Erdoğan, Boğaziçi öğrencilerine “Aferin size” demeli

İnternet, çok “lanet” bir şey.

Kim ne söylerse, anında kaydediyor.

Yaa ben söylemedim, öyle değil de böyle söylemiştim, kurtuluş yok!

Ne zaman, nerede, saat kaçta, ne söylediysen, hepsi kayıtta.

Bu durum, en çok iktidardaki siyasetçileri zor durumda bırakıyor.

Günün havasına ve esen rüzgâra göre ölçmeden biçmeden sallıyorlar, sonra da rüzgârın yönü değişince zor duruma düşüyorlar.

Bir örneğini bugünlerde yaşıyoruz.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs 2015’te gençlere şöyle sesleniyor:

“Sakın kula kul olmayın. Sakın makam mevki sahiplerinin önünde eğilmeyin. İster cumhurbaşkanı, ister başbakan, ister para babaları olsun; şunu bilelim ki, bunların önünde eğilmek, dalkavukluğu getirir ve bu milletin gençlerine asla dalkavukluk yakışmaz. “

Erdoğan, Mayıs 2017’de ise “arzuladığı gençliği” şöyle tarif ediyor:

“Bize sorgusuz sualsiz itaat eden bir gençlik değil, neyi niçin savunduğunu bilen bir gençlik lazım.”

Erdoğan’ın bu sözlerini geçenlerde eski Basın Danışmanı Akif Beki çıkarıp yazdı.

Şimdi gelelim günümüze…

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, Erdoğan’ın bu sözlerine ters düşen bir davranışı var mı?

Erdoğan, diyor ki, “Sakın kula kul olmayın!”

Boğaziçili öğrenciler de, Erdoğan’ın sözünü tutarak “kula kul” olmuyorlar.

Erdoğan, diyor ki, “Sakın makam mevki sahiplerinin önünde eğilmeyin. İster cumhurbaşkanı, ister başbakan, ister para babaları olsun; şunu bilelim ki, bunların önünde eğilmek, dalkavukluğu getirir ve bu milletin gençlerine asla dalkavukluk yakışmaz.”

Boğaziçili öğrenciler de, Erdoğan’ın sözünü tutarak, cumhurbaşkanın önünde dahi eğilmiyorlar, kimseye dalkavukluk yapmıyorlar.

Bana göre, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri “tam Erdoğan’ın istediği gibi” davranıyorlar.

Erdoğan, bu öğrencilerimize neden kızıyor ki?

“Aferin size” demesi lazım!

Siyasette “vefa” mı, “çıkar” mı?

Geçenlerde CHP’den 3 milletvekili istifa etti.

İkisini tanımam, ama Mehmet Ali Çelebi sebep ne olursa olsun, tek kelimeyle “ayıp” etti.

*Mehmet Ali Çelebi, ordu mensubu ve “kumpas” mağduruydu.

*41 ay cezaevinde hapis yattı.

*Cezaevinde evlendi, şahidi Kemal Kılıçdaroğlu idi.

*Cezaevinden çıktı, ordudan ihraç edildi, işsizdi, Kemal Kılıçdaroğlu onu aldı İzmir’den “milletvekili” yaptı.

Ve biliyorsunuz, Mehmet Ali Çelebi diğer iki isimle birlikte “Muharrem İnce’nin safına katılmak üzere” CHP’den istifa etti.

Hem de istifa gerekçesini anlatırken “saray ağzını” kullanarak…

Bu istifa insanın aklına ister istemez, siyasette “vefa” mı, “çıkar” mı sorusunu akla getiriyor.

Terörist olmayanlar parmak kaldırsın!

Geldiğimiz noktada…

Öğrenciler, terörist.

Esnaf, terörist.

Eleştiren gazeteciler, terörist.

Farklı düşünen siyasetçiler, terörist.

İktidardakiler o kadar geniş kesimi terörist ilan etti ki, “Terörist olmayanlar parmak kaldırsın” demekten başka çare kalmadı.

Bir siz eksiktiniz

İyi Parti’den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile İyi Parti’den ayrılan Adana Milletvekili İsmail Koncuk da “parti kurmaya” karar vermiş.

Gelen haberler bu yönde…

Duyunca, “Bir siz eksiktiniz” diye tepki verdim.

Güzel ülkemde ne de çok horoz varmış!