey söyleyecek sözünüzün olması. Bu şirketler için ürünlerinin kalitesi, yarattıkları farklar, kullanıcıya yönelik faydalar şeklinde özetlenebilir. Tabi daha çok kişiye ulaşmak için yine ünlü birilerini (günümüz tabiriyle influencerları) kullanmak da bir maliyet ancak operasyonel olarak maliyeti sıfıra yakın ve görsel, metinsel ve hareketli içerik üretimi yapmadan bir mecrada var olabilmek oldukça büyük bir avantaj.

Ülkemizde Migros, Getir, Kalebodur, Yıldız Entegre gibi şirketler mecrada hızlı bir şekilde var oldular ve nitelikli pazarlama çalışmaları yapacaklar gibi duruyor. İşin bir diğer tarafı da birçok şirketin üst düzey yetkilileri de sohbet odalarında mesleki olarak sohbetler yapmaya başladılar ve “işveren markası” diye tabir edilen bir kavram üzerinden şirketlerinin bu mecrada görünür olmasını sağlıyorlar. İlk etapta Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın bu anlamda öne çıkan isimlerden birisi oldu

Yeni bir sosyal mecra, patlama yarattığı anda mutlaka çok yoğun bir kullanıcı artışı yakalar. Zaman içerisinde bunların bir kısmını kaybeder ve bu mecrada kendisini ifade etme konusunda motive olmuş kısmen nitelikli bir kitleyle yoluna devam eder. Henüz çok yeni bir mecra olmasına rağmen yapacağı geliştirmelerle yeni kullanıcıları tutundurma noktasında mutlaka adımlar atılacaktır. Bu mecrada siyasal iletişim alanında da birçok güzel ve örnek çalışma var ve gelişmeye devam ediyor. Onları da önümüzdeki hafta ele alarak bu mecrayı yakından tanımaya devam edeceğiz.