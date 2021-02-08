Dünya’da en çok sevdiğim kimse!  

İnsanlar bazen çok açık ve yalın şeyleri göremez,farkına varamaz. Çünkü insanlar genellikle alışkanlıklarını değiştirmez.İnsanlarla,olaylarla ve Dünya ile ilgili kanaatlerini bir daha gözden geçirme ihtiyacı duymaz.Düşensel dimamiği yakalama gereği duymaz ve hayat kalıplaşmış bir hal alır.

Bilgeye sorarlar;

En akıllı kişi kimdir ?

Bilge cevap verir .

Her zaman başkalarından öğrenecek şeyler bulan kişidir .

En güçlü kişi kimdir ?

Bilge cevap verir .Öfkesine hakem olan kişidir.

En zengin kişi kimdir ?

Bilge cevap verir.Elindeki hazinenin,yani yaşadığı saatin ve günün kıymetini bilen kişidir.

Saygıya kim layıktır ?

Bilge cevap verir .Kendisine ve dostlarına saygı gösteren kişidir.der.

Soruyu soran şaşırır ve yeniden sorar .

”Ama efendim bu söyledikleriniz o kadar açık ve belli şeyler ki “

Bilge “Zaten çok açık olduklarından insanoğlu onları bu kadar çabuk unutabiliyor” der.

Sormaya devam ederler,

Siz Dünya’da en çok neyi seversiniz ?

Bilge cevap verir .Terzimi severim .

Çünkü ona her gittiğimde benim ölçümü yeniden alır.

Ötekiler öyle değil .Bir kez benim hakkımda karar verirler.Ölünceye kadar beni hep aynı kalıpla ve aynı gözle görürler.

Hani derler ya “ insanın kanaatini ,alışkanlıklarını değiştirmek atomu parçalamak kadar zor.

Memlekette ,takım tutar gibi siyasi parti tutanlar.Siyasi partiler ile özellikle eski siyasi partiler ile ilgili kalıplaşmış düşüncelerden sıyrılmadan karar vererek acımasızca eleştirenler.Tanıdıkları insanlarla,liderlerle ilgili eskiden verdikleri kararları hiç değiştirme,yeniden bakma gereği duymayanlar.Sanki hayata, insanlara ve olaylara yeniden baksalar belki çok şey değişecek.

İnsanlar basit ama açık ve net şeylere yeniden beksa.Hatta insanlara,kurumlara,liderlere bir daha yeni bir gözle bakıp değerlendirme yapmaya niyetlense ,onları yeniden keşfetse ,belki yaşam biçimimiz,siyasi yapıdaki tıkanıklığımız değişecek.Belki hayata daha mutlu,daha devrimci bakacağız.

Gerçek devrimcilik de eski alışkanlıklardan sıyrılmak,hayata,olaylara, insanlara ve Dünya’ya yeni bir gözle bakmak ,yeniden değerlendirmek,yeni ufuklar yaratıp peşinden koşmak değil midir ?

Kaynak : Bilgelik hikayeleri, İnsan yayınları