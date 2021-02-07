Kansere “Çevresel” Destek

4 Şubat tarihi, 2005 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından Dünya Kanser Günü olarak tespit edilmiştir.

O tarihten bu yana, 4 Şubat’ta, kansere yönelik toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlendiğine şahit oluyoruz.

Evet, kanser artık adeta yanı başımızda bulunan bir hastalık.

Belki de içimizde.

Bu kadar yakın olmasına ve sık görülmesine binaen, söz konusu bilinçlendirme faaliyetlerinin genelde ve haklı olarak, mevcut hastalara veya muhtemel hastalara yönelik olarak gerçekleştirildiğini görüyoruz.

Ancak ben, konuyla yoğun mesaisi olmuş bir kişi olarak, bugün bir farklı cepheden “bilinçlenmenin” gereğine işaret etmek istiyorum:

Hasta olmayanların hastalar ve aileleriyle ilişkileri.

Şaşırdınız mı?

Şaşırmayın lütfen.

Zira “gölge etmeyin başka ihsan istemez” kabilinden tutumlara yol açacak biçimde sıkıntı verebilen bir ilişkiden bahsediyorum.

Hastalar ve aileleri ya da hasta yakınları, zorlu bir mücadele içerisinde bulunurken çevresel unsurların onlar üzerindeki tesiri bu mücadelede yardımcı da olabiliyor, zarar da verebiliyor.

O nedenle hasta ve hasta yakınları kadar çevrelerinin de bu hususta bilinçli olmaları gerektiğine dikkat çekmek isterim.

Bilinçten neyi kastettiğime gelince:

Bu sürecin en lazım olanı ve sürecin seyrine bağlı olarak en zor bulunanı “moral”dir.

Morali ise devamlı hastalık üzerine konuşarak veremezsiniz.

Yardımcı olmak adına “akıl” vererek de moral desteği sağlayamazsınız.

İnternet doktorculuğu yapıp hastalıkla ilgili duyduğunuz her şeyi “bilgi” olarak aktarmakla da ne yardımcı olabilirsiniz ne de moral aşılayabilirsiniz.

Ya da “ölümü” konuşarak.

Hastaların ve hasta yakınlarının, sizin hayalinizin de ötesine geçen ihtimaller üzerine düşündüğünü unutmayın.

Onların bu düşüncelerden uzaklaşmaya, moral bulmak adına, daha fazla ihtiyacı oluyor.

O nedenle, tedavinin dışında, hayatın “normal akışını” hissetmeyi istediklerini unutmayın.

Hastaya ve hasta yakınlarına her fırsatta kendi ufak sıkıntılarınızı anlatarak onları ferahlatamazsınız.

“Bunu da yapan var mı?” demeyin…

Maalesef…

O nedenle sıkıntınız dışında paylaşacak bir konu bulamıyorsanız bulduğunuzda konuşun.

Hastanın yaşadığı fiziksel değişimleri gözlemlemeye çalışmayın.

Hastanın kendisini sizin gözünüzden nasıl göründüğünü anlamaya yönelik bir hassasiyeti olabileceğini unutmayın.

O nedenle fiziksel değişimlere dair tepkinizi kendinize saklamaya çalışın.

Hasta yakınlarının hastayı korumaya yönelik olarak aldığı “ziyaret yasağı” ya da “telefonda konuşma yasağı” gibi tedbirlere alınmak yerine, empati yapmaya çalışarak anlayışlı olmaya gayret edin. Hastalığın seyrine bağlı olarak bir saat uykunun bile büyük nimet olarak sayılabildiğini hatırlayın.

Hastanın ve hasta yakınlarının mahremiyetine özen gösterin.

Özellikle hastalığın ilerleyen safhalarına ya da tedavinin yan etkilerinin kendini göstermeye başladığı dönemlere dair hastanın görsellerinin paylaşılması birçok hasta ve hasta yakını için “moral ve anlayış” kaynağı olmuyor, bilin…

Hastanın izni dışında hastanın hastalığını kimseyle konuşmayın, özeline saygı gösterin.

Kanser hastalığı bir “eksiklik” ya da “kusur” değildir. Özellikle iyileşen kanser hastalarının birçoğunun hayatlarına normal biçimde fakat hayat kalitelerine daha fazla dikkat ederek dönüş yaptığını unutmayın.

Kısacası, onlar için hayatı zorlaştırmayın, kolaylaştırın…

Zira onlar bu süreçte yeterince mücadele veriyorlar, emin olun…