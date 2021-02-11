Tüketici Hakları Derneği, artan fiyat artışıyla ilgili bir açıklama yaptı…

TÜİK İstatistiklerine göre, Ocak 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasında olmak üzere, son bir yılda, 50’si temel gıda olmak üzere 78 gıda maddesinde tüm işçi, memur ve emeklilerin satın alma gücü düştü.

Ocak 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasındaki son bir yılda çalışan işçilerin, memurların ve emeklilerin maaş artışları yüzde 13,5 ile yüzde 15 arasında arttı.

78 gıda maddesinin son bir yıllık fiyat artışları ise işçi ve memurlar ile emeklilerin ücret artışlarının üzerinde gerçekleşti. Özellikle de, 27 temel gıdanın fiyat artışı ücret artışlarını ikiye katladı.

**

Son bir yılda 78 gıdanın fiyat artış oranları çalışanların ve emeklilerin ücret artış oranlarının üstünde olması nedeniyle, tüketicilerin çoğunluğu yeterli gıdaya erişemiyor ya da erişmekte zorlanıyor. Özellikle de kirada oturan asgari ücretli ya da düşük ücretli kalabalık ailelerin yeterli gıdaya erişmeleri hiç olanaklı değildir.

Tüketicilerin büyük çoğunluğunun yeterli gıdaya erişimini engelleyen, zorlaştıran ve yüksek gıda fiyatlarının nedeni olan yanlış tarım ve gıda politikaları terk edilmelidir.

Tüketicilerin evrensel haklarından olan yeterli gıdaya erişimi için tüketici ve insan haklarına uygun, toplumcu bir tarım ve gıda politikası ivedilikle uygulamaya konulmalıdır.

**

Tüketici Hakları Derneği’nin değerlendirmesini yukarıda okudunuz…

Her şeye yüksek oranda zam geldi…

Ama maaşlara zam, yüzde 10’un altında kaldı.

Pandemi dönemi, her şeyin fiyatını artırdı…

Pandemi sona erse bile, fiyatlar aynı kalacak…

Yani olan yine vatandaşa olacak…

2020 Ocak – 2021 Ocak tarihlerinde ücret artışlarını ikiye katlayan 27 temel gıdanın fiyat artış tablosu:

Yüzde artış oranı Yüzde artış oranı

Yumurta : 66.83

Pırasa : 53.33

Tavuk Eti : 29.3

Ispanak : 31.16

Balık : 35.7

Beyaz Lahana : 46

Sakatat : 31

Kırmızı Lahana : 58.8

Zeytin yağı : 31.2

Sivri Biber : 28.84

Ayçiçek yağı : 53.7

Havuç : 28.3

Mısır özü yağı : 53

Kırmızı Turp : 37.7

Margarin : 50.7

Kıvırcık : 32

Kuru Fasulye : 34.1

Bal : 28.65

Mercimek : 58.9

Portakal : 67

Kuru Barbunya : 39.4

Elma : 30.1

Pirinç : 32.5

Mandalina : 33.1

Buğday Unu : 32.1

Muz : 36

Kivi : 43.7

Başkan Kocaman, Adak’a iş teklif etmiş!

Kartepe Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Tugay Adak'ın işsizlik ve ekonomik sıkıntı nedeniyle köprüden atlayıp intihar etmesi, büyük üzüntü yarattı… Bu intihar, CHP’de ise deprem etkisi yarattı… Adak’a neden iş bulunmadı diye, parti yöneticileri suçlanıyor… CHP Kartepe’de peş peşe istifalar geliyor… Yani koskoca CHP, hem de meclis üyesi olan gencine iş bulamadı. Yazıklar olsun… Aldığımız bilgiye göre AKP’li Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Adak'a bir yıl önce iş teklifinde bulunmuş… Adak, Kocaman’a, teşekkür edip, ihtiyacı olmadığını söylemiş… Belki de CHP’li bir meclis üyesi olarak, AKP’li bir başkandan iş istemek zoruna gitmiştir. Yine de başkan Kocaman’ı bu duyarlı davranışından dolayı kutlamak lazım.

Acurman diyor ki; SGK’yı emlak komisyoncusu yaptılar

CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman, önceki gün belediyenin borçlarıyla ilgili açıklama yaptı… “Belediyemiz, borçlarını hafifletirken SGK başta olmak üzere devletin temel direklerini emlak komisyoncusu yerine koymuştur” diyerek, eleştiride bulundu… Acurman haklı… Belediye başkanları yıllarca SGK ve vergi borçlarını ödemezler, sonra da borçlarına karşılık belediyenin gayrimenkullerini SKG’ya veya Vergi Dairesi’ne verirler… Yahu, şu SGK ve Vergi Borçlarınızı zamanında ödeyin de, sonrasında gayrimenkulleri vermek zorunda kalmayın.

Xxxxxxxxxxx

Kadınlar kozmetiğe,

erkekler yemeğe harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” verilerini açıkladı. Raporda internet üzerinden en fazla sipariş verilen ürün gruplarının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerin yüzde 54,2 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 24,1 ile online yemek siparişi ve yüzde 22,5 ile basılı kitap, dergi, gazete satın aldığı gözlemlendi. Kadınların ise yüzde 68,5 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 31,5 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 30,2 ile basılı kitap, dergi, gazete almayı tercih edildiği görüldü. EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, tüketicilerin satın alma kararlarında dijital pazarlamanın kritik etkisi olduğunu belirtti.

Xxxxxxx

Üniversite adayları, HES

kodunuzu almayı unutmayın!

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) başvurular, 4 Şubat 2021 tarihinde başladı. Uzmanlar, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl başvurular sırasında adaylardan HES kodu bilgisi alınacağını belirterek başvuru öncesinde adayların HES kodunu edinmiş olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Başvurular, 4 Mart 2021 tarihine kadar yapılabilecek.