TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Gebze İlçe Temsilciliği Kadın Mühendisleri Komisyonu’ndan Leyla Gönül, kadın cinayetleriyle ilgili bir açıklama yaptı…

Birlikte okuyalım;

“Bir gün daha geçmiyor ki yeni bir kadın cinayeti yeni bir vahşet haberi duymayalım.

Her gün canımızdan bir parça daha koparıyorlar. Her gün başka bir acıyı yüreğimize saplıyorlar.

Özgecan için canı yanan Şule, Şule için kahrolan Pınar, Pınar için isyan eden bizler, sesimizi çıkarmaya devam ettikçe daha çok baskıya ve yıldırma politikasına maruz kalıyoruz.

2020 yılında 300 ün üzerinde kadın katledildi.

Katledilen 300 kadından 182’sinin neden öldürüldüğü tespit edilememiş olup ‘şüpheli’ olarak kayıtlara geçmiştir.

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22’si ekonomik, 96’sı da boşanmayı istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

70’i ateşli silahlarla, 83’ü kesici aletle, 26’sı boğularak, 10’u darp edilerek, 2’si yakılarak, 1’i kimyasal madde ile, 1’i de yüksekten düşülerek öldürüldü.

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97 kadın nikahlı eşi, 54’ü birlikte olduğu erkek, 21’i eski eşi, 18’i oğlu, 17’si babası tarafından öldürüldü.

Kadınların yüzde 60’ı evlerinde öldürüldü.

247 kadının çalışma durumu ise bilinememektedir. Rakamlardan da görüldüğü üzere kadındayanışmasına rağmen ceza indirimi ve önleyici tedbirlerin alınmaması bu şiddeti tırmandırmıştır.

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Şimdi kadınları her türlü şiddetten korumayı, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemeyi, kovuşturmayı ve ortadan kaldırmayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesine dört elle sarılma zamanıdır.”…

Gönül, açılmamasının sonunda,

“Yılmayacak, pes etmeyeceğiz.

Kadın Cinayetleri durdurulsun!

İstanbul Sözleşmesi Yaşatacak!”

sloganlarını yazdı…

Maalesef kadın cinayetleri, ülkemizin kanayan yarası…

İŞTE YILLARA GÖRE KADIN CİNAYET SAYISI

2008 80

2009 109

2010 180

2011 121

2012 210

2013 237

2014 294

2015 303

2016 328

2017 409

2018 440

2019 474

2020 436

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Yukarıda rakamları gördünüz…

Korkunç rakamlar…

Her geçen yıl artıyor…

Bizi yönetenlerin, buna bir çare bulması lazım.

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Korona sigara içenleri seviyor!

Korona iletti devam ediyor… Korona sürecinde birçok alışkanlıkları değiştirmek elimizde… Örneğin sigara tiryakileri, sigaradan vazgeçebilir… Zaten, Korona sigara içenleri daha çok seviyormuş. Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan, sigaranın kemiklerden dişlere, akciğerden damarlara kadar vücudumuza büyük zararlar verdiğini söylüyor. Sigara içenlerin kanserden ölme oranlarının içmeyenlere göre 15-20 kat daha fazla olduğunu belirten Kaptan, “Sigarayı bırakmanın yaşı yok. 65 yaşın üzerinde olsa bile, sigarayı bırakmak insanların daha uzun yaşamasına ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmasına yardımcı olabilir” diyor. Kaptan’ın söylemlerine kulak verilmeli.

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İşte başarılı olmanın kriterleri

* İnanmak.

* Özgüven gücünü hissetmek.

* Psikolojik olarak hazır olmak.

* Konu hakkında bilgi sahibi olmak.

* Konuya odaklanmak.

* Düşünce gücünü kullanmak.

* Yaratıcı projeler geliştirip uygulamak.

* Planlı çalışmak.

* Zamanlamaya özen göstermek.

* Israrcı ve agresif olmak.

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GTÜ, 'Kıdemli Üniversiteler' arasında

Genç Üniversitelerin gelişiminin desteklenmesi için “YÖK Anadolu Projesi” hayata geçiriliyor. Projede Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 'Kıdemli Üniversiteler' arasında yer aldı… Gebze Teknik’in yanı sıra Ankara, Bursa Uludağ, Çukurova, Ege, Erciyes, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Orta Doğu Teknik ve Selçuk Üniversiteleri de ‘kıdemli üniversite” kademesinde bulundu. GTÜ’yü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.