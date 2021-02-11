Simit zammı tartışma konusu oldu 

İstanbul’da 100 gram simit fiyatının 2 TL’den 2,5 TL’ye çıkmasının ardından, simidiyle meşhur ilimizde de, simit fiyatı tartışması başladı.

Kocaeli’de ki simit üreticileri zam yapılmasını istiyor. Ancak bu duruma odalar pek sıcak bakmıyor.

Şuam ilimizde simit fiyatı 2 TL, ancak 2,5 TL’ye satanlarda var. Tarife dışı satış yapanların güvencesi ne bilmiyorum ama tarifeye bağlı satış yapanların 50 kuruşluk bir zam talebinde bulunduklarını öğrendim.

İlk olarak Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’ya simit zammını sordum. Kendisi “Kısa vadede simit zammı gündemimizde bulunmuyor” dedi.

Ardından Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz’ı aradım. Aynı soruyu ona da sordum. Yaşar yılmaz şunları söyledi;

“İstanbul’da 50 kuruşluk simit zammı sonrası bizim kentimizde de simit zammı için çalışma yapılması istendi. Üreticilerin böyle bir talebi bulunuyor. “İstanbul zam yaptı, biz de yapalım” deniyor. Ancak biz özellikle bu dönemde zam yapma taraftarı değiliz. Sürümden kazanmanın doğru olacağını düşünüyoruz. İnsanlar geçim sıkıntısı yaşarken fakirin kahvaltısı Simit’e zam yapmak istemiyoruz. Kısa vadede zam düşünmüyoruz ama ilerleyen süreçte zam uygulanabilir. Bu belki 50 kuruş, belki 25 kuruş olarak yansıtılabilir” dedi.

Hammadde fiyatlarının yükselmesi karşısında üreticinin haklı olarak zam talep ettiğini de sözlerine ekleyen Yılmaz, süreci takip ettiklerini, tarife dışı satış yapanların ise şikayet edilmesini istedi.

Yani yakın vadede simit zammı yok…

Hyundai, aylar sonra üç vardiyaya dönüyor

Pandemi tedbirleri kapsamında aylardır iki vardiya olarak çalışan Hyundai Alikahya Fabrikası, şu sıralar tatlı bir telaş içerisinde. İ.20 modelinin yeni versiyon aracını üreten fabrika, geçtiğimiz aylarda 60 kadar personel aldı. Yeni personel takviyesiyle üç ardiyeye geçmeyi planlayan Hyundai, 22 Şubat itibariyle gece vardiyasını yeniden devreye almayı planlıyor.

Özkar, kan kampanyasını sürdürüyor

Başiskele Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, yılın belli aylarında Kızılay ile işbirliği yaparak, kan alım aracını mahallesine ve başkanlığını yürüttüğü Kullar Taşıyıcılar Kooperatifine getirerek, gönüllü kan bağışı organize ediyor. Özkar, geçtiğimiz günlerde bir program daha yaptı ve mahallesinde 28 ünite kan topladı. Kızılay’ın gezici kan bağış aracında verilen kanlar, kan bankasına ulaştırıldı.

Keşke Tugay’ı meclis üyesi

yapacağına işe koysaydınız



CHP yasta, sadece CHP’mi?

Tüm Kartepe yasta…

28 yaşında gencecik bir delikanlı, işsizlik ve parasızlık yüzünden intihar etti. Üstelik bu kişi bir meclis üyesi.

CHP’den Kartepe Belediye Meclis Üyesi olan Tugay Adak, parti içinde sevilen bir gençti.

Aktif ve örnek bir partiliydi.

Tugay Adak, 2014 yılında, gençlik kollarında görev yaparken bayrak asmak için çıktığı direkten düşmüştü. Bu kazanın ardından bir gözünde kalıcı hasar oluşmuştu. İşi gücü olmayan Tugay’a mükafatı yıllar sonra, meclis üyesi seçtirilerek verildi.

Meclis üyeliği görevi gönüllü yapılan bir görevdir ve meclis üyeleri maaş almaz. Yani meclis üyeliği bir iş yada geçimin sağlanabileceği bir kapı değildir.

Parasız pulsuz siyaset yapmaya çalışan Tugay’ın dertleri bu kadar da değildi. İşsizliği yüzünden borç batağında olan bu genç kardeşimiz çırpındıkça batıyordu. Bunu kimse göremedi. Sonucu ise çok acı oldu. Tugay, ailesine bir mesaj atarak kendini ölüme bıraktı.

Keşke Tugay’a meclis üyeliği kapısı yerine bir iş kapısı açılsaydı. Ardından ALLAH RAHMET EYLESİN demekten başka bir şey yapamıyoruz maalesef…