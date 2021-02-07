Gayrimenkulleri vererek belediyenin borçlarını sıfırlamak DOĞRU MU?

Körfez Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısı yapıldı…

Toplantıdan sonra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belediyenin borçlarını sıfırladığını açıkladı…

Ne kadarlık borç, 450 milyon. TL.

Borç nasıl sıfırlandı?...

Belediyenin borçlarına karşılık, gayrimenkulleri verildi…

Körfez Belediyesi, SGK ve vergi borçlarına karşılık gayrimenkullerini devredecek.

Hangi gayri menkuller?

Belde Garajı 310 milyonluk borca karşı devredilecek.

Yine 60 milyon faizli 165 milyon TL’lik belediye ve iştirak borçları için Sarnıç Han’ın bir katı ve üniversite binasının devri yapılacak.

Böylece 105 milyonluk bir devirle 60 milyon TL faiz silinecek…

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Körfez Belediyesi’ni 18 yıldır AKP yönetiyor…

2004-2014 Yunus Pehlivan…

2014-2019 İsmail Baran…

2019… Şener Söğüt…

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16 yıldır Körfez Belediyesi’ni yöneten AKP’li belediyeler, ne SGK, ne de vergi borcunu verdi…

Gelinen noktada 450 milyon liralık borç birikti…

Borçları ödemek için gayrimenkulleri devretti…

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Gayrimenkulleri vererek, borçları ödemek en kolay yol…

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de en kolay yolu seçti…

16 yılda bu kadar borç birikiyorsa, demek ki Körfez Belediyesi, 16 yıldır iyi yönetilmiyor…

Sen belediyeyi iyi yönetme, borç üstüne borç biriktir, sonrasında halkın malı olan gayrimenkulleri SGK ve Vergi Dairesi’ne devret…

Bundan sonra bütün belediyeler, borçlarına karşılık gayrimenkulleri versin…

Oh ne âlâ memleket…

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Bence Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “gayrimenkulleri vererek borçları sıfırdım’ deyip övüneceğine, çıkıp “gayrimenkulleri vermeye mecbur kaldım” deyip, Körfez halkından özür dilemelidir…

Resim

Şener

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt

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Büyükşehir’de de sosyal mesafe HİÇE SAYILDI

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Belde A.Ş.’de çalışan 5 bin 700 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, sözleşmeyi imzaladı. İmza için Büyükşehir Belediye Binası önünde tören düzenlendi… İmza törenine yüzlerce işçi katıldı… Sosyal mesafeyi hiçe saydı, meşaleler yakıldı… Resmen bir imza şov yapıldı… Devletin parasıyla, şov yapıldı… Başkan Büyükakın, her defasında Temizlik, Maske, Mesafe diyor… Ama söylediği ile uyguladığı birbirini tutmadı…

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AKP’nin kural tanımayan kongresi!

Pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı AKP'nin yaptığı il, ilçe ve kadın kolları kongrelerine bir yenisi de Mersin'de eklendi. Mersin'de bir spor salonunda yapılan ve tıka basa dolu olan salonda salgın sürecine rağmen sosyal mesafe kuralı neredeyse tamamen hiçe sayıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zoom üzerinden kongreye katıldı… Bir yandan sosyal mesafe nutukları atılırken, diğer yandan AKP kongrelerinde mesafenin hiçe sayılması, tepkilere neden oldu… Görüntüleri televizyondan izledim… İktidarda olanlar da bunu yaparsa, kime ne diyeceksin ki?

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İzmit’te nüfusun azalması çok garip?

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün adrese dayalı 2020 nüfus sayımı açıklandı… Kocaeli’nin nüfusu bir önceki yıla göre 44 bin 223 kişi artarak 1 milyon 997 bin 258 kişi oldu. Türkiye nüfusu ise 83 milyon 614 bin 997 kişi olarak açıklandı. 11 ilçede nüfus artarken, İzmit’te ise nüfus 2.097 kişi azaldı. Geçmiş yıllarda nüfusun Kandıra’da azaldığına şahit olmuştuk, ama İzmit’te azaldığına hiç şahit olmamıştık… AKP’liler, yerel seçimde İzmit’te nüfusun düştüğünü seçim malzemesi olarak kullanacaklardır…

İLÇELER 2020 YILI

GEBZE 392.945

İZMİT 365.893

DARICA 214.796

KÖRFEZ 173.064

GÖLCÜK 170.503

DERİNCE 143.884

ÇAYIROVA 140.274

KARTEPE 125.974

BAŞİSKELE 108.185

KARAMÜRSEL 58.412

KANDIRA 52.268

DİLOVASI 51.060

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Kocaeli’de araç sayısı; 420 bin 605 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 420 605 olmuştur. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 250 409 otomobil, 9 362 Minibüs, 7 039 Otobüs, 77 638 Kamyonet, 23 498 Kamyon,33 012 Motosiklet, 18 363 Traktör, 1 284 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Korona sigara içenleri seviyor!

Korona iletti devam ediyor… Korona sürecinde birçok alışkanlıkları değiştirmek elimizde… Örneğin sigara tiryakileri, sigaradan vazgeçebilir… Zaten, Korona sigara içenleri daha çok seviyormuş. Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan, sigaranın kemiklerden dişlere, akciğerden damarlara kadar vücudumuza büyük zararlar verdiğini söylüyor. Sigara içenlerin kanserden ölme oranlarının içmeyenlere göre 15-20 kat daha fazla olduğunu belirten Kaptan, “Sigarayı bırakmanın yaşı yok. 65 yaşın üzerinde olsa bile, sigarayı bırakmak insanların daha uzun yaşamasına ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmasına yardımcı olabilir” diyor. Kaptan’ın söylemlerine kulak verilmeli.

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İşte başarılı olmanın kriterleri

* İnanmak.

* Özgüven gücünü hissetmek.

* Psikolojik olarak hazır olmak.

* Konu hakkında bilgi sahibi olmak.

* Konuya odaklanmak.

* Düşünce gücünü kullanmak.

* Yaratıcı projeler geliştirip uygulamak.

* Planlı çalışmak.

* Zamanlamaya özen göstermek.

* Israrcı ve agresif olmak.

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