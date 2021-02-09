Yerel medyaya sahip çıkmak kimin görevi?

Gazete okumak benim için bir yaşam biçimidir.

Tatilde bile ihtiyaç önceliğim gazetedir.

Yalnızca benim görüşlerime uygun gazeteleri değil, tüm gazeteleri önce internet ortamında gözden geçiririm.

Her gün 4 ya da 5 gazete okuyor, sonra yazılarımda alıntı yapacağım önemli haber ve köşe yazılarını kesip “kupür çalışması” yapıyorum.

“Ben gazeteciyim” diyen her insanın öncelikle “bilgi sahibi” olması gerekir, diye düşünüyorum.

Geçenlerde, Gölcük çıkışındaki bir özel hastanede tahlil ve muayene işimiz vardı. Tahlil sonuçlarını beklerken gazetelerimi almak istedim. Yürüyerek geniş bir çevrede gazete aradım ama gazete satışı yapan bir yer bulamadım!

- Bu çevredeki insanların gazeteye ihtiyaçları yok mu? Diye düşündüm.

Sonra, gazete okuma alışkanlıklarının hızla düştüğü gerçeği geldi aklıma!

Evet, şu bir gerçek ki; artık İnternet gazeteciliği, basılı gazeteciliğe göre daha fazla ilgi görüyor.

Hemen her gazetenin internet ortamında bir sayfası var.

Ama, basılı gazetenin yeri dolmuyor.

Bu arada yerel medyanın yaşadığı sıkıntıları düşündüm;

Geçmiş yıllardaki gibi baskı ve satış yok.

Reklam gelirleri de yeterli değil.

Bu nedenle diledikleri kadar muhabir istihdam edemiyorlar. Ücretler de tatmin edici değil sanıyorum.

Öte yandan, üniversitelerimizin İletişim Fakülteleri sürekli ve ihtiyacın da ötesinde mezun veriyor.

Ülkemizde işsizlik en büyük sorun.

Günde 4-5 belki de daha fazla ekmek tüketen ve bir lira ucuza ekmek alabilmek için büyük kentlerde Halk Ekmek kuyrukları oluşturan insanlarımız var.

Ne yazık ki, bu ülkede çalışan nüfusun yüzde 43’ü asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip.

Ekmek ve karın doyurmak önceliği olan insanlar nasıl gazete alsın da okusun, bilgilensin?

İşte bu noktada, birilerinin yerel medyaya sahip çıkması, destek vermesi gerekir.

“Halkın bilgilenme hakkı” temel bir “İNSAN HAKKI” dır.

Yerel halkın güven ve oylarıyla, “HALKA HİZMET VERMEK” üzere göreve gelen belediye yönetimlerimiz, yerel medyaya elle tutulur destek vermekle yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğü yerine getirirken, “bana yakın, bana karşı” diye bir ayrım da yapmamalıdırlar.

Bu kentin her köşesinde; köylerinde, mahallelerinde bu kent insanlarının yerel gazetelerimize ulaşma olanağı olmalıdır.

Bu “sahip çıkma” çabasına Kocaeli Sanayi Odası, Ticaret Odalarımız, Meslek Odalarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız da katkı vermelidirler.

Bir ülkenin “GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ” öncelikle “kitap ve gazete okuma düzeyi” ile ölçülür.

Yerel medya, bir kentin “YEREL BELLEĞİDİR.”

Yerel medyaya sahip çıkalım…