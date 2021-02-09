Faruk Eratay hocam yüreğimizi yaktı…

Kibarlığı…

Disiplini…

Hırsı (Karadenizli)…

Anlatılmaz…

Yaşanır…

Komik adamdır...

Gülmekten kırar geçirir…

Faruk Eratay ağabeyimizi kaybettik, boynumuz bükük…

Helallik alamadık…

Rahmetli Kazım Demir…

Bedri Dölkeleş…

Zafer Özsoy…

Turgay Enç…

Faruk Eratay, hakemliğimizin ilk üst düzey isimleri olmuştu…

Bir sonraki kuşakta ise Mustafa Çulcu ise zirve yaptı…

Refik Aka…

Rahmetli Tufan Noyin…

Kerim Akdülger…

Bu kuşağın devamıydı…

Ancak Faruk ağabeyimin de öncesi var ki, benim için hepsi efsanedir…

5 yaşındayken, onların içerisinde rahmetli babam İsmail Yağcıoğlu sayesinde yer aldım…

Hakemler derneği lokalinde çalıştım…

Eski Stat’ta köfteci İbo ağabeyin yanında köftecilik yaptım, maç saatim gelince de sahaya çıkar gollerimi atarak, köfte satmaya devam ederdim…

Duş mu ?..

Yoktu öyle bir lüks…

Yüzünü yıkayabiliyorsan ne ala !..

Ve o efsane hakemleri izlerdim dört gözle…

Nazım Utku…

Melih Alevcan ve depremde yitirdiğimiz oğlu Mucit Alevcan…

Mete İnan…

Basri Noyan…

İsmail Yaltrak…

Hüseyin Garip… (Çulcu’ya emekleri çok)…

İsmail Gültekin…

Sabahattin Gökkaya…

Barbaros Tuncel…

Nevzat Yaprak…

Zeki Aksoy…

Bahri Gök…

Nasut Kayalı…

Çamur Zeki amca (Korukır)…

Efrahim Sınmazdemir…

Erol Arığ…

İsimlerini unuttuğum ve özür dilediğim diğer tüm hakemler…

Ve yaşayan efsane Cengiz Kahraman ağabeyim (Manevi babam-Allah başımızdan eksik etmesin)…

İnanın onlar gibi hakemler gelmez ve gelmedi de…

Faruk ağabey de ölen ağabeylerimizin yanına gitti…

Hakemliğimizde ilk toplu idmanı yaptıran Faruk hocamdır… (1986- Benim hakem olduğum yıl)…

Faruk ağabeyimin unutamadığım görüntüsü, efsane Kağıtspor maçında cebimden tüm hareketliliğiyle sarı kartı çıkartması, kartın suya gömülmesi, kart gören futbolcunun suyun içinde kartı arayarak bulması, alıp temizleyerek Faruk hocama vermesi, hocamın da o futbolcuya gülerek yine de sarı kartı göstermesiydi…

Tarihin bir andı…

Hepsi cennette toplanıyorlar…

Babama selam söyle Faruk hocam, vuslat yakındır…