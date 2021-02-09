Hiç yoktan ortaya çıkan yeni bir anayasa tartışması çıktı. Ülke gündemindeki bütün sıkıntıları unutturmak, gündemi değiştirmek için esaslı bir konu… Ne olur, süreç nasıl işler?

1- Partilerin meclisteki milletvekili sayısına bakılmaksızın eşit olarak temsil edileceği bir komisyon oluşturulur. ( Geçmişte örneği var) Bu komisyonda bir metin üzerinde uzlaşılırsa, meclise sunulur kabul için yeterli olan 400 oyu alırsa Anayasa değişikliği kabul edilmiş olur. Kısa sürede olabilir. Bir önceki Anayasa değişikliği öncesinde bu yola gidilmiş, Komisyonda anlaşma sağlanamayınca CHP komisyondan çekilmiş idi.

2- Akabinde, AKP-MHP anlaşmak suretiyle Anayasanın bu gün yürürlükte olan hale gelmesinin taslağını hazırlayarak TBMM ne getirdiler. Meclis’e getirmek konusunda yeterli sayıları vardı. Hatta AKP’nin dahi tek başına var. (Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür )

3- T.B.M.M. oylamasında 400 Kabul oyu gerekir. Ancak bu Gün AKP + MHP+BP nin toplam oy sayısı 330. Yani Yetersiz. Bu durumda gerekli olan kabul veya 2. Oylamada referandum sayısına ulaşabilmek için İYİ PARTİ, HDP veya CHP’ den yeterli sayıda Milletvekilinin desteğini almaya ihtiyaç var. CHP ve İYİ PARTİ kuvvetlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeyi ön koşul olarak ortaya koyuyor. AKP ve MHP kurmayları ise bunu şimdiden reddediyorlar. Bu durumda anlaşma olasılığı gözükmüyor.

4- Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir. Dikkat edilecek olursa sunar demiyor, sunabilir diyor… ( Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür.)

5- Buraya kadar olan süreç nasıl işleyecek? Eğer Meclisin kabulü ile sonuçlanırsa kısa sürede olabilir. Ancak anlaşmazlık halinde meclise gelen tasarı kabul için yeterli oyu alamaz ise Cumhurbaşkanı 2. Kez görüşülmek üzere Kanunu meclise gönderir. Referanduma gitmek için gerekli olan üçte iki oranında kabul oyu alamıyorsa reddedilmiş oluyor ki, bu süreç de uzun sürmez.

6- Şayet Referandum süreci başlarsa onun için de kabulünden sonra geçmesi gerekli, bağlayıcı nitelikteki yasal süreler işleyeceğinden bu süreç bir yıla yakın bir zamanı bulur.

7- Mecliste reddedilmesi yada Cumhurbaşkanının 2. Kez görüşülmek üzere Meclise iade etmesi durumunda kabul veya Referandum için gerekli olan 2/3 oranında oyu alamazsa teklif reddedilmiş olur.

Bu durumda İktidarın durumu ne olur ? Kanaatimce bir anda ortaya atılan Anayasa tartışmasının arka plandaki amacı süre kazanmaktır. Çünkü Ülkede gelişen ekonomik ve siyasi olaylar, yapılan veya yaptırılan kamu oyu yoklamaları erken seçimi zorlamaktadır. Araya Anayasa tartışma sürecini koymak, süreyi uzatıp zaman kazanabilmek için tercih edilecek en iyi siyasi manevradır.

8- Meclise reddedilmesi ya da referandum oylama sonucu iktidarın isteğinin aksine RED olarak çıkarsa, İktidarın durumu fevkalade güçsüz hale gelir. O zaman da Referandum sonuçlarını gerekçe göstererek, halkın isteği doğrultusunda, hukuka uygun ve demokratik bir davranış sergiliyoruz söylemiyle erken seçime gitmek zorunda kalabilirler. Ancak bu arada kazandıkları süre ile seçimlerin normal süresine bir yıldan az bir süre kalır ki, bunu da mazeret olarak sunup 2023’e kadar iktidarda kalmayı planlayabilirler.

Şimdilik yapabileceğimiz değerlendirme bu şekildedir. Gelişen olaylara göre yeni değerlendirmelerde bulunabiliriz…