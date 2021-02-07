Takiyüddin’den günümüze…

Takiyüddin’i tanır mısınız?

1521’de Şam’da doğmuş. Bilimle yakın ilişki içinde yaşamış; Gökbilimci, Mühendis, Matematikçi ve Mekanik Bilimci.

1571’de Osmanlı Sarayı’nda “Müneccimbaşı” olarak göreve başlamış.

Nasıl olmuşsa, Saray’ı ikna etmiş, İstanbul Tophane’de zamanın en modern Rasathanesini kurmuş. İtalya’dan en modern ölçüm cihazlarını getirtmiş.

Rasathane 1575’de faaliyete geçmiş, 1580’e kadar hizmet vermiş. O yıl Padişah’ın emri ile denizden topa tutularak yıkılıp yok edilmiş!

NEDEN?

Önce, İstanbul’da bir Kuyruklu Yıldız görülmüş ve ardından deprem yaşanmış. Saraydaki tutucu takım ile bilim karşıtı bir tarikatın “Bu felaketlerin sebebi Rasathanedir! Allah’ın işine karışınca böyle oldu” diye padişaha gaz vermesi üzerine, olan Rasathaneye olmuş!

Osmanlı’da gerileme ve çöküş dönemi, bilim ve teknolojiye sırt çevirmeyle oluşmuş.

Bazı bilim adamları canlarıyla bedel ödemişler. Düşünün; çağının en saygın bilim adamı Piri Reis bile idam edilmiş!

Rasathane’nin yıkılmasından sonra yaklaşık 300 yıl bu topraklarda Rasathane olmamış.

Oysa, hava tahminleri insan ve toplum yaşamı üzerinde çok büyük bir öneme sahiptir.

Günümüz hava tahmin raporlarını düşünün;

günler öncesi yapılan hava tahminleri hiç yanılmıyor.

Neden?

Bilim ve teknoloji öylesine gelişti ki, dünyadaki tüm meteorolojik bilgiler ve bu bilgilerin sonucu yaşanacak sorunlar belirlenebiliyor.

Ancak, ülkemizde sahip olduğumuz “siyasal kültür” ile “Planlama, yönetim ve iletişim” kültürü, çoğu zaman gerekli önlemlerin alınmasında sorunlar yaşamamıza neden oluyor.

Dünya ölçeğinde “doğal dengenin bozulması” nedeniyle, artık DOĞAL AFETLER YÜZYILINI yaşıyoruz.

Depremler, hortumlar, yaz ortasında dolu yağışları, seller yaşamımızı tehdit ediyor.

DOĞA’NIN ÖFKESİ, insanın doğaya karşı vahşetini cezalandırıyor!

Kentler ve özellikle “metropol” dediğimiz büyük kentler, kolay ve büyük kazançlar uğruna, beton yığınları haline geldiler. Yağmur yağsa da tutunacak toprak bulamıyor.

Geçenlerde, “metropollerde yeşil alan oranları” yayınlandı.

Birkaç örnek;

Oslo’nın yüzde 68’i, Roma’nın yüzde 38’i, Varşova’nın yüzde 17’si yeşil alan. İstanbul’un ise, yüzde 2.2’si yeşil alan!

İşte, İstanbul’a İHANET’in en belirgin kanıtı budur!

Kent çevresindeki tarım alanlarına, ormanlarımıza, göllerimize, nehirlerimize, denizlerimize akıl dışı büyük zararlar veriliyor.

Sonra, denizde-gölde-nehirde balık, ormanlardan OKSİJEN, tarımda verim bekliyoruz!

DOĞAL ve ARKEOLOJİK SİT alanları limanlarla yok ediliyor.

Milas-Kıyıkışlacık (İASOS)’daki liman inşaatı inadı, son bir örnektir!

Bir an düşünüyorum da;

Osmanlı’nın çöküş nedenleri bugün de yaşanıyor mu?