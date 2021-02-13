Sarkık dallı (Pendula) bitki çeşitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle sarkık dallı bitki çeşitleri ile bilgileri paylaşacağım. Sarkık dallı bitkiler park ve bahçelere ve ev bahçelerine dikildiği zaman güzel bir görünüm meydana getirirler ve dalları toprak yüzeyine kadar sarkarlar. İsteğe göre meyve veren veya meyvesiz çeşitlerden seçilerek alınıp park ve bahçelere, ev bahçelerinin uygun yerlerine dikilebilirler. Bu çeşitlerden bazılarını şöyle sıralayabilirim:

· Huş - sarkık dallı (BETULA ALBA PENDULA): Park ve bahçeler için zarif görünüşlü, kıymetli bir süs ağacıdır. Kuvvetli bir gelişme gösterir ve dalları yere doğru sarkar.

· Kara ağaç - sarkık dallı (ULMUS MONTANA PENDULA): Yaprakları büyük ve koyu yeşil renktedir. Dalları sarkıktır.

· Kayısı - sarkık dallı (ARMEACA BULGARİS PENDULA): Çiçekleri pembemsi beyazdır, dalları sık ve görünüşü güzel bir ağaçtır.

· Sofora - sarkık dallı (SOPHORA JOPANİKA PENDULA): Dalları yere kadar uzanır, kıymetli bir ağaçtır. Yaprakları ve dalları açık yeşil renktedir.

· Dut - sarkık dallı (MORUS PENDULA): Dalları sarkık, toprağa kadar uzanır ve küçük siyah meyveler verir.

· Dış Budak -sarkık dallı (FRATİNUS ECCELSİOR PENDULA): Dalları sarkıktır. Park ve Bahçelere dikilir.

· Şeftali - sarkık dallı (PERSİCA BULGARİS SİNENSİZ ANSEY PENDULA): Dalları sarkık ve güzel görünüşlü bir ağaçtır. Bunlardan başka çam çeşitlerinin de sarkık dallı olanları bulunmaktadır.

Sarkık dallı mavi Atlas sediri (CEDRUS ATLANTİCA GLAUCA PENDULA), ladin - sarkık ( ABIES PİCEAE CELSA İNVERTO PENDULA) da sarkık dallı çam çeşitlerindendi . Sarkık dallı ladinin ibreleri koyu yeşil renktedir. Dalları aşağı doğru sarka , tam geliştiği zaman kolon şeklini alır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe