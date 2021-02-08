Bu yol nereye gider?            

Kasım başını hatırlayalım. Dolar kuru 8,50’lerdeydi. Maliye bakanı gitti. Ardından merkez bankası başkanı da gitti. Bugün kur 7,05’lerde.

Yani siz bütün suç eski bakan ve başkanda olduğunu mu düşünüyorsunuz? Mümkün değil. Peki, ne oldu. Dünyada tefecilerinde isteği ile faizler %10,5’ten %17’ye yükseldi.

Görüyoruz ki bir anda 16 milyar dolar tefeci doları ülkeye girdi. Dolar baskı altına alındı ve bugünlere dolar 7,05 TL düzeyine geldi.

Şimdi yine düşünüyoruz. Bu kur düşüşünün nedeni mevcut ekonomik yapısal bir değişme mi? Yani üretime, istihdama dayalı bir büyüme mi oldu?

Tam tersi gelişmeler daha da olumsuzlaştı. Çünkü kredi faizleri %25’lere dayandı. Bu faizlerle kredi kullanan bir kobi hayatta kalabilir mi? Türkiye’de firmaların varlıklarının %80’ni yabancı kaynaklarla, yani borçla karşılanıyor. Girin merkez bankası kayıtlarına bu gerçeği göreceksiniz.

Dünyada en yüksek faiz uygulayan ilk 10 ülke içine giriyoruz. Bakınız hangi ülkelerle yarışıyoruz.

Sudan %15,8 – Angola %15,5 – Gana %14,5 – Özbekistan %14 – Kongo %18,5 – Türkiye %17.

Bu faizler üretici kobilerimizin işine gelmiyorsa kimin işine geliyor dersiniz? Dünyadaki tefeci sermayenin Türkiye’de şuanda tam onların istediği bir ortam var. Size bunu bir örnekle açıklamak istiyorum.

Diyelim ki bir ABD tefecisi kendi ülkesinde kalsa aylık faiz oranı %0,076.

10 milyon dolar parası varsa aylık geliri 10 milyona %0,076 = 7.600 USD 4 aylık kazancı ise 7.600 x 4 = 30.400 USD olacak.

Bu tefecinin kasım başında 10 milyon USD ile Türkiye’ye gelip 8,50’den TL’ye geçtiğinde, alacağı TL tutarı 85 milyon TL’dir. Devlet tahvil fonları %15’ler düzeyinde. Aylık faiz %1,25. Aylık gelir 85 milyon %1,25’i 1.088.000 TL. 4 aylık faizi 4 x 1.088.000 = 4.352.000 TL. Bugün çıkıp gittiğini düşünün 4.352.000 / 7,05 = 617.304 USD gelir elde etmiş olacaktır.

Yani bu tefecinin dört aylık gelir farkı USD üzerinden 617.304 – 30.400 = 586.904 USD. Görüldüğü üzere muazzam bir vurgun. Birde bu hesabı 16 milyar üzerinden yapın. Şimdi doların bu şekilde düşmesini en çok kimin istediğini ve kime yaradığını sanıyorum daha iyi anlıyoruz. Bu sistemin kobi ve diğer firmalara hiçbir faydası yok ama yabancı tefecilere büyük faydalar sağlıyor.

Merkez bankası başkanı hala enflasyonun %5’lere inmesine kadar bu faizin böyle seyredeceğini söylüyor. Anlamıyorum. Para politikaları ile enflasyon düşmeyeceğini bunlar hala anlamamışlar. Enflasyonun ilacı üretimdir. Bu koşullarda üretim yapılmasına olanak var mı? Çıkın piyasaya bir bakın. Ayçiçek yağı 10 Liralardan 70 TL’ye nasıl neden yükseldi. Aynı şey tüm gıda ürünleri için gerekli. Enflasyonun düşmesinin çaresi yüksek faiz değil, üretim, üretim yine üretim.

GARİP, GARİP KARARLAR

İnanın bazı kararların neden alındığını anlamakta zorlanıyorum. Hangi karardan diyeceksiniz. En son alınan Gider Kısıtlaması Kararı. Karara göre, şirketlerin kullandığı yabancı kaynaklar (krediler) öz kaynakları aşıyorsa aşan kısma isabet eden faizlerin %10’u gider olarak kabul edilmeyecek. Kararın özeti böyle.

Yukarıda da konu ettiğim üzere firmaların kaynaklarının %80’i yabancı kaynak %20’si öz kaynak. Türkiye’de 600 bin şirket genelde böyle. Bunların önemli kısmı üretici kobiler. Bu firmaların faiz kıskacı ile baskı altına alındığı yetmiyormuş gibi, birde giderlerinin bir kısmını kabul etmeyerek haksız vergi almaya çalışıyorsun. Bundan daha anlamsız saçmalık olur mu?

Bırakın dünya tefecilerine kaynak aktarmayı. Kendi firmalarımıza dönün. Enflasyonu ancak böyle dizginleşebilirsiniz.

Yoksa yolun sonu hiç iyi değil.