İlimtepe’de çam kesesi tırtılları ormanları katlediyor, Körfez Orman İşletme Şefliği seyirci kalıyor!

Sevgili okurlar.

Önceki gün Körfez’in İlimtepe Mahallesi’nden çevreye ve doğaya duyarlı bir vatandaş aradı. Ormandaki çam kesesi tırtıllarından şikayetçi oldu…

İlimtepe Mahallesi’ni iyi bilirim…

Zaman zaman İlimtepe Mahallesi’ne gider, oradan Belen’e, oradan da Sevindikli Gölü’ne giderek, bol bol temiz hava alırım…

İlimtepe, ormanlık bir yer…

Güzel bir doğası var…

**

Gelelim asıl konumuza.

Bölgedeki ormanları çam kesesi tırtılları kaplamış…

Ağaçlara büyük zarar veriyorlarmış…

Çam kesesi tırtıllarıyla ilgili internete baktım, tanımaya çalıştım..

İnternette çam kesesi tırtılları ile ilgili şu bilgiler vardı.

ÜREME

Çam keseböceği yumurtalarını 2 veya daha fazla ibreyi birleştirmek suretiyle, genellikle ağacın alt dallarına bir mısır koçanını andırır şekilde dizeler halinde bırakır. Koçanlarda enine 10, boyuna ise 20-30 adet yumurta olmak üzere toplam 150-300 adet yumurta bulunur. Tırtılın iki dönemi vardır. Birincisi yumurtadan çıkışı ile ilk soğukların başladığı ve kışlık keselerini örmeye başladıkları, üçüncü deri değiştirmesine kadar geçen Ekim-Şubat dönemdir. Bundan sonra ikinci dönem başlar. Bu da üçüncü deri değişiminden, krizalitleşme için toprağa inmeye başladıkları zamana kadar geçen dönemdir. Bu dönem­de keseleri ağızlarından salgıladıkları ipeğimsi bir madde ile devamlı takviye ederler. Bu madde ilk zamanlar parlak bir görünümde olup sonra matlaşırlar. Tırtıllar genellikle geceleri beslenirler. Kapalı havalarda gündüz de beslendikleri görülmüştür. Isı 6 °C nin altına düştüğü zaman yuvalarından çıkmazlar.

ZARARLARI

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam keseböcekleri, aslında bir kelebek türüdür ve bu kelebeklerin tırtılları ülkemizdeki orman zararlısı böcekler açısından önemli bir yer işgal etmektedirler. Üst üste birkaç yıl bu zararlının tahribatına uğrayan ağaçlarda boy büyümesi gerilemekte ve hacim kaybı olmaktadır... Çam kese böceğinin tahribatı kış aylarında, yani ağacın gelişme dönemi dışında olduğu için herhangi bir ölüm söz konusu değildir. Ancak yoğun ve arka arkaya birkaç sene devam eden tahribat ağacı zayıf düşürerek kabuk böcekleri ve diğer sekonder zararlıların gelmesine zemin hazırlamış olur.

MÜCADELE

Çamkese böceği ile mücadele yöntemleri kısaca mekaniksel, kimyasal ve bu ikisinin birlikte ele alındığı entegre mücadele ve ayrıca biyolojik mücadele olmak üzere gruplandırılablir.

1- Mekaniksel savaş: Keseleri ağaç üzerinden kesip toplayarak yakma, yumurta koçanlarını toplamak suretiyle yok etmek, krizalitlerini topraktan çıkarıp toplayarak yok etmek ve nihayet keseler içerisine petrol dökmek suretiyle öldürmek şeklinde uygulanır.

2- Kimyasal savaş: Çam keseböceği ile mücadelede en uygun zaman tırtılların l. ve 2. evrelerde, çok küçük ve korumasız olduğu, parazit ve yırtıcıların ise henüz doğada bulunmadığı evrede yapılan ilâçlama kesin netice vermektedir. İlaçlama, yağışsız ,açık mümkünse çok hafif meltemli bir havada yapılmalıdır. Bunun için yerel meteorolojik durum iyi takip edilmelidir. Fakat kimyasal mücadelenin en büyük sakıncası çoğu zaman faydalı böceklerin de yok olmasıdır.

3- Biyolojik savaş: Bu yöntem, gerek yapay olarak üretilen gerekse doğada mevcut organizmaların korunması şekliyle çoğaltılan canlılardan yararlanarak, zararlı böceklerin populasyonunu azalt­mak ve onları zararsız halde baskı altında tutabilmek yöntemidir. Biyolojik mücadelede, virüslerden başlamak suretiyle bakteriler, mantarlar, protozoalar, nematodlar, akar ve örümcekler, binlerce yırtıcı ve parazit böcekler, böcekçil kuşlar da çok özel ve önemli bir yer işgal eder.

VATANDAŞ SORUNU ANLATTI

Yukarıda çam kesesi tırtılları ile ilgili bilgi verdim.

Beni çam kesesi tırtılları ile ilgili arayan vatandaş, olayı şöyle özetledi;

“Mesut Bey.

İlimtepe Mahallesi ormanlık bir alanda.

Gelin görün ki, şu sıralar ormanlardaki ağaçları çam kesesi tırtılları sarmış.

Çam kesesi tırtıllarından kurtulmak için bazı ağaçların dallarını kestim, ama tek başıma çam kesesi tırtılları ile mücadele etmem imkansız. Körfez Orman İşletme Müdürlüğü’nü aradım. Kendilerine durumu izah ettim. Çam kesesi tırtıllarının ağaçlara büyük zarar verdiğini söyledim.

Bana,;

durumun farkındayız.

Kimsayal yönden müdahale edemeyiz, zira diğer böceklere zarar veririz.

Mekanik yönden müdahale edilmesi gerekiyor, bunun için de elimizde yeterince eleman yok” dediler. Yani anlayacağınız Körfez Orman İşletmesi Müdürlüğü, ağaçları çam kesesi tırtıllarına teslim etmiş gözüküyor.

İnternetten araştırdım, çam kesesi tırtılları yiyen kuşlar varmış. Körfez Orman İşletmesi Müdürlüğü madem mekanik olarak müdahale edemiyor, bari Körfez Orman İşletmesi Müdürlüğü, çam kesesi tırtıllarını yiyen kuşları bölgeye getirsin. Gerçekten de ağaçlara çok yazık oluyor. Ağaçların bu şekilde yok olmasına gönlüm razı olmuyor” dedi.

OLAYIN FARKINDALAR, AMA MÜDAHALE YOK

Çevreye duyarlı vatandaşın söylemlerini ve Körfez Orman İşletme Şefliği ile yaptığı görüşmeyi yukarıda size aktardım.

Körfez Orman İşletmesi Müdürlüğü, olayın farkında…

Çam kesesi tırtılları, ağaçları yiyip bitirdiğini biliyor…

Eleman eksikliği nedeniyle müdahale edemediklerini söylüyor…

Yani Körfez Orman İşletme Şefliği, bahane üretiyor…

Körfez Orman İşletme Şefliği, o güzelim ormanları resmen kaderine terk etmiş.

YETKİLİLERE SESLENİYORUM

Körfez Orman İşletme Şefliği’nin yeterli elemanı yoksa, diğer ilçelerden elaman isteyebilir.

Ormandaki ağaçların yok olmasını göz göre göre izlemek, doğru bir davranış değil.

İnsanlar uzaya çıkıyor, biz hala ormanda ağaçları yiyip bitiren çam kesesi tırtılları ile başa çıkamıyoruz…

Buradan Körfez Kaymakamlığına, Körfez Belediyesi’ne, İl Orman Müdürlüğü’ne, Körfez Orman İşletme Şefliğine sesleniyorum…

İlimtepe Mahallesi’ndeki çam kesesi tırtılları istilasını durdurun, ağaçları kaderlerine terk etmeyin.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deva Körfez atakta!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, şu sıralar sık sık ziyaretlerde bulunuyor. Ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyaretleri de basına servis ediyor… Hemen hemen her gün DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanlığı’ndan bir haber geliyor. Anlaşılan, Bozkurt, medyanın gücüne inanıyor.

XXXXXXXXXXXX

Aras, yine güldürdü

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli İl Başkanı ve Genel Başkan Danışmanı Mehmet Aras, salgın hastalığın etkilerini en ağır şekilde yaşayan lokantacı esnafına destek ziyaretinde bulundu. Aras, burada yine kendisine özgü espriyi patlattı. Aras, Kocaeli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Özdemir’e, “Yıllarca bizi siz doyurdunuz. Şimdi sıra bizde” diyerek ekmek hediye etti. Aras’ın bu söylemi, tebessümlere neden oldu.

Xxxxxxxxxxx

Kandemir’e katılıyorum

Gelecek Partisi İzmit İnsan Hakları Başkanı Onur Kandemir, önceki gün uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili bir açıklama yaptı. “Gelin hep birlikte uyuşturucuya geçit vermeyelim. Polisimiz ve jandarmamız ile birlikte bu mücadelenin bir parçası olalım” dedi. Kandemir’e katılıyorum, uyuşturucu kullanımının ilkokul çağına geldiği bir dönemde, herkesin elini taşın altına koyması lazım.

Xxxxxxxxxxxxxx

2020’de 1 milyon 91 bin 143

bebek dünyaya geldi

Ajans Press’in, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 doğum oranları belli oldu. Türkiye’de 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldiği belirlenirken, bu bebeklerin 559 bin 753’ü erkek, 531 bin 390’ı ise kız bebek olarak hayata merhaba dedi. Erkek bebekler içerisinde en çok tercih edilen isim ise 7 bin 540 ile Yusuf oldu. Yusuf ismini de 6 bin 236 ile Miraç,6 bin 222 ile de Eymen takip etti. Kız bebeklerde ise 11 bin 179 ile Zeynep en çok tercih edilen isim oldu. Zeynep’ten sonra 7 bin 316 kız bebeğe Elif, 6 bin 335 bebeğe ise Defne ismi verildi. 2020 yılında sadece tek bir bebeğe verilen isimlerde olurken bu isimler; Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu olarak kaydedildi.