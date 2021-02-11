Tugay Adak’ı  vefasızlık oldürdü!



Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz CHP Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Tugay Adak ardında birçok gözü yaşlı insan bırakırken en önemlisi ‘vefa’ kelimesinin ne denli boş olduğunu bizlere ispatlamış oldu.

Bir insan düşünün inandığı değerlere sıkı sıkıya sahip çevresinde sevilen sayılan ve davasına ihanet etmeyecek kadar gururlu bir yapıya sahip.

Ve bu insanı az da olsa tanıyan ve ona karşı yapılanları çevresindeki en yakınlardan dinleyen biri olarak kulaklarıma inanamadım gerçekten.

Bir söz vardır ‘Her devrim kendi evlatlarını yer’ diye. Bizde bırakın devrimin evlatlarını yemesini ortada bir siyasi zafer yokken bile böyle yapılıyorsa varın gerisini siz düşünün.

Merhum Tugay Adak 2014 yılından itibaren CHP örgütlerinde aktif olarak yer alan bir kişiydi. Partinin sahadaki eli koluydu adeta. Bayrak asar, el ilanı dağıtır kapı kapı gezer inandığı değerleri insanlara ulaştırmaya çalışırdı.

Yine 2014’te bir seçim dönemi partinin bayraklarını asarken dengesini kaybetti ve ölümden döndü. Görme yeteneğini yüzde otuz oranında kaybetti.

İşte vefasızlık denen kavram tam da burada devreye girmeye başladı. Konu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ulaştığında hemen hastaneye gitti.

Yanında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekilleri Haydar Akar ile Tahsin Tarhan vardı. Kılıçdaroğlu ekonomik durumundan haberdar edildiğinden ‘ Bu gencimize gereken ne varsa yapalım, ev alalım’ dedi.

Peki sonra ne oldu derseniz? Aradan geçen 7 yıl zarfında bırakın ev almayı kendisine uygun bir iş dahi veril(e) medi.

Üstelik Kılıçdaroğlu’nun o meşhur adalet yürüyüşü sırasında Tugay Adak konusu tekrar önüne getirildi. CHP’nin önde gelen isimlerinden ve gençlik kollarında yıllarca görev almış Bülent Sadıkoğlu, Kılıçdaroğlu’na konuyu arz etti.

Siyasi görüşünü beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak Kılıçdaroğlu konuyu savsaklamadı ve üstüne gidilmesini istedi. Orada bulunan partililerin ifadesine göre ‘bu arkadaşımızla ilgilenilmedi mi hala derhal arkadaşımızla ilgilenilsin’ demiş üstüne basa basa!

Genel başkanın her sözünü emir telakki eden zevat, nedense böyle bir sözü kulak ardı etti ve umurlarında bile olmadı.

Ancak gel zaman git zaman CHP Kartepe ilçe örgütü kendisini meclis üyesi seçtirerek bir nebze olsun vefa örneği sergilemek istediler. Babası bir suçtan dolayı hapiste olan bu genç arkadaşımız hem ailesini geçindirmek hem de partisine olan sadakatini sürdürmek istiyordu.

Partisine öyle sadıktı ki gözünü kaybettiğinde partisi aleyhine konuşması için o dönem kendisine beş yüz bin lira para teklif edildiğini ancak bunu hiç düşünmeden reddettiğini söylediler.

Ve yine Kartepe Belediye Başkanı üstelik AK Partili olan Mustafa Kocaman, Adak’ın bu durumundan dolayı kendisine iş teklifinde dahi bulundu. Dedik ya davasına inançlı ve sadık bir insandı diye. Bunu kabul etmem mümkün değil deyip teşekkür edip kestirip attı.

Elbette ki Tugay Adak’ın intiharı gerek sevenleri gerekse başta Kartepe olmak üzere bu kenti çok üzdü.

Hiçbir intihar şu veya bu gerekçelere sığdırılamaz elbette. Ancak intihar eden sağlıklı bireylere bakıldığında bağlı olduğu toplumdan beklentilerini karşılayamamış olmaları sizce de tesadüf mü?

Burada değinilmesi gereken bir husus daha var. Tugay Adak’ın cenazesinde yaşananlar.

CHP ‘li birçok üst düzey isim başta milletvekili Haydar akar ve Tahsin Tarhan olmak üzere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e gösterilen tepki.

Öyle ki hepsinin çelenkleri ya parçalandı ya da gözlerden uzak edildi. Gösterilen sözlü tepkiler ise cabası.

Gençlik teşkilatlarından edilen istifalar da gösteriyor ki partinin gençleri sadece birilerine hizmet eden bir topluluk olarak görülüyorlar.

Onların ne sağlıkları ne ailevi problemleri ne de başka sorunları kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa kendi ikballeri ve değerleri.

Ancak ismi geçen bu CHP’li isimler başta olmak üzere aynı zihniyette olanların bilmeleri gereken bir husus var ki o da şu.

Bir davayı sürdürülebilir kılan iki temel esas vardır.

Birisi fikri zemin diğeri ise o fikri zemin için gerekirse canını dahi verecek fedailer yani sadıklar…

Görünen o ki bizdeki siyasi partilerin hepsinde iyi kötü bir fikri altyapı var.

Ancak o fikir için hayatlarını dahi feda edebilecek isimlere sahip olmakta zorluk var.

Onun önündeki en büyük engelde işte bu vefasızlık örneğidir ki bir davaya edilebilecek en büyük ihanettir vefasızlık.

Tıpkı Tugay Adak’ta olduğu gibi.