Adapazarı Ekspresi’nin faaliyete geçmesini İSTİYOR MUSUNUZ?

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Murat Kürekçi, şu sıralar yeni bir kampanyaya başladı…

Adapazarı-Kocaeli- İstanbul arasında Adapazarı Treni’nin yeniden faaliyete geçmesini istiyor…

Adapazarı ekspres, yaklaşık 8 yıl öncesinde günde 7 vagonlu tenler ile 24 sefer yapıyordu… Toplam 31 tren istasyonunda hizmet veriyordu…

Yıllık ortalama 5 milyon civarında yolcu taşıyordu…

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“Adapazarı Ekspresi faaliyetlerine yeniden başlasın” diyen İKK Sekreteri Murat Kürekçi, “Otobüs seferleri devam etmesine rağmen daha ekonomik ve gerek sağlık, gerekse ulaşım açısından güvenli yolculuk yapma imkânı sağlayan Adapazarı Ekspresi seferlerine hala başlamamıştır.

TMMOB'nin yerel birimleri ile Sakarya ve Kocaeli halkının defalarca dile getirdiği Adapazarı Ekspreslerinin faaliyet dışı olmasına yönelik yetkililer sessizliklerini korumaktadırlar.

Bu kez, TMMOB Yerel birimlerimiz ile vatandaşlar olarak, Adapazarı Ekspresi Bölgesel Trenlerinin pandemi koşullarına uygun şekilde yeniden başlatılmasına, kapalı durakların yeniden kullanıma açılmasına dair "TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı"na TCDD Kurumsal linkinden, elektronik posta, faks veya posta yoluyla dilekçelerimizi ileteceğiz.

Daha halkçı, güvenilir, konforlu ve ucuz maliyetli olan bu talebimizin sonuna kadar arkasında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” dedi…

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TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Murat Kürekçi ve ekibi, bu işi sıkı tutuyor…

Halkın TCDD TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE (Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı), başvurması için örnek dilekçeler hazırladı…

Adapazarı Ekspresinin yeniden faaliyete geçmesi için her gün telefon alıyoruz, birçok kez bu konuyu gündeme getirdik…

Ama oralı olan olmadı…

Kürekçi, örnek dilekçe hazırladı, dilekçenin nerelere gönderileceğiyle ilgili bilgi aldı.

Siz de Adapazarı Ekspresinin yeniden faaliyete geçmesini istiyorsanız, dilekçeyi doldurup, belirtilen adreslere gönderin.

İŞTE DİLEKÇENİN GÖNDERİLECEĞİ YERLER

“TCDD TAŞIMACILIK AŞ Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı”na muhatap dilekçe metnini aşağıda belirtilen 5 alternatif iletişim yönteminden birini tercih ederek iletebilirsiniz. Dilekçenizin kayıt tarih ve sayısını saklayarak, sonrasında dilekçeye TCDD tarafından verilecek cevabı takip edebilirsiniz.

1. https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/iletisim linkinden Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi tıklayarak,

2. yolcudairesi@tcddtasimacilik.gov.tr elektronik posta adresinden,

3. 0312 311 13 06 numaraya Faks yoluyla,

4. TCDD TAŞIMACILIK AŞ Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı TCDD Ek Hizmet Binası TCDD 2. Bölge Behiçbey Tesisleri DATEM Binaları A Blok Anadolu Bulvarı Behiçbey - Yenimahalle/ANKARA adresine posta yolu ile,

5. Bölge Müdürlüklerine ise elden iletebilirsiniz.

İŞTE ÖRNEK DİLEKÇE

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı)

Bilindiği üzere Adapazarı-Kocaeli-İstanbul arasında Adapazarı Treni’ni kullanan binlerce kişi hala bu imkândan faydalanamamaktadır. Yaklaşık 8 yıl öncesinde Adapazarı-Haydarpaşa arasında Adapazarı Treni günde 7 vagonlu tenler ile 24 sefer yapmakta ve 31 tren istasyonunda hizmet vermekteydi. Kayıtlardan toplamda, 2010 yılında %120 kapasiteyle 5.111.923 yolcu, 2011 yılında %116 kapasiteyle 5.128.026 yolcu taşındığı bilinmektedir. En son hizmet verdiği dönemde ise tren vagon sayısı 7’den 4’e, sefer sayısı 24’ten 10’ a ve hizmet verdiği tren istasyonu sayısı 31’den 10’a düşürülmüştür (Derbent, Köseköy, Kırkikievler, Tavşancıl, Diliskelesi ve en önemlisi Haydarpaşa tren istasyonları halen faaliyette değildir). Pandemi gerekçesiyle 30.03.2020 tarihinden itibaren hizmeti durdurulan Adapazarı Ekspresi trenlerinin günlük yolcu taşıma kapasitesinin (tek yönlü)168 vagondan 40 vagona (%76) düşürülmesiyle nüfus ve hareketlilik artmasına rağmen yolcu sayısında çok büyük düşüşler yaşanmıştır.

