Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Makale Yazısı-09 Şub 2021 - 20:00

Anayasa
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Hiç yoktan ortaya çıkan yeni bir anayasa  tartışması çıktı. Ülke gündemindeki bütün sıkıntıları  unutturmak, gündemi değiştirmek için  esaslı bir konu… Ne olur, süreç nasıl işler? 

 

1-  Partilerin  meclisteki  milletvekili  sayısına  bakılmaksızın eşit olarak temsil edileceği bir komisyon oluşturulur. ( Geçmişte  örneği  var)  Bu komisyonda   bir metin üzerinde uzlaşılırsa, meclise sunulur  kabul için yeterli olan 400 oyu alırsa   Anayasa  değişikliği kabul edilmiş olur. Kısa sürede olabilir.  Bir önceki Anayasa  değişikliği öncesinde  bu yola  gidilmiş, Komisyonda  anlaşma sağlanamayınca  CHP  komisyondan çekilmiş idi. 

 2-   Akabinde, AKP-MHP anlaşmak suretiyle   Anayasanın bu gün yürürlükte  olan  hale  gelmesinin taslağını   hazırlayarak  TBMM ne  getirdiler.  Meclis’e  getirmek konusunda   yeterli  sayıları  vardı. Hatta   AKP’nin dahi tek başına  var.  (Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür  ) 

3-  T.B.M.M.  oylamasında 400  Kabul oyu gerekir.  Ancak bu Gün AKP + MHP+BP nin toplam oy sayısı 330. Yani Yetersiz. Bu durumda   gerekli olan kabul veya   2. Oylamada referandum sayısına  ulaşabilmek için İYİ PARTİ, HDP  veya  CHP’ den  yeterli sayıda  Milletvekilinin  desteğini almaya  ihtiyaç var.  CHP ve  İYİ PARTİ  kuvvetlendirilmiş  parlamenter sisteme  dönmeyi  ön koşul olarak ortaya  koyuyor. AKP   ve MHP kurmayları ise bunu şimdiden reddediyorlar. Bu durumda  anlaşma  olasılığı gözükmüyor. 

4-  Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir. Dikkat edilecek  olursa  sunar demiyor, sunabilir diyor… ( Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür.) 

 

5-   Buraya   kadar olan süreç nasıl işleyecek?   Eğer Meclisin kabulü ile   sonuçlanırsa kısa  sürede olabilir. Ancak  anlaşmazlık halinde meclise  gelen tasarı kabul için yeterli oyu alamaz ise Cumhurbaşkanı  2. Kez  görüşülmek üzere   Kanunu  meclise  gönderir.   Referanduma  gitmek için gerekli  olan üçte iki oranında kabul  oyu alamıyorsa reddedilmiş oluyor ki, bu süreç de uzun sürmez. 

    

6-   Şayet Referandum  süreci başlarsa onun için de  kabulünden sonra   geçmesi  gerekli,  bağlayıcı nitelikteki yasal süreler işleyeceğinden  bu süreç bir yıla  yakın bir zamanı bulur. 

 

7-    Mecliste  reddedilmesi  yada  Cumhurbaşkanının 2. Kez  görüşülmek üzere Meclise iade etmesi durumunda    kabul veya  Referandum için  gerekli olan 2/3  oranında oyu alamazsa   teklif reddedilmiş olur.  

        

          Bu durumda   İktidarın durumu ne  olur ?  Kanaatimce    bir anda ortaya  atılan   Anayasa  tartışmasının   arka  plandaki amacı süre kazanmaktır.  Çünkü Ülkede  gelişen ekonomik ve  siyasi olaylar, yapılan veya  yaptırılan kamu oyu  yoklamaları  erken  seçimi zorlamaktadır.  Araya  Anayasa  tartışma  sürecini koymak,  süreyi  uzatıp zaman kazanabilmek  için  tercih edilecek  en iyi siyasi  manevradır. 

   

8-   Meclise reddedilmesi ya da referandum oylama  sonucu  iktidarın isteğinin  aksine  RED  olarak çıkarsa, İktidarın durumu fevkalade  güçsüz  hale  gelir.   O zaman da  Referandum  sonuçlarını gerekçe göstererek,  halkın isteği doğrultusunda, hukuka uygun  ve  demokratik bir davranış sergiliyoruz  söylemiyle   erken seçime  gitmek zorunda  kalabilirler. Ancak  bu arada  kazandıkları süre ile seçimlerin  normal süresine  bir yıldan az bir süre  kalır ki, bunu da mazeret olarak sunup 2023’e  kadar iktidarda  kalmayı planlayabilirler. 

 

Şimdilik yapabileceğimiz değerlendirme bu şekildedir. Gelişen olaylara  göre yeni değerlendirmelerde bulunabiliriz…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

# AKP
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL