Hastayı MR cihazında unutan hastane…

Daha önceleri, ameliyat sırasında hastanın karnında makas unutanı duydum, yine hastanın vücudunda bez unutanı da duydum ama hastanın bütününü bir cihazın içinde unutanı ilk defa duyuyorum.

Sedat Karagöz isimli vatandaşı MR cihazına bağladıktan sonra cihazda unutulmuş. MR cihazında unutulan Karagöz, başından gecen olayı şöyle anlatıyor; “ 10 Ocak 2021 tarihinde saat 18.00 de VM MEDİKALPARK KOCAELI HASTAHANESİNDE Beyin MR’ı çekilmek üzere randevum vardı. Saat 17:45 te girmiş olduğum MR cihazından operatörün beni cihazın içinde unutması nedeni ile tam 50 dakika sonra zorlanarak ve sürünerek kendi imkânlarımla 18:35 de çıktım. İçerideyken yaşadıklarımı anlatmam mümkün değildir. Kafama bağladıkları kaskı elle çıkartamayınca çok panik yaptım. Çıktığımda tansiyonum yükselmiş, yarı baygın ve terlemiş vaziyette sedyenin üzerinde 5 dakika oturup yüksek sesle seslendim ancak etrafta hiç kimse yoktu. Operatörün MR cihazını çalıştırmış beni bırakıp gitmiş olduğunu anladım, koridora çıktım seslenmeye devam ettim yine kimse yoktu. En dış koridora çıktığımda bir hemşirenin beni görmesiyle derdimi anlattım, beni unutup giden operatörü ve gece yöneticisini aradı. Geldiklerinde beni tekerlekli sandalye ile acil servise götürdüler. Orada bir müddet müdahale edip dinlendirdiler. Yaşadıklarım kabul edilebilir bir vaka değildir. Konuyu CİMER’e de yazdım ve konunun takipçisi olacağım.

Gölcük Esnaf Odası Başkanından çağrı

Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman, “İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi içerisinde birçok kişi, evinden çıkmadan internet üzerinden alışveriş yapmaya başladı. Daha öncesinde de var olan fakat bu dönemdeki gibi çok tercih edilmeyen internet üzerinden alışverişlerde, çoğunlukla giyim, hediyelik eşya gibi ürünler alınmaktaydı. Pandemi dönemi içerisinde gıda alışverişleri de diğer alışverişler gibi oldukça arttı”

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde halkımızın çok dikkatli olması gerekir. Dürüst satıcıların olduğu bu ortamda dolandırıcıların da kol gezdiğini unutmamalıyız. Doğal, organik gibi sözler kullanarak halkı çekmeye çalışan bu kişiler, sosyal medyada basit bir hesap oluşturarak satışlarını yapmaya başlıyor. Ücret alındıktan sonra bu tür kişileri bir daha bulamıyoruz. Halkımız, pandemide sokağa çıkmaktan çekindiği için bu tür alışverişlere yoğunluk gösteriyor ama birçok durumda halkımız, dolandırıcılar sebebiyle mağdur oluyor” ifadelerine yer verdi.

Körfezli çocuklara müjde Janjan Toys körfeze geliyor

Pilsan ve Ümit Bisiklet ana bayisi Janjan Toys Kartepe 24 Şubat çarşamba günü açılacak ve açılışa özel yüzde 35'e varan indirimler uygulanacak. Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde eski Albaraka Türk Bankası Körfez Şubesi’nin bulunduğu binada açılışı yapılacak olan Janjan Toys, 400 metrekarelik alanda hizmet verecek. Kartepe’nin ardından ikinci mağazasını Körfez’de açan Janjan Toys’ta 5 bin çeşit oyuncak bulunacak. Hobi ve zeka oyuncaklarının bulunacağı mağaza açılış gününe özel tüm ürünlerde farklı indirim kampanyaları düzenlenecek. Yüzde 5'ten yüzde 35'e kadar açılış gününe özel indirimli ürünlerin satışı yapılacak.

Pandemi dönemi ufkumuzu açtı

Pandemi nedeniyle kısıtlanan ticari hayat artık boyut değiştirmeye başladı. Bir yıl önce yerel yönetimlerin alışveriş sitesi kurması önerilseydi belki çok saçma gelecekti ama artık yeril yönetimler üreticiler için pazar arayışına girdi. İlk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOMEK Sepetini açtı, şimdi ise İzmit Belediyesi, İzmit Çarşısı alışveriş sitesini açtı. Pandeminin getirdiği olumsuz koşulların aşılması için hayata geçirilen bu iki proje ticaretin canlandırılması için atılan iki önemli adım oldu. Belli bir limite kadar vergi muafiyeti sunan alışveriş siteleri, aynı zamanda kentimizin markaları haline geliyor.

Bugün mağaza sayıları az olabilir ancak zaman geçtikçe her iki site de kentin en önemli pazarları haline gelecek. İnternet üzerinden alışveriş yapmaya alışan toplum, KOMEK Sepeti’ni de, İzmit Çarşısı’nı da aktif olarak kullanacak. Belki bu iki site il dışına da ürün ve hizmet satabilecek. Yeni çağa ayak uyduran belediyelerimizi kutluyorum.