Bu defa, Adapazarı-İstanbul arasında sefer yapan Adapazarı Ekspresi tren seferlerine Genel Müdürlüğünüzün ‘’ülkemizde ve dünyada koronavirüsün salgın halinde yayılmasının önlenmesi için sosyal temasın azalması nedeniyle işletilmekte olan ana hat ve bölgesel trenlerin yolcu sayısında önemli düşüşler yaşanmaktadır. Bu nedenle mücbir sebep sayılarak 30.03.2020 tarihinden itibaren belirtilen tren seferlerinin ikinci bir emre kadar iptali planlanmıştır’’ denilerek son verilmiştir.

Ancak daha sonra alınan kararla Ulaşımda uygulanan %50 yolcu kısıtlaması kaldırılmış ve aynı hattı kullanan YHT seferleri başlatılmıştır. Otobüs seferleri de devam etmesine rağmen daha ekonomik ve güvenli yolculuk yapma imkânı sağlayan Adapazarı Ekspresi seferlerine başlanmamıştır.

YHT seferleri durak sayısının sınırlı olması ve bilet ücretinin yüksekliği nedeniyle; karayolu ulaşımı ise yol açtığı çevre kirliliği, trafik güvenliği ve maliyeti nedeniyle Adapazarı Ekspresi’nin sağladığı ekonomik ve güvenli ulaşımı sağlamamaktadır.

Anayasal hak olan seyahat etme özgürlüğü kapsamında ve kamusal bir hak olan ekonomik ve güvenli ulaşım hakkına sahip olmak için, kapalı durakların yeniden kullanıma açılmasını; vagon ve sefer sayıları artırılmış Adapazarı Ekspresi Bölgesel Trenlerinin pandemi koşullarına uygun şekilde yeniden başlatılmasını tarafınızdan talep ederim.

Saygılarımla.…../……./2021

İsim-Soyisim : İmza : Adres, İlçe/İl :

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Anne Taksi’si Avcılar’a örnek oldu

İzmit Belediyesi’nin, sosyal belediyecilik anlayışı ve toplum sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında, sosyo-ekonomik durumu olmayan vatandaşlara yönelik başlattığı “Anne Taksi” projesi Avcılar Belediyesi’ne örnek oldu. Avcılar Belediyesinin, İzmit Belediyesinden ilham aldığı “Bebek Taksi” uygulamasıyla İzmit’te olduğu gibi Avcılar’da doğum yapan her anne hastaneden evine ücretsiz olarak rahatça ulaştırılacak. Daha önce, Fethiye Caddesi’nin yeniden düzenlemesi için İzmit Belediyesi tarafından halka sorularak oluşturulan yarışma da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim Meydanı için gerçekleştirdiği yarışmaya örnek olmuştu.

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İç tehditlere karşı alınması gereken 5 siber güvenlik önlemi

Dikkatsiz çalışanlar, siber saldırılara karşı şirketleri zor durumda bırakıyor. Yapılan anketlere göre şirketlerin %55’i, siber güvenlik bilinci eksikliğinin kendileri için en büyük risk olduğuna inanıyor. Uzaktan çalışma dönemi nedeniyle şirketlerin daha da dikkatli olması gerektiğini aktaran Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, çalışan eğitimini ve farkındalığını artırmanın bir öncelik olduğunu belirtiyor.

Alınabilecek 5 etkili siber güvenlik önlemi:

1. Geçici değil, kalıcı bir uzaktan çalışma politikası oluşturun.

2. VPN kullanımını ya da MFA’yı çalışanlara zorunlu kılın.

3. Sosyal mühendislik saldırılarına karşı çalışanları eğitin.

4. Çalışanlarınızı izleyin.

5. Erişim kısıtlamaları ve kontrolünü sıkı tutun.

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Türkiye'de saatte kaç kişi sigara nedeniyle ölüyor!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her yıl 4,9 milyon kişinin, sigara nedeniyle oluşan hastalıklar yüzünden yaşamı sona eriyor. 2025 yılında bu rakamın 10 milyona çıkması bekleniyor. Bu rakamın 7 milyonunun Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde olacağı belirtiliyor. 1.25 milyar sigara tiryakisi olan dünyada, bu rakamın 2025 yılında 1.6 milyar kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde sigara içen sayısının % 30’larda olduğu ve 17 milyon kişinin bağımlı olduğu iletiliyor. Türkiye’de yılda 100 bin yani günde 300 ve bir saatte 12 kişi sigaranın etkileri nedeniyle zamansız yaşama veda etmektedir.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN PLAN YAPIN!

-Egzersiz yapmak.

-Yürüyüşe çıkmak.

-Sakız çiğnemek.

-Ellerinde bir kalem çevirmek ya da tespih çekmek.

-Bol su içmek.

-Derin nefes alıp vererek gevşeyin.

-Sigara içmeyen arkadaş ve aile fertleriyle zaman geçirin.