O güzel insanları anmak…

Bir kentin tarihsel belleğinde, onuru ve saygınlığı ile yer alabilmek kolay iş değildir.

11 Şubat 1971 günü elim bir trafik kazasında yitirdiğimiz dört güzel insanın bedensel olarak aramızdan ayrılışlarının yıldönümü bugün.

İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan, Belediye Meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel’den söz ediyorum.

Bir esnaf çocuğu olarak her birini ayrı ayrı tanırdım.

Leyla Atakan; iri fizik yapısı içinde son derece ince bir ruh taşırdı.

O’nu, sabahın erken saatlerinde yaptığı bir esnaf gezisinde tanıdım ilk kez. Yalnızca bir belediye başkanı değil, her İzmitlinin “ablasıydı.”

Yaşamının en güzel yılları sosyal yardım kuruluşlarında önemli hizmetlerle geçmişti. Halkın sevdiği ve saygı duyduğu bir insandı.

Adalet Partisi’nin adayı Enver Atafırat karşısında şansı yok sanılıyordu ama halkın gücünü arkasına aldı ve İzmit Belediye Başkanı oldu.

O geceyi ve evimizin karşısındaki demiryolu geçidinden kalabalık bir grup eşliğinde ve tezahüratlarla geçişini anımsıyorum.

O’nun zamanında İzmit cadde ve sokakları asfalt yolu tanıdı.

Kentin çeşitli yerlerinde ÇENESUYU ÇEŞMELERİ kuruldu ve bu çeşmelerden her vatandaş kana kana su içiyor, evlerinin su ihtiyacını karşılıyordu. Temel bir İNSAN HAKKI olan suyun para ile satılmadığı zamanlardı!

Körfez’in son noktasında yapılan dolgu çalışmaları ve Kocaeli Sanayi Fuarı’nın oluşumu da O’nun ve onunla birlikte emek veren değerli yol arkadaşlarının eseridir.

Bir de özel anım var;

Leyla Hanım Belediye Başkanı iken, İzmit Halk Oyuncuları Tiyatro Derneği olarak, Orduevi sinemasında “Buzlar Çözülmeden” adlı oyunu sahneliyorduk. Bizi izlemeye gelen tek kent yöneticisi Leyla Hanımdı

İsmail Kolaylı; mahalle komşumuzdu. Oğlu Kadir’le çocukluk arkadaşı, Nevin’le sınıf arkadaşıydık. Her bayram, eşi ve çocuklarıyla, mahallenin büyüğü olduğu için büyükbabamı ve bizi ziyarete gelirdi. Güleç ve temiz yüzlü, sakin ruhlu ama çalışkan ve yorulmayan bir kişiliği vardı. Kolaylı ailesinin adım adım gelişmesinde temel taşıydı.

Sonra, belediye meclis üyeliğinin yanı sıra Kocaelispor Başkanlığı döneminde “Trabzon-Kocaeli dostluğuna” da emek verdi.

Feridun Özbay; gazetecilik mesleğini seçmiş ve toplumsal yaşamın hemen her alanında yer alan bir “kent gönüllüsü” idi. Sahibi olduğu “Türkyolu-Bizimşehir” gazetesine hemen her gittiğimde karşılaşır, kısa sohbetler yapardık.

Abdurrahman Yüksel, eski Hal binası, yanı şimdiki Belsa karşısında gıda toptancılığı yapardı. O da geniş bir kesimin tanıdığı hem esnaf hem de insan kişiliği ile sevilen biriydi.

Ne yazık ki bu dört insanımızı çok erken ve kahredici bir ihmalin sonucu bir trafik kazasında yitirdik.

Bu acı haberi aldığımda Ankara’da, üniversite yaşamımın ilk aylarındaydım. İçim acıdı, ağladım, onlar için dualar ettim. Ama son yolculuklarına uğurlanırken o muhteşem gün İzmit’te olamadım.

Onlar güzel insanlardı.

Bu kent için doğru ve güzel şeyler yaptılar.

Ödülleri, ailelerine onurlu bir isim bırakmaları ve görev şehitleri olarak bu kentte sonsuza değin saygı ile anılmak oldu.

Görev şehitlerimize saygıyla…