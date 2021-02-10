Üretmezsek kıtlık yaşarız!

Korana virüsü dünyanın her tarafını sarstı.

Bu durum doğayı acımasızca katleden insanlara bir şekilde doğanın biz insanlardan doğurduğu bir virüsle intikamı mıdır nedir bilemem.

Bunu zaman gösterecek.

Şimdilik aşılarımızı olmaktayız.

Virüsün yok olması için dua etmekteyiz.

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Ama ilerisi için hesap edemediğimiz bir gerçek var.

Virüs dolayısıyla dünyamızda insan gücü kısıtlaması oldu.

Tecrübe dolu yaşlılar evlerde tecrit edildiler.

Bunlar zorunlu olarak üretimden ellerini çektiler.

Genç nesillere tecrübelerini aktaramadılar.

İş yerlerine, bağ, bahçe ve tarlalarına gidemez oldular.

Bunların yanında zaruri yasaklamalar bir takım insanların işini-gücünü tam yapamama sıkıntısını doğurdu.

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Oysaki çalışıp üretmek ihtiyaçlarımızı gidermek için kaçınılmaz.

Fabrikalar çalışmalı, iş yerleri ihtiyaçlarımızı karşılamalı.

Tarım alanları ekilip biçilmelidir.

Gıda ihtiyaçlarımızı üreterek karşılamak mecburiyetindeyiz.

Ekmeksiz, meyvesiz, sebzesiz aç durabilir miyiz?

Elbet de duramayız.

Gıdasız kalan vücut zayıflar ve daha başka hastalıklara davetiye çıkarır.

Yaşlılarımız geçmişte yaşadıkları kıtlık günlerini çok iyi bilirler.

Dünyanın çeşitli yerlerinde kıtlık tehlikesine dikkat çekilmektedir.

Şimdiden daha üretim tedbirleri alınmaya çalışılmaktadır.

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Hiçbir ülke kendi halkına yetmeyen gıda maddelerinin başka ülkelere satılmasına izin vermez. Önce kendi toplumunu beslemeyi düşünür.

Bunun için paran olsa dahi gıda maddelerini dışardan satın alamazsın.

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Bu nedenle gıda maddelerini üretmenin tedbirlerini şimdiden almalıyız. Bağlarımız¸ bahçelerimiz, tarlalarımız ekilmelidir.

Güz ekimlerini geçirdik ama baharda ekebileceğimiz çok ürünler var.

Çalışıp, ekip üretmeliyiz. Başkalarına muhtaç olmamalıyız.

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Üstelik bir de kuraklık yaşama tehlikemiz var.

İnşallah yağmurlar zamanında yağar.

Su hayattır.

Yağarsa her şey canlanır.

Susuz yetişen çok ürünlerin de olduğunu bilmeliyiz.

Ekimde bunlara öncelik vermeliyiz.

Tarımla uğraşanlar bunları çok iyi bilir.

Allah milletimizi kıtlıklardan, yokluklardan, hastalıklardan korusun.

Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır.

Ekmeyen biçemez.

Her sahada üretmemiz şart ama gıda maddelerinin üretimine öncelik vermezsek aç yaşayamayacağımızı hesap etmeliyiz.