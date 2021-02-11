Türkiye, işte böyle soyuluyor

Döviz çıktı, döviz indi…

Faiz çıktı, faiz indi…

Türkiye’de “ekonomi” denince bunlar akla geliyor.

Vatandaşın aklı fikri “faiz” ve “döviz”de.

Sadece vatandaşın değil, Ankara’daki muhteremler de sabahtan akşama faiz ve döviz konuşarak ekonomiyi yönettiklerini sanıyorlar.

Siz, onların hiç “üretimden ve ihracattan” söz ettiklerini duydunuz mu?

Kafayı takmışlar faiz ve dövize, her gün bu iki sihirli sözcükle ilgili senaryo yazıyorlar.

İndiriyorlar, çıkarıyorlar…

Çıkarıyorlar, indiriyorlar…

Tıpkı “tahterevalli” gibi.

Yıllardır yaptıkları bu!

Ve bu “tahterevalli” oyunuyla ülkeyi soyduruyorlar.

Türkiye ne yazık ki, “faiz-döviz” sarmalına girdi.

Tam “tefeci faizi” kıskacında.

“Ekonomiden iyi anlarım” diyenlerin ülkemizi getirdikleri nokta, tam bir bataklık.

Türkiye, bakın nasıl soyuluyor?

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen, “soygunun denklemini” şöyle özetliyor:

“Örneğin; 9 Kasım 2020’de 1 milyon Euro dövizini 10 liradan Türk Lirası’na çeviren bir para sahibini düşünelim… Bu hesapla 10 milyon Türk Lirası oluyor. Yatırımcı 10 milyon lirasını yüzde 17 faizle 365 gün faizde tuttuğu takdirde, 1 milyon 723 bin 611 lira kazanç elde ediyor. Yatırımcı toplam 11 milyon 723 bin Türk Lirasını bugünlerde geçerli olan kur (8.50) üzerinden Euro’ya yeniden çevirdiğinde, eline tam 1 milyon 379 bin Euro geçiyor. Nasıl ama, 1 milyon Euro bir yıl sonra tam 1 milyon 379 bin Euro oluyor. Yüzde 30’ün üzerinde olağanüstü bir faiz.”

Haluk Pekşen’in “soygun denklemi” böyle.

Bu denklemi ne zaman uygularsanız uygulayın, bu zihniyet ülkeyi yönetmeye devam ettiği sürece, sonuç değişmez.

Rakamlar değişir, azalır çoğalır, ama soygun devam eder.

Devletin soyulduğunu, devleti yönetenler bilmiyor mu?

Elbette biliyorlar, ancak öylesine zor durumdalar ki, yapacakları bir şey, başvuracakları başka bir yol yok.

Ülkemizin soyulması için “sıcak para” kapısını ardına kadar açtılar.

Son günlerde döviz kurlarının düşmesinin tek nedeni bu!

Türkiye’yi soymak için dışarıdan bol döviz geliyor, arz fazla, bu nedenle de kurlar düşük.

Millet olarak çok çalışmak, çok üretmek, artı değer yaratmak ve çok ihracat yapmaktan başka kurtuluş yolumuz yok.

“Faiz ve kur oyunlarıyla” ülkeyi yönetmek mümkün değil.

Bugüne kadar yönetmeye kalktık, sonuç ortada!

Geçti o devir

Ben büyüğüm.

Büyük sözü dinleyeceksin…

Biat edeceksin…

Örf, adet, geleneklere uyacaksın…

Her şeyi ben bilirim.

Her şeyden ben anlarım.

Ben söyleyeceğim…

Sen yapacaksın.

Böyle bir Türkiye yaratılmak isteniyor.

Ama geçti o devir!

Ne kadar “cahil” ve “yoksul” bırakılırsa bırakılsın, halk artık eski halk değil!

Olup biten her şeyi görüyor.

“İstisnalarla” ülke yönetmenin adı

“İstisna”, en sinir olduğum sözcüklerden biridir.

“Farklı” tutulma…

“Ayrı” tutulma…

Örneğin, pandemi nedeniyle “sokağa çıkma yasağı” konur, ama bu yasaktan “istisna” tutulanlar da vardır.

Öyle görevi nedeniyle filan değil…

Hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? Yasak…

Ama kayak yapmak için otele gidenler, istisna!

Kahvehaneler, lokantalar, salon toplantıları pandemi nedeniyle yasak mı? Yasak…

Ama bu yasaktan AKP kongreleri “istisna”!

“İhale Yasası” var mı? Var…

Ama bu yasadan “istisna” tutulan ihaleler de var.

Hem de yığınla…

Herkes vergi vermek zorunda mı? Zorunda…

Ama vergide “istisna” uygulaması da var.

Kulak kabartın, dikkatinizi verin, hemen hemen her konuda karşınıza “istisnalar” çıkar.

Yönetenler, “istisna” kararlarını boşuna almazlar.

Bu, bir “yönetim biçimi”dir.

“Gücü kendinde tekelleştirme” yöntemidir.

Alman Carl Schmitt, 20.Yüzyıl’ın ilk yarısında, “Egemen, istisna haline karar verendir” diye çarpıcı bir teori atmış ortaya.

Çok şey anlatıyor.

Bu teoriyi tarihsel süreçte pek çok ülke yaşamıştır, ama işin üzücü tarafı şu, biz hâlâ yaşamaya devam ediyoruz.

Egemenler, ülkemizi “istisnalarla” yönetmeye devam ediyorlar.

İstisna, aslında ne demek?

Herkes için geçerli kuralları, belirli bir kesimin çıkarı için “esnetmek” demek.

Bu haksız uygulama, zamanla toplumları dejenere ediyor ve toplumu “kuralsızlığa” itiyor.

İstisna uygulamasına son verelim, kuralları herkese eşit uygulayalım.

“İstisnalarla” ülke yönetmenin adı, otoriter rejimdir.